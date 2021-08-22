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Україна, Німеччина і Франція мусять мати консолідовану позицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна, Німеччина і Франція мусять мати консолідовану позицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України, Німеччини і Франції повинна бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель в Києві в неділю, інформує Цензор.НЕТ.

"Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах", - зазначив Зеленський.

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Таки продал, паскуда.
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22.08.2021 14:48 Відповісти
В очко себе кластеры затусуешь,идиот.
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22.08.2021 14:50 Відповісти
"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно, чтобы Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", - отметил Зеленский.

Так никто и не сомневался зачем собственно в Украину и ехала фрау Меркель. Только позиция Германии и Франции идет вразрез с интересами Украины и чудным образом совпадает с интересами кремлевского ********* карлика.
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22.08.2021 14:51 Відповісти
Нічого ясного тут не сказав. Лише через деякий час побачимо, що саме здав, як здав, і за що здав. А в тому, що здав - я чомусь не сумніваюсь...
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22.08.2021 15:28 Відповісти
Зеленский, тебя Германия и Франция просили не встречаться один на один с Хулио, но ты таки сделал по-своему.... поэтому теперь сам и продолжай... Помнишь, как ты шипел в глаза избирателю "я тебе ничего не должен", так вот, Франция и Германия нам тоже ничего не должны!!!
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22.08.2021 16:55 Відповісти
Назовите хотя одну группу , с участием Германии и Франции, которая бы действительно чего до добилась Где Германия и Франция там одна демагогия И не один год, десятилетия Им спешить некуда , конфликты не у них А понты решал им ох как нужны))) Нам нужно было брать в переговорщики не их, а Англию и Польшу Вот тогда точно был бы результат .
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22.08.2021 18:11 Відповісти
коли Францію і Німеччину замінити на США та Англію, а президентом буде не зеля, в парлементі не буде такої кількость ʼкакая разніцаʼ тоді і буде прогрес зараз тільки блаблабл
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23.08.2021 20:00 Відповісти
Повторюсь, когда эти кадры заметили наш беспилотник, но не заметили куда он отправил подарочек, что можно с ними добиться?
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25.11.2021 21:48 Відповісти
 
 