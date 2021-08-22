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Новости Захват власти в Афганистане
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Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании

Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании

Давка и жара на подступах к аэропорту в Кабуле привели к гибели семи афганцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает британское Министерство обороны.

"Наши мысли - с семьями семи афганских гражданских лиц, скончавшихся в толпе в Кабуле", - заявили в министерстве.

"Обстановка остаётся крайне сложной. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблему как можно более безопасным образом", - подчёркивается в заявлении.

Телеканал отмечает, что на территорию аэропорта пытаются прорваться тысячи афганцев, причём многие из них не попадают в те категории граждан, которые могут рассчитывать на эвакуацию из захваченного движением "Талибан" Афганистана. Люди находятся круглые сутки на солнцепеке, многие теряют сознание из-за жары.

Sky News показывает кадры, на которых видно, как западные военные на подступах к аэропорту пытаются восстановить порядок в толпе и оказывают помощь пострадавшим афганцам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Даже в боевиках в кино мы такого не видели", - Ермак об эвакуации людей из Кабула. ВИДЕО

Автор: 

Афганистан (605) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+7
Таке враження, що легше евакуювати Талібан
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22.08.2021 12:46
+5
Коли у зелені була якась програма? Ви чо?
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22.08.2021 12:09
+5
У найкоротшого піар понад усьо, а то таке.
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22.08.2021 12:14
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Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 9513
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22.08.2021 12:05 Ответить
Як вони усі убого виглядять ппц🤮
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22.08.2021 12:41 Ответить
цели для ударных беспилотников. Хотя на таких и ракету жалко тратить, всеж таки за деньги налогоплательщиков
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22.08.2021 13:07 Ответить
Какая то программа по вывозу украинцев из Афгана есть ?
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22.08.2021 12:07 Ответить
Коли у зелені була якась програма? Ви чо?
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22.08.2021 12:09 Ответить
Тому и напоминаю , может власть просто по дурному гоняет пустые самолеты ( 240 присадочных мест - привезли 89 человек )
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22.08.2021 12:11 Ответить
У найкоротшого піар понад усьо, а то таке.
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22.08.2021 12:14 Ответить
Хіба що план був і то його скурили😅
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22.08.2021 12:42 Ответить
Армагедон.
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22.08.2021 12:08 Ответить
только эти несчастные высказывают претензии . что американские солдаты дают им не халяльную еду а среди них много неграмотных которые не могут прочитать надписи на упаковках - ещё даже не свалили. а уже претензии и требования учитывать ихние национальные особенности даже в раздаче халявы и их зебилы хотят приютить в стране
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22.08.2021 12:51 Ответить
Халява должна быть халяльной
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22.08.2021 19:37 Ответить
таліби - адекватні хлопці, на думку сумної конячки
саме тому від них так завзято хочуть втекти стільки людей
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22.08.2021 12:08 Ответить
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал вывод войск США из Афганистана трагическим и опасным.
Он выразил мнение, что решение о выходе из Афганистана стало результатом "подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны". По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.
Бывший премьер подчеркнул, что Великобритания обязана сохранять присутствие в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все, кому это необходимо.
Он также заявил, что помощь должны получить афганцы, которые помогали в противостоянии талибам.
При этом Блэр подчеркнул, что Афганистан во многом зависит от помощи США, Японии, Великобритании и других государств, а местное население, средний возраст которого составляет 18 лет, видело свободу и не станет безропотно подчиняться новой власти. Он заявил, что Западу необходимо продумать меры и санкции, чтобы "Талибан" понимал ответственность за свои действия у власти.
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22.08.2021 12:09 Ответить
Хоть один нормальный лидер заговорил . Бо остальные попрчтали головы
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22.08.2021 12:16 Ответить
все правильно американцы делают. хватит. хотят свободы пусть борются за нее самостоятельно. если нет - тем более правильно
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22.08.2021 12:42 Ответить
Все существующие американские военные базы в Катаре, Бахрейне и ряде других стран региона, используемые как транзитные, быстро переполняются афганскими беженцами.

Сейчас афганских беженцев их Кабула уже эвакуируют так же на военную базу Рамштайн в Германии. Но и там уже почти всё заполнено.
США уже договорились с Испанией о вывозе беженцев на испанские военные базы - Рота в Кадисе и Морон-де-ла-Фронтера в Севилье.
Но и этого недостаточно.
Так же США хотят эвакуировать беженцев из кабульского аэропорта на свои военные базы в Японии, Южной Корее, Косово и Италии...
Но и этих баз явно не хватит.
Поэтому американцы просят другие страны принять беженцев из Афганистана для временного размещения и транзита.
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22.08.2021 12:26 Ответить
Пусть отправят в бывшие республики средней азии и немного компенсируют в карман падишахам..а те знают что делать
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22.08.2021 19:54 Ответить
«Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане»
«Талибан» попросил Москву передать сообщение вице-президенту Афганистана
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22.08.2021 12:43 Ответить
Таке враження, що легше евакуювати Талібан
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22.08.2021 12:46 Ответить
 
 