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Киев инициировал консультации между Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и Германией по вопросу строительства и введения в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2".
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Зеленский заявил: "В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом мы инициировали проведение консультаций с Европейской Комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время".
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+1 Lev Zavago 2ac59658
показать весь комментарий22.08.2021 16:09
+1 Anatoliy Panchenko 93ebb138
показать весь комментарий22.08.2021 17:25
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Чєта он севодня таакой вазбуждьонний...
А надабилаби фсєм впопурєднікам та наступнікам чухмаритися з
самого початку треба булоб?!
Да пока они соберутся, то СП-2 уже будет достроен.