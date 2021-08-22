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Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Он также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, отметил российcкий президент.

"Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности", - заявил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатления хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани. ВИДЕО

Ранее сообщалось, лидеры афганского фундаменталистского исламистского движения "Талибан", который захватил контроль почти над всей территорией Афганистана, собрались в столице Кабуле, чтобы обсудить планы на свою будущую власть.

Напомним, сегодня утром самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств совершил успешную посадку в аэропорту Киева.

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Топ комментарии
+43
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 8688
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22.08.2021 14:28
+32
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 3970
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22.08.2021 14:16
+28
Ссышь, пупсик?)))
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22.08.2021 14:15
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Ссышь, пупсик?)))
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22.08.2021 14:15 Ответить
Точно, значит надо размещать именно там!
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22.08.2021 16:11 Ответить
Перша афганська компанія поховала СРСР, друга рашку! ********* приготуватись!
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22.08.2021 14:16 Ответить
вот и чудненько - талибанской пяткой по мягкому подбрюшию рашки Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 761
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22.08.2021 20:52 Ответить
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 3970
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22.08.2021 14:16 Ответить
Да, у Афгана не хватает мячей для футбола, а у параши много голов, совпадение? - не думаю.
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22.08.2021 14:17 Ответить
Засрашка должна развалиться,как империя николашки,как совок,народы исповедующие ислам не должны быть под сапогом московита.
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22.08.2021 14:18 Ответить
Зрозуміло, що дуже швидко таліби заявлятиме про експансію на північ. Можливо пару-трійку раз Путін відкупиться. Але так не буде завжди, так що велика бійка не за горами.
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22.08.2021 14:19 Ответить
цей любить бомбити..
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22.08.2021 14:21 Ответить
Талібан рашизму тільки на користь...
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22.08.2021 14:22 Ответить
правда? выход есть: отправляй туда миротворцев из числа козломордых крымчан, пусть узнают что такое настоящая рассея. а не витают в облаках.
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22.08.2021 14:24 Ответить
Гихант мысли .Отэц руськой клептократии.
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22.08.2021 14:24 Ответить
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 8688
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22.08.2021 14:28 Ответить
Это всё Машка. Не надо будет кокаин за тридевять земель возить.
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22.08.2021 14:29 Ответить
Своих "миратворцев" туда!
Шоб из дохлых кацапов, афганскую землю превратить в чернозем Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 4688
Не?
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22.08.2021 14:32 Ответить
Странное заявление. Ведь разные сорта дерьма прекрасно смешиваются.
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22.08.2021 14:34 Ответить
Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, - заявил пуйло

А Талибан в Москве, обьявленный в рашке террористической организацией, это кто такие, не боевики?
Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 5243
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22.08.2021 14:36 Ответить
Партньори...)))
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22.08.2021 14:38 Ответить
с Афганом будет то что и было раньше, интересней другой вопрос:

что будет с Москвой Масквабадом? Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 7148
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22.08.2021 20:55 Ответить
У них это типа террористы
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23.08.2021 20:40 Ответить
Білась нєчість грудью в грудь і друг друга ізвєла!©
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22.08.2021 14:37 Ответить
Зовнішнім виглядом вміло обробленого візажистами і екзомехами х@йла при зустрічі з фрауМ задоволений. Не підведи, пинюша!
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22.08.2021 14:37 Ответить
там роботи вiзажистам завжди вистачає ))

Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 3842
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22.08.2021 14:47 Ответить
Крашеная лысина - как у Кучмы.
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22.08.2021 15:14 Ответить
Возможно двойничокс
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22.08.2021 18:59 Ответить
Мразь Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 6920
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22.08.2021 19:17 Ответить
Это пуйло даже не знает, чем это для него обернется.
Оно ж - не стратег. Из бункера не всьо видно.)
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22.08.2021 14:38 Ответить
Главный вдохновитель гопников "обеспокоился"!
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22.08.2021 14:41 Ответить
Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 4468
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22.08.2021 14:45 Ответить
Идиотизм рашистов и пуйла - безграничный
Талибан, обьявленный в рашке террористической организацией, это хорошие люди, судя по заявлениям Лаврова и рашистской власти, с ними ведут переговоры в Москве.
Все афганцы, кто против Талибана, те оказывается боевики, раз их боятся и не желают видеть в рашке (по логике пуйла)
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22.08.2021 14:42 Ответить
... Он также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии... Мабуть ***** хоче їх размЄщать у сібьйа в пАмАААЦковьЄ? Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 7295
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22.08.2021 14:59 Ответить
Ну в одном оно право, кацапстан таки азія, только не центральная а северная
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22.08.2021 15:04 Ответить
Педофил путин по всем канонам талибов - неправильный.
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22.08.2021 15:16 Ответить
Шо воно там разом зі своїм казлячім стадом варнякало:Таліби перемогли амерів? Ну хай буде так.
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22.08.2021 16:35 Ответить
Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 1134
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23.08.2021 08:13 Ответить
от хирожопое *****...заварит кошу и наслаждается, видя как другие страны расхлебывают ее давясь тысячами беженцами...
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22.08.2021 16:46 Ответить
"Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России"
Значит,для стабилизации ситуации, скоро введет миротворцев....и опять 10 лет с 21 по 31г будет получать двухсотых...
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22.08.2021 17:09 Ответить
Это было здорово!
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22.08.2021 18:02 Ответить
Пукин введи в Кабул. Тысяч 100 ванек.
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22.08.2021 17:50 Ответить
Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 6020
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23.08.2021 08:44 Ответить
Путін правий. Всіх мусульман (з Афганістану, Іраку, Сомалі і т.п.) треба спрямувати до Росії на постійне проживання.
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22.08.2021 18:47 Ответить
А че зассал кипятком Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки - Цензор.НЕТ 3788
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22.08.2021 19:29 Ответить
***** балансує над питанням "втручатися чи не втручатися".
Але влізе, 100%.
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22.08.2021 20:53 Ответить
Не-не!
Братья навеки.
Афганцы, приготовиться в рвк с котелками
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23.08.2021 10:22 Ответить
 
 