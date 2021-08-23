Поліція затримала ветеранів, які протестували проти Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події
У Черкаській області відбулися сутички між ветеранами і правоохоронцями перед церемонією підняття Державного прапора за участю президента Володимира Зеленського.
Сьогодні, 23 серпня, в День Державного Прапора України в Черкаській області Володимир Зеленський мав відкривати арт-об'єкт "Серце України" і піднімати державний прапор.
Як передає Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі "Нацкорпусу" повідомляється, що ветерани і патріоти Черкащини, які також прибули на захід, спочатку були заблоковані посеред траси кордоном з поліцейських.
Пізніше, як зазначається, поліція взяла їх у кільце і почала штовханину - розбили техніку і залили ветеранів сльозогінним газом.
"Ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити Зеленському кілька питань, зокрема щодо політики капітуляції та безкарності проросійських сил. Натомість всі сили правоохоронців були кинуті на те, щоб не допустити ветеранів до місця зустрічі з президентом.
Поліція із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів. У результаті сутичок затримано 6 осіб", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
От йому якраз місцина на каштані знайдеться.
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich
«"Ветерани - основна ударна сила в разі наступу РФ, ми демонструємо нашу єдність": чому важливі і офіційний парад, і Марш захисників України».
И тут на тебе:
«Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж».
Учитывая вышеизложенное, возникает желание процитировать:
«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте»©️.