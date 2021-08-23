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Новини Політика України
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Домбровскіс (76) Євросоюз (6985)

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС:

Перспективи вступу України до Європейського Союзу в найближчі 3-5 років доволі примарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ЄС підтримує роботу України щодо більш тісної інтеграції в ЄС.

"Що стосується вступу в ЄС, це насамперед політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами – відкриття нових переговорів про вступ. І вже в межах цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.

Домбровскіс вважає, що це питання потрібно зберігати в порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

На питання про те, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде порушено, він відповів: "Я так думаю, з огляду на політичну ситуацію в ЄС, те як проходять питання щодо розширення, то так, гадаю, що, на жаль, це малоймовірно найближчими роками".

Також читайте: Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Балто-Черноморский союз, а так же перезагрузка ГУАМ и более углубленное военно-политическо-экономическое сотрудничество с Турцией и Великобританией. Вот что нужно сейчас и в ближайшие 3-5 лет Украине. А все эти ЕС во главе с выпердышами Штази и гебни, только отвлечение внимания и дерганье морковкой.
США, Великобритания, Польша, Литва, Турция - вот главные перспективы Украины.
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23.08.2021 09:47
+11
Спасибо, что честно.
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23.08.2021 09:38
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Спасибо, что честно.
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23.08.2021 09:38 Відповісти
Це ми і без тебе знаємо.
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23.08.2021 09:39 Відповісти
поц
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23.08.2021 09:39 Відповісти
горизонт 3-5 лет - это уже подписанные документы и принятые принципиальные решения.
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23.08.2021 09:40 Відповісти
Да идите в очко со своим ЕС. Вы деньги давайте.
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23.08.2021 09:40 Відповісти
Шмыгаль, перелогинься!
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23.08.2021 09:42 Відповісти
От пука в лужу не перелогиниваюсь.
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23.08.2021 09:46 Відповісти
Нафига ты в луже сидишь?
Простудишься.
Немедленно вылезай и меняй мокрые портки!
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23.08.2021 09:49 Відповісти
Стрелочник? Тогда кацап. Пшел.
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23.08.2021 09:58 Відповісти
Дурак? Тогда зе-тыпил. Пшел.
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23.08.2021 14:28 Відповісти
як це так? Зеленський вводь санкції!
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23.08.2021 09:41 Відповісти
По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»,Мы бежали с тобой, ожидая тревоги,Ожидая погони и криков солдат / Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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23.08.2021 09:43 Відповісти
Балто-Черноморский союз, а так же перезагрузка ГУАМ и более углубленное военно-политическо-экономическое сотрудничество с Турцией и Великобританией. Вот что нужно сейчас и в ближайшие 3-5 лет Украине. А все эти ЕС во главе с выпердышами Штази и гебни, только отвлечение внимания и дерганье морковкой.
США, Великобритания, Польша, Литва, Турция - вот главные перспективы Украины.
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23.08.2021 09:47 Відповісти
В продолжении темы уважения себя украинцами .
Появились фото. "отрезвляющей" встречи Меркель в аэропорту "Борисполь"

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" встретили скромной компанией - не было руководства ни Офиса президента, ни Министерства иностранных дел. Мэра Киева Виталия Кличко на встречу не пропустили, несмотря на его желание.

МОЖЕТ ТАК И НАДО С КОЛОБАРАНТАМИ?

