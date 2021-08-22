Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Он также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, отметил российcкий президент.
"Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности", - заявил Путин.
Ранее сообщалось, лидеры афганского фундаменталистского исламистского движения "Талибан", который захватил контроль почти над всей территорией Афганистана, собрались в столице Кабуле, чтобы обсудить планы на свою будущую власть.
Напомним, сегодня утром самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств совершил успешную посадку в аэропорту Киева.
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Шоб из дохлых кацапов, афганскую землю превратить в чернозем
Не?
А Талибан в Москве, обьявленный в рашке террористической организацией, это кто такие, не боевики?
что будет с
МосквойМасквабадом?
Оно ж - не стратег. Из бункера не всьо видно.)
Талибан, обьявленный в рашке террористической организацией, это хорошие люди, судя по заявлениям Лаврова и рашистской власти, с ними ведут переговоры в Москве.
Все афганцы, кто против Талибана, те оказывается боевики, раз их боятся и не желают видеть в рашке (по логике пуйла)
Значит,для стабилизации ситуации, скоро введет миротворцев....и опять 10 лет с 21 по 31г будет получать двухсотых...
Але влізе, 100%.
Братья навеки.
Афганцы, приготовиться в рвк с котелками