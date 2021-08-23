Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками"

Перспективи вступу України до Європейського Союзу в найближчі 3-5 років доволі примарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ЄС підтримує роботу України щодо більш тісної інтеграції в ЄС.

"Що стосується вступу в ЄС, це насамперед політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами – відкриття нових переговорів про вступ. І вже в межах цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.

Домбровскіс вважає, що це питання потрібно зберігати в порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

На питання про те, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде порушено, він відповів: "Я так думаю, з огляду на політичну ситуацію в ЄС, те як проходять питання щодо розширення, то так, гадаю, що, на жаль, це малоймовірно найближчими роками".

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