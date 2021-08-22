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Новини Політика України
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Грузія (864) Зеленський (10456) Гарібашвілі Іраклій (22)

Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави висловив вдячність за послідовну й чітку позицію Грузії щодо підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Зеленський високо оцінив потужну підтримку з боку дружньої країни ініціативи Кримська платформа та подякував Іраклі Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова.

Дивіться також: Шмигаль і Гарібашвілі обговорили прискорення членства в ЄС і НАТО. ВIДЕО

Як повідомляється, президент і прем'єр вказали на високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Зазначається, що співрозмовники приділили окрему увагу питанням безпекової ситуації та вказали на важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

"Зеленський та Гарібашвілі також обговорили поглиблення взаємодії у межах формату "Асоційованого тріо" у контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів прем'єр Грузії Гарібашвілі. ФОТО

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Топ коментарі
+4
Вся стратегія на цьому фото

Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили - Цензор.НЕТ 9438
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22.08.2021 20:53
+3
зараз тля зелена налетить )))) (ну хто різкість наведе...))))
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22.08.2021 20:57
+3
ще одна категорія є. насцяаналісти зелені. ну як нацжони.
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22.08.2021 21:00
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Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили - Цензор.НЕТ 9438
показати весь коментар
22.08.2021 20:53 Відповісти
зараз тля зелена налетить )))) (ну хто різкість наведе...))))
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22.08.2021 20:57 Відповісти
ще одна категорія є. насцяаналісти зелені. ну як нацжони.
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22.08.2021 21:00 Відповісти
"високий уровєнь"-це тупий янєлох і зрадник єрмак?
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22.08.2021 20:58 Відповісти
не вгадали - то найвисочайший ))) майже рівень полубохи )))
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22.08.2021 20:59 Відповісти
за два года правления, мы слышим от зе-рагуля одни громкие слова и сладкие обещания. Но по факту, когда открываешь новость годичной давности, то виден обычный разводняк населения и ничего более.
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22.08.2021 21:01 Відповісти
Одни слова бла бла бла.
Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили - Цензор.НЕТ 7770
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22.08.2021 21:02 Відповісти
Дерьмака не забудь привести, Моника без него никак.
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22.08.2021 21:03 Відповісти
Договір з цим кидалою не вартий паперу на якому він написаний.
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22.08.2021 21:25 Відповісти
ДА ТЫ ШО!? Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі - Цензор.НЕТ 678
ТАК ТАКИ НУ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО!!!!???? Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі - Цензор.НЕТ 6614
Такого высокого уровня как Казбек или как ты, шибздик метр сорок в шапке? Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі - Цензор.НЕТ 5725
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22.08.2021 21:27 Відповісти
Ну почему только в шапке? Ещё и в прыжке!)
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22.08.2021 21:48 Відповісти
Значит так, гідрант. У тебе завжди, є невїбенна і вмотиивована армія.. І не дай бог її порушить.
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22.08.2021 21:43 Відповісти
Хай Саакашвілі послом в Грузію відправить.
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22.08.2021 21:45 Відповісти
 
 