Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании
Давка и жара на подступах к аэропорту в Кабуле привели к гибели семи афганцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает британское Министерство обороны.
"Наши мысли - с семьями семи афганских гражданских лиц, скончавшихся в толпе в Кабуле", - заявили в министерстве.
"Обстановка остаётся крайне сложной. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблему как можно более безопасным образом", - подчёркивается в заявлении.
Телеканал отмечает, что на территорию аэропорта пытаются прорваться тысячи афганцев, причём многие из них не попадают в те категории граждан, которые могут рассчитывать на эвакуацию из захваченного движением "Талибан" Афганистана. Люди находятся круглые сутки на солнцепеке, многие теряют сознание из-за жары.
Sky News показывает кадры, на которых видно, как западные военные на подступах к аэропорту пытаются восстановить порядок в толпе и оказывают помощь пострадавшим афганцам.
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саме тому від них так завзято хочуть втекти стільки людей
Он выразил мнение, что решение о выходе из Афганистана стало результатом "подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны". По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.
Бывший премьер подчеркнул, что Великобритания обязана сохранять присутствие в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все, кому это необходимо.
Он также заявил, что помощь должны получить афганцы, которые помогали в противостоянии талибам.
При этом Блэр подчеркнул, что Афганистан во многом зависит от помощи США, Японии, Великобритании и других государств, а местное население, средний возраст которого составляет 18 лет, видело свободу и не станет безропотно подчиняться новой власти. Он заявил, что Западу необходимо продумать меры и санкции, чтобы "Талибан" понимал ответственность за свои действия у власти.
Сейчас афганских беженцев их Кабула уже эвакуируют так же на военную базу Рамштайн в Германии. Но и там уже почти всё заполнено.
США уже договорились с Испанией о вывозе беженцев на испанские военные базы - Рота в Кадисе и Морон-де-ла-Фронтера в Севилье.
Но и этого недостаточно.
Так же США хотят эвакуировать беженцев из кабульского аэропорта на свои военные базы в Японии, Южной Корее, Косово и Италии...
Но и этих баз явно не хватит.
Поэтому американцы просят другие страны принять беженцев из Афганистана для временного размещения и транзита.
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