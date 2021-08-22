Поблизу аеропорту Кабула загинули сім афганців, - міноборони Великої Британії
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Тиснява і спека на підступах до аеропорту в Кабулі привели до загибелі семи афганців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє британське Міністерство оборони.
"Наші думки - з сім'ями семи афганських цивільних осіб, що померли в натовпі в Кабулі", - заявили в міністерстві.
"Обстановка залишається вкрай складною. Ми робимо все можливе, щоб вирішувати проблему у якомога безпечніший спосіб", - наголошується у заяві.
Телеканал зазначає, що на територію аеропорту намагаються прорватися тисячі афганців, причому багато хто з них не потрапляє у ті категорії громадян, які можуть розраховувати на евакуацію із захопленого рухом "Талібан" Афганістану. Люди перебувають цілодобово на сонці, багато втрачають свідомість через спеку.
Sky News показує кадри, на яких видно, як західні військові на підступах до аеропорту намагаються відновити порядок у натовпі та надають допомогу постраждалим афганцям.
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саме тому від них так завзято хочуть втекти стільки людей
Он выразил мнение, что решение о выходе из Афганистана стало результатом "подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны". По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.
Бывший премьер подчеркнул, что Великобритания обязана сохранять присутствие в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все, кому это необходимо.
Он также заявил, что помощь должны получить афганцы, которые помогали в противостоянии талибам.
При этом Блэр подчеркнул, что Афганистан во многом зависит от помощи США, Японии, Великобритании и других государств, а местное население, средний возраст которого составляет 18 лет, видело свободу и не станет безропотно подчиняться новой власти. Он заявил, что Западу необходимо продумать меры и санкции, чтобы "Талибан" понимал ответственность за свои действия у власти.
Сейчас афганских беженцев их Кабула уже эвакуируют так же на военную базу Рамштайн в Германии. Но и там уже почти всё заполнено.
США уже договорились с Испанией о вывозе беженцев на испанские военные базы - Рота в Кадисе и Морон-де-ла-Фронтера в Севилье.
Но и этого недостаточно.
Так же США хотят эвакуировать беженцев из кабульского аэропорта на свои военные базы в Японии, Южной Корее, Косово и Италии...
Но и этих баз явно не хватит.
Поэтому американцы просят другие страны принять беженцев из Афганистана для временного размещения и транзита.
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