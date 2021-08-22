Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави висловив вдячність за послідовну й чітку позицію Грузії щодо підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Зеленський високо оцінив потужну підтримку з боку дружньої країни ініціативи Кримська платформа та подякував Іраклі Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова.

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Як повідомляється, президент і прем'єр вказали на високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Зазначається, що співрозмовники приділили окрему увагу питанням безпекової ситуації та вказали на важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

"Зеленський та Гарібашвілі також обговорили поглиблення взаємодії у межах формату "Асоційованого тріо" у контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії", - сказано в повідомленні.

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