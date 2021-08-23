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Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну в неділю.

"Звичайно, для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання", - зазначив глава уряду під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

За словами прем’єра, Україна підвищила прозорість та ефективність медичних закупівель, продовжила впровадження реформи податкової та митної служб, відновила конкурсну процедуру добору на посади державної служби.

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Шмигаль також зазначив, що урядом було здійснено низку важливих кроків щодо вдосконалення функціонування антикорупційної інфраструктури. Також було створено Бюро економічної безпеки, забезпечено поліпшення функціонування ринку природного газу, триває реформа системи корпоративного управління держпідприємствами.

Зі свого боку Домбровскіс зауважив, що ЄС мобілізував безпрецедентну фінансову й технічну допомогу для України. І надання у 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.

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"Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу і, з урахуванням попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані", - зазначив він.

Крім того, прем’єр-міністр зазначив, що Україною забезпечено виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
За эти кредиты Кучму критиковал, Ющенко парафинили, Порошенко травили. А теперь Зеля и его зеленые попрошайничают где могут Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 1202 Как Паниковский в "Золотом теленке"
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 6885
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23.08.2021 04:02
+6
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4876
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23.08.2021 01:16
+6
Всей командой делают вид шо не всрались.Или не они всрались.
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23.08.2021 07:04
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дай уехал на Алтай
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23.08.2021 01:06 Відповісти
это не Шмыгаль !

это - МИШЕЛЬ ! Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 1390

не надо нас дурить !

.
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23.08.2021 01:32 Відповісти
Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5944

... Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4348
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23.08.2021 09:20 Відповісти
...что, шмыгло, полегчало? Еще кусочек отпилить получится... Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4941
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23.08.2021 01:09 Відповісти
Правильно, надо напоминать, а то вдруг забудут еще. Ну, денег прислать)
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23.08.2021 01:13 Відповісти
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4876
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23.08.2021 01:16 Відповісти
После отпусков у министров карманы опустели, а тут слава богу транш скоро подвалит.
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23.08.2021 01:20 Відповісти
ахметовский прихвостень Шмыгаль способен исключительно только клянчить траншы от МВФ или ЕС, для последующего распила...
Намного больше денег можна иметь с таможни в бюджет, если прикрутить там воровство, откаты и коррупцию, чем все эти кредиты от ЕС и МВФ, вместе взятые...
Но ахметовский холуй Шмыгаль не способен на такое...
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23.08.2021 01:20 Відповісти
По таможням у нас Карлсон (Саакашвили) спец. Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 2833
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23.08.2021 01:25 Відповісти
Таможни, конечно, могут наполнить бюджет. Но если ты полагаешь, что за это заплатят торгаши, ты сильно ошибаешься. Все налоги и сборы платит конечный потребитель, т.е. ты. Просто шмотки, запчасти и продукты, которые завозят из-за бугра, станут дороже. Таможня нужна для защиты отечественных производителей, а не для наполнения бюджета. Т.е. она препятствует завозу более дешевого товара, чем могут выпускать свои производители. Я потяну без проблем, а ты?
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23.08.2021 02:04 Відповісти
Обоснуй.
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23.08.2021 08:16 Відповісти
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4131 Мне приятно когда меня называют честным человеком
Гораций Флакк Квинт 965-8 г до н э )
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23.08.2021 01:30 Відповісти
Суддя вовк поржав над словами цієї тварини
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23.08.2021 01:31 Відповісти
продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб

Особенно тут преуспели - назначили вора возглавлять экономическую безопасность.

повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок

И тут брехня. Достаточно вспомнить закупку Синовака через прокладки с откатом.
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23.08.2021 02:32 Відповісти
Я в какой то другой стране живу, о каких проведенных реформах речь? Вы что издеваетесь? Думаю неофициально Украина получит помощь от МВФ как компенсацию от СП-2 а также за секретные обязательства по ОРДЛО.
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23.08.2021 02:40 Відповісти
За эти кредиты Кучму критиковал, Ющенко парафинили, Порошенко травили. А теперь Зеля и его зеленые попрошайничают где могут Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 1202 Как Паниковский в "Золотом теленке"
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 6885
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23.08.2021 04:02 Відповісти
траншезависимый премьер закладывает страну в ломбард. Бо у свиней корыто опустело
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23.08.2021 04:32 Відповісти
Всей командой делают вид шо не всрались.Или не они всрались.
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23.08.2021 07:04 Відповісти
" ... они начинают много говорить, когда нечего показать. "
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23.08.2021 07:27 Відповісти
уже становится крылатой фразой )))) от преЗЕнелоха))))
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23.08.2021 09:22 Відповісти
"Ураааааа! Теперь заживем! Дядя Фёдор корову купил!"
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23.08.2021 07:32 Відповісти
А кто тут у нас такой веселенький, такой юморной и артистичный готов принимать от кого угодно и с любой стороны? Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 8278
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23.08.2021 08:08 Відповісти
Так і знав що напише про БЕБ, де сходу призначили корупціонера, напевне це і вимагав ЄС, і в цьому вся ця влада. Шахраї, брехуни і шулєри, і вони навіть це не приховують.
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23.08.2021 08:47 Відповісти
Дайте денег, а то уже все что МВФ дало, Вова с Ермаком уже "освоили" по карманам.
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23.08.2021 09:01 Відповісти
С Коломойским, смотрящим от мирового еврейского капитала, Украине влазить в долги легко и просто. Что бы ни кричал Шмыгаль как он надрывается и геройски борется за деньги долгов.
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23.08.2021 09:16 Відповісти
Беларусь могут отключить от SWIFT 16.08.2021 Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3896 Это может произойти уже в сентябре.Президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что только вопрос времени, когда Беларусь будет отключена от систем банковских расчетов - тогда любая торговля с этой страной станет невозможной, передает Delfi.По его сведениям, это планируется на начало сентября. После введения санкций Евросоюза (ЕС) предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом, по мнению президента ЛПК, будет вся банковская система. "И тогда будет неважно, что и как, если не сможешь рассчитаться", - добавил он.Международная банковская система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям рассчитываться с разными странами. Без нее невозможна международная торговля.
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23.08.2021 09:38 Відповісти
А что, Беня уже вернул сворованные 5.5 млрд.дол.? Или против него ввел санкции РНБО?
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23.08.2021 09:50 Відповісти
" Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8433 Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8433 Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8433 , - иск "Приватбанка""
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23.08.2021 10:10 Відповісти
Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3217
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23.08.2021 10:08 Відповісти
А без привязки к траншам реформы по облому делать, да Шмыга?
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23.08.2021 10:16 Відповісти
А зачем Украине транши мвф? Какой в них смысл для простых людей, если зебилы эти деньги - разворуют и у простых граждан жизнь не улучшится
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23.08.2021 10:56 Відповісти
шмульгалю надо подарить персональную паперть для выступлений...
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23.08.2021 11:16 Відповісти
коррупцию похоже шмыгаль уже поборол...
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23.08.2021 13:28 Відповісти
 
 