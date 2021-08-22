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Київ ініціював консультації між Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціювала консультації з Європейською комісією і Німеччиною з питання будівництва і введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2".
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.
Зеленський заявив: "Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ми ініціювали проведення консультацій з Європейською Комісією та урядом ФРН найближчим часом".
Топ коментарі
+1 Lev Zavago 2ac59658
показати весь коментар22.08.2021 16:09
+1 Anatoliy Panchenko 93ebb138
показати весь коментар22.08.2021 17:25
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Будь ласка, зачекайте...
Чєта он севодня таакой вазбуждьонний...
А надабилаби фсєм впопурєднікам та наступнікам чухмаритися з
самого початку треба булоб?!
Да пока они соберутся, то СП-2 уже будет достроен.