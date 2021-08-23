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Новости Политика Украины
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Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украины выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина в воскресенье.

"Конечно для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", - отметил глава правительства во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

По словам премьера, Украина повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок, продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб, возобновила конкурсную процедуру отбора на должности госслужбы.

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Шмыгаль также отметил, что правительством было предпринято важные шаги по совершенствованию антикоррупционной инфраструктуры. Также было создано Бюро экономической безопасности, обеспечено улучшение функционирования рынка природного газа, продолжается реформа системы корпоративного управления госпредприятиями.

Со своей стороны Домбровскис отметил, что ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины. И предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

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"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены", - отметил он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Украина обеспечила выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша финансовой помощи в сентябре, - Минфин

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Топ комментарии
+8
За эти кредиты Кучму критиковал, Ющенко парафинили, Порошенко травили. А теперь Зеля и его зеленые попрошайничают где могут Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 1202 Как Паниковский в "Золотом теленке"
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 6885
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23.08.2021 04:02
+6
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4876
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23.08.2021 01:16
+6
Всей командой делают вид шо не всрались.Или не они всрались.
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23.08.2021 07:04
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дай уехал на Алтай
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23.08.2021 01:06 Ответить
это не Шмыгаль !

это - МИШЕЛЬ ! Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 1390

не надо нас дурить !

.
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23.08.2021 01:32 Ответить
Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5944

... Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4348
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23.08.2021 09:20 Ответить
...что, шмыгло, полегчало? Еще кусочек отпилить получится... Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4941
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23.08.2021 01:09 Ответить
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Правильно, надо напоминать, а то вдруг забудут еще. Ну, денег прислать)
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23.08.2021 01:13 Ответить
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4876
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23.08.2021 01:16 Ответить
После отпусков у министров карманы опустели, а тут слава богу транш скоро подвалит.
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23.08.2021 01:20 Ответить
ахметовский прихвостень Шмыгаль способен исключительно только клянчить траншы от МВФ или ЕС, для последующего распила...
Намного больше денег можна иметь с таможни в бюджет, если прикрутить там воровство, откаты и коррупцию, чем все эти кредиты от ЕС и МВФ, вместе взятые...
Но ахметовский холуй Шмыгаль не способен на такое...
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23.08.2021 01:20 Ответить
По таможням у нас Карлсон (Саакашвили) спец. Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 2833
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23.08.2021 01:25 Ответить
Таможни, конечно, могут наполнить бюджет. Но если ты полагаешь, что за это заплатят торгаши, ты сильно ошибаешься. Все налоги и сборы платит конечный потребитель, т.е. ты. Просто шмотки, запчасти и продукты, которые завозят из-за бугра, станут дороже. Таможня нужна для защиты отечественных производителей, а не для наполнения бюджета. Т.е. она препятствует завозу более дешевого товара, чем могут выпускать свои производители. Я потяну без проблем, а ты?
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23.08.2021 02:04 Ответить
Обоснуй.
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23.08.2021 08:16 Ответить
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 4131 Мне приятно когда меня называют честным человеком
Гораций Флакк Квинт 965-8 г до н э )
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23.08.2021 01:30 Ответить
Суддя вовк поржав над словами цієї тварини
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23.08.2021 01:31 Ответить
продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб

Особенно тут преуспели - назначили вора возглавлять экономическую безопасность.

повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок

И тут брехня. Достаточно вспомнить закупку Синовака через прокладки с откатом.
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23.08.2021 02:32 Ответить
Я в какой то другой стране живу, о каких проведенных реформах речь? Вы что издеваетесь? Думаю неофициально Украина получит помощь от МВФ как компенсацию от СП-2 а также за секретные обязательства по ОРДЛО.
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23.08.2021 02:40 Ответить
За эти кредиты Кучму критиковал, Ющенко парафинили, Порошенко травили. А теперь Зеля и его зеленые попрошайничают где могут Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 1202 Как Паниковский в "Золотом теленке"
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 6885
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23.08.2021 04:02 Ответить
траншезависимый премьер закладывает страну в ломбард. Бо у свиней корыто опустело
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23.08.2021 04:32 Ответить
Всей командой делают вид шо не всрались.Или не они всрались.
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23.08.2021 07:04 Ответить
" ... они начинают много говорить, когда нечего показать. "
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23.08.2021 07:27 Ответить
уже становится крылатой фразой )))) от преЗЕнелоха))))
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23.08.2021 09:22 Ответить
"Ураааааа! Теперь заживем! Дядя Фёдор корову купил!"
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23.08.2021 07:32 Ответить
А кто тут у нас такой веселенький, такой юморной и артистичный готов принимать от кого угодно и с любой стороны? Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от Евросоюза - Цензор.НЕТ 8278
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23.08.2021 08:08 Ответить
Так і знав що напише про БЕБ, де сходу призначили корупціонера, напевне це і вимагав ЄС, і в цьому вся ця влада. Шахраї, брехуни і шулєри, і вони навіть це не приховують.
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23.08.2021 08:47 Ответить
Дайте денег, а то уже все что МВФ дало, Вова с Ермаком уже "освоили" по карманам.
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23.08.2021 09:01 Ответить
С Коломойским, смотрящим от мирового еврейского капитала, Украине влазить в долги легко и просто. Что бы ни кричал Шмыгаль как он надрывается и геройски борется за деньги долгов.
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23.08.2021 09:16 Ответить
Беларусь могут отключить от SWIFT 16.08.2021 Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3896 Это может произойти уже в сентябре.Президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что только вопрос времени, когда Беларусь будет отключена от систем банковских расчетов - тогда любая торговля с этой страной станет невозможной, передает Delfi.По его сведениям, это планируется на начало сентября. После введения санкций Евросоюза (ЕС) предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом, по мнению президента ЛПК, будет вся банковская система. "И тогда будет неважно, что и как, если не сможешь рассчитаться", - добавил он.Международная банковская система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям рассчитываться с разными странами. Без нее невозможна международная торговля.
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23.08.2021 09:38 Ответить
А что, Беня уже вернул сворованные 5.5 млрд.дол.? Или против него ввел санкции РНБО?
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23.08.2021 09:50 Ответить
" Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8433 Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8433 Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8433 , - иск "Приватбанка""
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23.08.2021 10:10 Ответить
Шмигаль: Україна виконала умови для наступного траншу від Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3217
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23.08.2021 10:08 Ответить
А без привязки к траншам реформы по облому делать, да Шмыга?
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23.08.2021 10:16 Ответить
А зачем Украине транши мвф? Какой в них смысл для простых людей, если зебилы эти деньги - разворуют и у простых граждан жизнь не улучшится
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23.08.2021 10:56 Ответить
шмульгалю надо подарить персональную паперть для выступлений...
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23.08.2021 11:16 Ответить
коррупцию похоже шмыгаль уже поборол...
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23.08.2021 13:28 Ответить
 
 