Кличко не пустили встречать Меркель

https://youtu.be/Yo5XFLEO_Ik
23.08.2021 09:30
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23.08.2021 09:49 Відповісти
Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками" - Цензор.НЕТ 3073
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23.08.2021 09:49 Відповісти
РНБО должно ввести санкции против чиновников ЕС, и арестовать все их огородные участки в где-нибудь в Черниговской области..
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23.08.2021 09:50 Відповісти
А як же вони житимуть без городів? Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками" - Цензор.НЕТ 2427
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23.08.2021 10:07 Відповісти
С таким уровнем коррупции в стране, ждать членства в ЕС, лицемерие высшей пробы. Воровать и врать, господа ЗЕ, нужно меньше.
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23.08.2021 09:50 Відповісти
Глава Бюро экономической безопасности задекларировал 6 квартир и ружье - здесь нет и десятой части его имущества нажитого "тяжелым, честным, непосильным трудом"

Мельнику принадлежат квартира площадью 159,4 кв.м. в Киеве, которую он приобрел в 2014 году за 1,18 млн гривен, земельный участок в поселке Большая Чернеччина площадью 835 кв.м, паркоместо площадью 22,1 кв.м и квартира площадью 74,2 в Ирпени.
В 2020 году он приобрел квартиру площадью 67,8 кв.м в Одессе за 1,12 млн гривен.
В свою очередь, его жена Елена Мельник владеет нежилым помещением в Ирпене площадью 106 кв.м, квартирой площадью 46,1 кв.м, двумя паркингами, квартирой площадью 114,6 кв.м, двумя кладовками, земельным участком площадью 327 кв.м, торгово-офисными помещениями площадью 299,8 кв.м и нежилым помещением площадью 104,9 кв.м. Вся недвижимость размещена в Киеве и Ирпене.
Кроме того, Елена Мельник владеет квартирой в Турции площадью 75 кв.м. Мельник задекларировал ружье Блайзер стоимостью 168 тыс. гривен, а также авторское право на две монографии написанные в 2020 году.+
В 2017 году Мельник купил Range Rover (2014), а в 2018 году прицеп (2018).
В 2020 году он заработал 129 тыс. гривен в Сумском государственном университете, 838 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, получил 138 тыс. гривен пенсии, 62 тыс. гривен в АО «Укрзализныця», 14 тыс. гривен в ГФС. Доход его супруги от предпринимательской деятельности составил 2,63 млн гривен. Супругам принадлежат 1,96 млн гривен и 40 тыс. долларов сбережений.
Мельник - глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.
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23.08.2021 09:52 Відповісти
Какая уж тут Европа, какой ЕС?
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23.08.2021 09:52 Відповісти
Намилиционерил борец..))
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23.08.2021 10:04 Відповісти
дожились.
кацапы на нашего величайшего пародию сняли. капец

