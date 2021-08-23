Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну в неділю.
"Звичайно, для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання", - зазначив глава уряду під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
За словами прем’єра, Україна підвищила прозорість та ефективність медичних закупівель, продовжила впровадження реформи податкової та митної служб, відновила конкурсну процедуру добору на посади державної служби.
Шмигаль також зазначив, що урядом було здійснено низку важливих кроків щодо вдосконалення функціонування антикорупційної інфраструктури. Також було створено Бюро економічної безпеки, забезпечено поліпшення функціонування ринку природного газу, триває реформа системи корпоративного управління держпідприємствами.
Зі свого боку Домбровскіс зауважив, що ЄС мобілізував безпрецедентну фінансову й технічну допомогу для України. І надання у 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.
"Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу і, з урахуванням попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані", - зазначив він.
Крім того, прем’єр-міністр зазначив, що Україною забезпечено виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.
Будь ласка, зачекайте...
это - МИШЕЛЬ !
не надо нас дурить !
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Намного больше денег можна иметь с таможни в бюджет, если прикрутить там воровство, откаты и коррупцию, чем все эти кредиты от ЕС и МВФ, вместе взятые...
Но ахметовский холуй Шмыгаль не способен на такое...
Гораций Флакк Квинт 965-8 г до н э )
Особенно тут преуспели - назначили вора возглавлять экономическую безопасность.
повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок
И тут брехня. Достаточно вспомнить закупку Синовака через прокладки с откатом.
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