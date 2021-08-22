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Афганістан (395) евакуація (587)

Поблизу аеропорту Кабула загинули сім афганців, - міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Події

Поблизу аеропорту Кабула загинули сім афганців, - міноборони Великої Британії

Тиснява і спека на підступах до аеропорту в Кабулі привели до загибелі семи афганців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє британське Міністерство оборони.

"Наші думки - з сім'ями семи афганських цивільних осіб, що померли в натовпі в Кабулі", - заявили в міністерстві.

"Обстановка залишається вкрай складною. Ми робимо все можливе, щоб вирішувати проблему у якомога безпечніший спосіб", - наголошується у заяві.

Телеканал зазначає, що на територію аеропорту намагаються прорватися тисячі афганців, причому багато хто з них не потрапляє у ті категорії громадян, які можуть розраховувати на евакуацію із захопленого рухом "Талібан" Афганістану. Люди перебувають цілодобово на сонці, багато втрачають свідомість через спеку.

Sky News показує кадри, на яких видно, як західні військові на підступах до аеропорту намагаються відновити порядок у натовпі та надають допомогу постраждалим афганцям.

Також читайте: Байден може залучити цивільні літаки до евакуації громадян з Афганістану, - CNN

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Топ коментарі
+7
Таке враження, що легше евакуювати Талібан
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22.08.2021 12:46
+5
Коли у зелені була якась програма? Ви чо? Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 6595
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22.08.2021 12:09
+5
У найкоротшого піар понад усьо, а то таке.
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22.08.2021 12:14
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Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 9513
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22.08.2021 12:05 Відповісти
Як вони усі убого виглядять ппц🤮
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22.08.2021 12:41 Відповісти
цели для ударных беспилотников. Хотя на таких и ракету жалко тратить, всеж таки за деньги налогоплательщиков
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22.08.2021 13:07 Відповісти
Какая то программа по вывозу украинцев из Афгана есть ?
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22.08.2021 12:07 Відповісти
Коли у зелені була якась програма? Ви чо? Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 6595
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22.08.2021 12:09 Відповісти
Тому и напоминаю , может власть просто по дурному гоняет пустые самолеты ( 240 присадочных мест - привезли 89 человек )
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22.08.2021 12:11 Відповісти
У найкоротшого піар понад усьо, а то таке.
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22.08.2021 12:14 Відповісти
Хіба що план був і то його скурили😅
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22.08.2021 12:42 Відповісти
Армагедон.
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22.08.2021 12:08 Відповісти
только эти несчастные высказывают претензии . что американские солдаты дают им не халяльную еду а среди них много неграмотных которые не могут прочитать надписи на упаковках - ещё даже не свалили. а уже претензии и требования учитывать ихние национальные особенности даже в раздаче халявы и их зебилы Поблизу аеропорту Кабула загинули сім афганців, - міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 1739 хотят приютить в стране
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22.08.2021 12:51 Відповісти
Халява должна быть халяльной
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22.08.2021 19:37 Відповісти
таліби - адекватні хлопці, на думку сумної конячки
саме тому від них так завзято хочуть втекти стільки людей
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22.08.2021 12:08 Відповісти
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал вывод войск США из Афганистана трагическим и опасным.
Он выразил мнение, что решение о выходе из Афганистана стало результатом "подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны". По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.
Бывший премьер подчеркнул, что Великобритания обязана сохранять присутствие в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все, кому это необходимо.
Он также заявил, что помощь должны получить афганцы, которые помогали в противостоянии талибам.
При этом Блэр подчеркнул, что Афганистан во многом зависит от помощи США, Японии, Великобритании и других государств, а местное население, средний возраст которого составляет 18 лет, видело свободу и не станет безропотно подчиняться новой власти. Он заявил, что Западу необходимо продумать меры и санкции, чтобы "Талибан" понимал ответственность за свои действия у власти.
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22.08.2021 12:09 Відповісти
Хоть один нормальный лидер заговорил . Бо остальные попрчтали головы
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22.08.2021 12:16 Відповісти
все правильно американцы делают. хватит. хотят свободы пусть борются за нее самостоятельно. если нет - тем более правильно
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22.08.2021 12:42 Відповісти
Все существующие американские военные базы в Катаре, Бахрейне и ряде других стран региона, используемые как транзитные, быстро переполняются афганскими беженцами.

Сейчас афганских беженцев их Кабула уже эвакуируют так же на военную базу Рамштайн в Германии. Но и там уже почти всё заполнено.
США уже договорились с Испанией о вывозе беженцев на испанские военные базы - Рота в Кадисе и Морон-де-ла-Фронтера в Севилье.
Но и этого недостаточно.
Так же США хотят эвакуировать беженцев из кабульского аэропорта на свои военные базы в Японии, Южной Корее, Косово и Италии...
Но и этих баз явно не хватит.
Поэтому американцы просят другие страны принять беженцев из Афганистана для временного размещения и транзита.
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22.08.2021 12:26 Відповісти
Пусть отправят в бывшие республики средней азии и немного компенсируют в карман падишахам..а те знают что делать
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22.08.2021 19:54 Відповісти
«Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане»
«Талибан» попросил Москву передать сообщение вице-президенту Афганистана
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22.08.2021 12:43 Відповісти
Таке враження, що легше евакуювати Талібан
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22.08.2021 12:46 Відповісти
 
 