Бывший студент Кирилл, отчисленный из столичного вуза, возвращается домой в провинцию, но застает некогда живописный уголок страны в плачевном состоянии. Местная фабрика сливает отходы в реку, заповедные леса бесконтрольно вырубают, а вокруг города плодятся стихийные свалки. Безвольный пожилой мэр закрывает на все глаза и мечтает уйти в отставку, передав на выборах полномочия ставленнику бизнесмена Зуева, владельца фабрики и неформального хозяина города. Чтобы спасти родной город от коррупции и экологической катастрофы, Кирилл и его друзья детства решаются на амбициозный шаг: регистрируют «зеленое» движение, выдвигают своего кандидата на пост мэра и вступают в борьбу с алчным конкурентом и недоверием местных жителей.
Выйдет в интернетах 20 августа 2021 года.
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23.08.2021 09:51 Відповісти
Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками" - Цензор.НЕТ 8215
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23.08.2021 09:51 Відповісти
а жить в нем надо?
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23.08.2021 09:59 Відповісти
Сколько за рекламу кацапы отвалили?
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23.08.2021 10:02 Відповісти
рашистское влияние, на задающую лидирующую роль в ЕС меркельшу - очевидно.Волынку будут фрицы втихаря тянуть .как в случае и с Турцией
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23.08.2021 09:51 Відповісти
а турки самі відмовились від ЄС. Вони мусульмани, а там в ЄС в основному - християни. Інші цінності.
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23.08.2021 09:56 Відповісти
Турки слишком гордые чтобы ожидать у порога 20 лет.
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23.08.2021 09:58 Відповісти
не з цією популістичною владою нас очікують в ЄС. І навіть в НАТО не очікують. А в НАТО потрібно вступати перед вступом в ЄС, на три-п'ять років раніше.
От, якщо знову ніпати би 73/43%зебілів (як в 2014-му), і обрати би проєвропейську більш-менш цивілізовану владу, і започаткувати би конкретні кроки по вступу в НАТО, - тоді можна було би прогнозувати і терміни вступу до ЄС...
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23.08.2021 09:54 Відповісти
Открою Вам секрет. Нас там при любой власти не ожидают. Будут вечно кормить завтраками. Геополитчески мы слишком переменчивы и не определённы. Во всяком случае на ближайшие 20 лет.
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23.08.2021 10:46 Відповісти
нас 30 років тому і як незалежну державу не чекали ніде в світі. Пригадайте промову Буша-старшого в 1990-му.
Нас не чекали і як асоційовного члена ЄС. Максимум, чого від нас хотіли (в т.ч. і у Вільнюсі 2013-го) - договорів, що будемо виконувати законодавство ЄС.
Але, якщо НАМ (а не їм) дуже захотіти - то в нас виходить все. Щоправда, у 73/43%дебілів хотєлки часто міняються...
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23.08.2021 11:33 Відповісти
Ти краще прочитало б ту асоціацію перед тим, як маячню тут писати. Що в тебе виходить, недолуге? Твоєму гетьману ще в 2014-му ясно сказали: в найближчі 20 - 25 років ні про яке членство навіть мріяти не варто.
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24.08.2021 22:37 Відповісти
Ссыкуны!
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23.08.2021 09:55 Відповісти
а не надо так сразу крылья подрезать и сбивать куру на взлете )))
преЗЕ сказал - мы уже готовы - значит фсё...открывайте двери )))
или шо...вы хотите чтоб еще 100 дней он об этом неустанно гаварил ? ))))
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23.08.2021 09:58 Відповісти
Потяните ещё с десяток лет и мудрый нарід воссоединение с *********** наголосует.
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23.08.2021 10:00 Відповісти
Так может в этом и весь расчет ЕС ?
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23.08.2021 10:26 Відповісти
20- 30 років …. коли піде совковськйменталитет разом із корупцією і якщо нарешті реформи будуть проведені
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23.08.2021 10:01 Відповісти
Придется ждать, только через 30 лет снова не обманите.
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23.08.2021 10:09 Відповісти
А шо делать ? (розвів руками)
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23.08.2021 10:23 Відповісти
Запам"ятай раз і назавжди: менталітет не змінюється, він від природи. А 144 реформи, причому навіть не прості, а потужні, провели ще при попередньому. Скільки ще їх потрібно?
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24.08.2021 22:44 Відповісти
Комиссары ЕС сейчас- это левые коммунисты, а они придумают причину ублажить Россию. А вообще, надо из себя представлять силу, тогда не мы, а за нами будут бегать. А мы подумаем.
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23.08.2021 10:07 Відповісти
Вообще-то они когда-то бегали за Украиной. Кончилось все хреново.

