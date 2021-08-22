Київ ініціював консультації між Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціювала консультації з Європейською комісією і Німеччиною з питання будівництва і введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Зеленський заявив: "Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ми ініціювали проведення консультацій з Європейською Комісією та урядом ФРН найближчим часом".

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