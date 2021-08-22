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Київ ініціював консультації між Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київ ініціював консультації між Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціювала консультації з Європейською комісією і Німеччиною з питання будівництва і введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Зеленський заявив: "Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ми ініціювали проведення консультацій з Європейською Комісією та урядом ФРН найближчим часом".

Також читайте: Зустріч міністрів енергетики України, Німеччини і США щодо транзиту газу через Україну відбудеться 23 серпня, - Зеленський

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Топ коментарі
+1
А если посмотреть на все перепитии вокруг пресловутого потока трезво..... Кто и что нам должен ? Есть продавец (ху и ло) и есть ЕГО товар (газ). И с какого перепуга "продавец" обязан учитывать чьи - то хотелки ? Кому хочу ,тому продаю и по той трубе ,какую считаю нужной.... Может нам надо было направить усилия на увеличение собственной добычи. В Украине своего газа хватило бы и еще продавать могли бы ... Нет, мы все силы бросили на унизительные просьбы -" не покупайте по той трубе , покупайте по нашей ,а то нам плохо !??" Время идет ,а воз и ныне там ! Надо заниматься собственной энергетикой ,искать альтернативу ! Что там думают в офисах ?
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22.08.2021 16:09
+1
Это чмо инициирует консультации когда до окончания строительства осталось меньше 15 км?
Да пока они соберутся, то СП-2 уже будет достроен.
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22.08.2021 17:25
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Нюню...
Чєта он севодня таакой вазбуждьонний...
А надабилаби фсєм впопурєднікам та наступнікам чухмаритися з
самого початку треба булоб?!
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22.08.2021 15:41 Відповісти
И первым указом подписал Закон Портнова о нивелировании Прокуратуры Украины и урезания её полномочий до минимума чтобы не мешала воровать. Очень по английски сделал.
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22.08.2021 15:59 Відповісти
Портнова давно потрібно на нари за конституційний переворот 2012 року,для збільшення повноважень Януковичу..
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22.08.2021 17:26 Відповісти
А если посмотреть на все перепитии вокруг пресловутого потока трезво..... Кто и что нам должен ? Есть продавец (ху и ло) и есть ЕГО товар (газ). И с какого перепуга "продавец" обязан учитывать чьи - то хотелки ? Кому хочу ,тому продаю и по той трубе ,какую считаю нужной.... Может нам надо было направить усилия на увеличение собственной добычи. В Украине своего газа хватило бы и еще продавать могли бы ... Нет, мы все силы бросили на унизительные просьбы -" не покупайте по той трубе , покупайте по нашей ,а то нам плохо !??" Время идет ,а воз и ныне там ! Надо заниматься собственной энергетикой ,искать альтернативу ! Что там думают в офисах ?
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22.08.2021 16:09 Відповісти
Тем временем трубоукладчик завершил работы в датских водах и движется к финишной прямой в немецких, где осталось менее 14 км. Скорость укладки зависит от погодных условий, но предел этого судна - 1,3-1,4 км в сутки. Сейчас из-за штормов скорость ниже до 2 раз.
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22.08.2021 16:11 Відповісти
Это чмо инициирует консультации когда до окончания строительства осталось меньше 15 км?
Да пока они соберутся, то СП-2 уже будет достроен.
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22.08.2021 17:25 Відповісти
 
 