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками" - Цензор.НЕТ 1316
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23.08.2021 10:14 Відповісти
Я думаю, что вопрос о нашем вступлении в ЕС нужно вести с Путиным. Разрешит - вступим, нет - значит снова Майдан. Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками" - Цензор.НЕТ 1731
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23.08.2021 10:10 Відповісти
Перестаньте воровать, быстрее вступите.
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23.08.2021 10:19 Відповісти
Тогда нам и ЕС не нужен.
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23.08.2021 10:48 Відповісти
ЄС - це не тільки мінімальний рівень корупції. Це, перш за все - спільна економіка, з мінімальними митами і високотехнологічним виробництвом.
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23.08.2021 11:36 Відповісти
Про економіку і високотехнологічне виробництво розкажи членам ЄС болгарам і румунам...
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24.08.2021 22:46 Відповісти
Это Домбровскис подбодрил нас так оригинальненько ! Ай Молодець! Кстати а кто такой этот ,,путин,, ? А с х.йлом переговоры вести НЕ о чем , какой уважающей себя человек станет говорить с х.йлом ?
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23.08.2021 10:24 Відповісти
Эта перспектива и козе понятна, а до осла не дошло.
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23.08.2021 10:41 Відповісти
Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками" - Цензор.НЕТ 8474
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23.08.2021 10:44 Відповісти
Было бы очень здорово, если бы был такой союз государств ! Которые не прогибаются под пуйла
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23.08.2021 10:50 Відповісти
для будущего этих стран данный союз более чем логичен.
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23.08.2021 11:13 Відповісти
Цензор немного перекрутил слова евро-чиновника, потому что тот сказал про 3-5 лет не как о вступлении Украины в ЕС, а как о запуске процедуры по членству в ЕС, то есть это - определение дорожной карты, утверждение списка критериев и присвоение статуса кандидата. И уже после этого начинается еще один путь длиной 3-5 лет, и это в лучшем случае, но вероятно значительно дольше.

И это не связано напрямую с тем, кто в данный момент во главе государства, потому что это вопросы долгосрочные, и никто не может дать гарантии, что сегодня "правильный" президент, а завтра придет другой. Или вы думаете, вот снова Порошенко станет президентом, поэтому сразу примут в ЕС и НАТО? А то в ЕС и НАТО не понимают, что после Порошенко президентом снова может стать Зеленский или вообще какой-нибудь Бойко. Не забывайте, что ЕС был готов подписать Ассоциацию даже с Януковичем.
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23.08.2021 10:48 Відповісти
Поки в Україні не знайдеться управа на повальне хабарництво всіх державних і недержавних жуліків, нема сенсу говорити про Європу. А коли знайдеться, то і вступ в ЄС буде легким і природнім. Сьогодні крадуть всі. Це національний вид спорту. Всі ці податківці, прокурори, судді, митниця і тд - одна велика банда. Саме там прокручується справжній бюджет, якого вистачило б на повну реконструкцію двох Україн. Цій банді нема діла до вступу в Європу. За 30 років вони облаштували свої маєтки, добробут і виробили свій стиль життя. Бери любого за комір і сади без суду. Рівень офіційних доходів і витрат не зійдеться навіть на 1%.
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23.08.2021 11:01 Відповісти
за 40 миллиардов долларов что разворовывается в Украине каждый год-за эти деньги за 30 лет можно было из Украины сделать Польшу или даже лучше. Деньги страны работают не на ее развитие а идут в карманы чиновников и олигархов а те на эти деньги не строят в Украине новые заводы а покупают дорогие авто и по нескольку замков. При такой экономике нет шансов на развитие страны
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23.08.2021 14:30 Відповісти
А указы зеленского по поводу ускорения вступления в...? Он их издает пачками. Или они для вас не указ?)
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23.08.2021 11:13 Відповісти
Уточняю: "Перспективы вступления Украины в Европейский Союз в ближайшие 30-50 лет весьма призрачны."
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23.08.2021 11:33 Відповісти
Сказал бы сразу сей вице-президент,что,мол ,побаиваемся, и пока пу на троне и рассеюшка не распадется не быть вам в ЕС
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23.08.2021 14:07 Відповісти
В стране каждый год разворовывается 40 миллиардов долларов,фактически нет суда,прокуратуры,службы безопасности(они работают на свой кошелек а не на страну)Страной управляют и дербанят 5 олигархических кланов-какой нах ЕС?????????????
Украине до ЕС как до ..... Я не вижу качественного изменения государства Украина. Я не вижу реальных реформ власти приводящих к результату. Ничего не делаем и ждем что все случится само-собой?
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23.08.2021 14:26 Відповісти
 
 