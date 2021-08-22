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Україна, Німеччина і Франція мусять мати консолідовану позицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України, Німеччини і Франції повинна бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель в Києві в неділю, інформує Цензор.НЕТ.
"Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах", - зазначив Зеленський.
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Так никто и не сомневался зачем собственно в Украину и ехала фрау Меркель. Только позиция Германии и Франции идет вразрез с интересами Украины и чудным образом совпадает с интересами кремлевского ********* карлика.