Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс про вступ України до ЄС: "Малоймовірно найближчими роками"
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Перспективи вступу України до Європейського Союзу в найближчі 3-5 років доволі примарні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, ЄС підтримує роботу України щодо більш тісної інтеграції в ЄС.
"Що стосується вступу в ЄС, це насамперед політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами – відкриття нових переговорів про вступ. І вже в межах цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.
Домбровскіс вважає, що це питання потрібно зберігати в порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.
На питання про те, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде порушено, він відповів: "Я так думаю, з огляду на політичну ситуацію в ЄС, те як проходять питання щодо розширення, то так, гадаю, що, на жаль, це малоймовірно найближчими роками".
Будь ласка, зачекайте...
Простудишься.
Немедленно вылезай и меняй мокрые портки!
США, Великобритания, Польша, Литва, Турция - вот главные перспективы Украины.
Появились фото. "отрезвляющей" встречи Меркель в аэропорту "Борисполь"
Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" встретили скромной компанией - не было руководства ни Офиса президента, ни Министерства иностранных дел. Мэра Киева Виталия Кличко на встречу не пропустили, несмотря на его желание.
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23.08.2021 09:30
Мельнику принадлежат квартира площадью 159,4 кв.м. в Киеве, которую он приобрел в 2014 году за 1,18 млн гривен, земельный участок в поселке Большая Чернеччина площадью 835 кв.м, паркоместо площадью 22,1 кв.м и квартира площадью 74,2 в Ирпени.
В 2020 году он приобрел квартиру площадью 67,8 кв.м в Одессе за 1,12 млн гривен.
В свою очередь, его жена Елена Мельник владеет нежилым помещением в Ирпене площадью 106 кв.м, квартирой площадью 46,1 кв.м, двумя паркингами, квартирой площадью 114,6 кв.м, двумя кладовками, земельным участком площадью 327 кв.м, торгово-офисными помещениями площадью 299,8 кв.м и нежилым помещением площадью 104,9 кв.м. Вся недвижимость размещена в Киеве и Ирпене.
Кроме того, Елена Мельник владеет квартирой в Турции площадью 75 кв.м. Мельник задекларировал ружье Блайзер стоимостью 168 тыс. гривен, а также авторское право на две монографии написанные в 2020 году.+
В 2017 году Мельник купил Range Rover (2014), а в 2018 году прицеп (2018).
В 2020 году он заработал 129 тыс. гривен в Сумском государственном университете, 838 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, получил 138 тыс. гривен пенсии, 62 тыс. гривен в АО «Укрзализныця», 14 тыс. гривен в ГФС. Доход его супруги от предпринимательской деятельности составил 2,63 млн гривен. Супругам принадлежат 1,96 млн гривен и 40 тыс. долларов сбережений.
Мельник - глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.
кацапы на нашего величайшего пародию сняли. капец
Бывший студент Кирилл, отчисленный из столичного вуза, возвращается домой в провинцию, но застает некогда живописный уголок страны в плачевном состоянии. Местная фабрика сливает отходы в реку, заповедные леса бесконтрольно вырубают, а вокруг города плодятся стихийные свалки. Безвольный пожилой мэр закрывает на все глаза и мечтает уйти в отставку, передав на выборах полномочия ставленнику бизнесмена Зуева, владельца фабрики и неформального хозяина города. Чтобы спасти родной город от коррупции и экологической катастрофы, Кирилл и его друзья детства решаются на амбициозный шаг: регистрируют «зеленое» движение, выдвигают своего кандидата на пост мэра и вступают в борьбу с алчным конкурентом и недоверием местных жителей.
Выйдет в интернетах 20 августа 2021 года.
От, якщо знову ніпати би 73/43%зебілів (як в 2014-му), і обрати би проєвропейську більш-менш цивілізовану владу, і започаткувати би конкретні кроки по вступу в НАТО, - тоді можна було би прогнозувати і терміни вступу до ЄС...
Нас не чекали і як асоційовного члена ЄС. Максимум, чого від нас хотіли (в т.ч. і у Вільнюсі 2013-го) - договорів, що будемо виконувати законодавство ЄС.
Але, якщо НАМ (а не їм) дуже захотіти - то в нас виходить все. Щоправда, у 73/43%дебілів хотєлки часто міняються...
преЗЕ сказал - мы уже готовы - значит фсё...открывайте двери )))
или шо...вы хотите чтоб еще 100 дней он об этом неустанно гаварил ? ))))
И это не связано напрямую с тем, кто в данный момент во главе государства, потому что это вопросы долгосрочные, и никто не может дать гарантии, что сегодня "правильный" президент, а завтра придет другой. Или вы думаете, вот снова Порошенко станет президентом, поэтому сразу примут в ЕС и НАТО? А то в ЕС и НАТО не понимают, что после Порошенко президентом снова может стать Зеленский или вообще какой-нибудь Бойко. Не забывайте, что ЕС был готов подписать Ассоциацию даже с Януковичем.
Украине до ЕС как до ..... Я не вижу качественного изменения государства Украина. Я не вижу реальных реформ власти приводящих к результату. Ничего не делаем и ждем что все случится само-собой?