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Поліція затримала ветеранів, які протестували проти Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У Черкаській області відбулися сутички між ветеранами і правоохоронцями перед церемонією підняття Державного прапора за участю президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 23 серпня, в День Державного Прапора України в Черкаській області Володимир Зеленський мав відкривати арт-об'єкт "Серце України" і піднімати державний прапор.

Як передає Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі "Нацкорпусу" повідомляється, що ветерани і патріоти Черкащини, які також прибули на захід, спочатку були заблоковані посеред траси кордоном з поліцейських.

Пізніше, як зазначається, поліція взяла їх у кільце і почала штовханину - розбили техніку і залили ветеранів сльозогінним газом.

"Ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити Зеленському кілька питань, зокрема щодо політики капітуляції та безкарності проросійських сил. Натомість всі сили правоохоронців були кинуті на те, щоб не допустити ветеранів до місця зустрічі з президентом.

Поліція із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів. У результаті сутичок затримано 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+75
Столкновения ветеранов с полицией произошли перед тем, как Зеленский поднимал флаг на Черкасщине: задержаны 6 человек - Цензор.НЕТ 7270
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23.08.2021 10:56
+60
Сутички ветеранів з поліцією сталися перед тим, як Зеленський піднімав прапор на Черкащині - Цензор.НЕТ 3270
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23.08.2021 11:05
+58
В зону ООС цих виродків в червоних картузах треба направити - там най проявляють свою пихатість .
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23.08.2021 10:57
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Це означає, що ветерани мусять провчити вискочку.
От йому якраз місцина на каштані знайдеться.
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23.08.2021 15:53 Відповісти
Похоже, зеля полностью определился, что его враг - народ Украины.... А народ всё определяется...
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23.08.2021 16:27 Відповісти
А ти був там, де були ці хлопці-ветерани?
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23.08.2021 17:59 Відповісти
Ти своїх кацапських ветеранів бачив? Обісцяних в калюжі? Переступай обережно через них, вони за твоє рабство життям ризикували
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23.08.2021 16:59 Відповісти
Ваня- красава!
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23.08.2021 21:36 Відповісти
Зе-сцикун!
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23.08.2021 21:18 Відповісти
Фігасє на шостеро вояків нагнали мусорні. Схоже, Зєля раніше, ніж треба, почав дристати. До Свята Незалежності йому відставку і дострокові вимагати ніхто не буде. А єдиний кандидат на дострокові фактично вже є - Зеркаль. Треба, щоб Юля і Пєця не висувались на її користь і Лана переможе ще у першому трурі. А Юля і Пєця отримають посади в уряді. Тоді в Україні настане лад і спокій. Громадсько-політичного протистояння нам не треба.
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23.08.2021 16:53 Відповісти
Знов за рибу - гроші. Ти Олену спитав? Чи просто намалював собі над ліжком черговий символ для безперервної матрубації?
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23.08.2021 21:40 Відповісти
Ванюша, меняй руки, а не багинь.
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23.08.2021 22:17 Відповісти
заказуха опзжопников!
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23.08.2021 17:23 Відповісти
На зустрічі одному з ветеранів прийшла СМС-ка від ветеранів з Черкащини. "ЖАХ. Цинізму ЗЕ немає меж. Це - початок кінця зеленої влади. Підняти руки на ветеранів - немає слів, навіть матів буде замало. Терпець вривається. ..."Ветерани в шоці.
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23.08.2021 17:54 Відповісти
Про мальчика в шортиках ничего не было в СМСке?
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23.08.2021 22:19 Відповісти
мразь мусорская
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23.08.2021 19:20 Відповісти
ребята реально провокаторы
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23.08.2021 19:36 Відповісти
хотя даю 100% что они голосовали за зелю))) и если вы ветераны то вам все можно? а как же равноправие? почему менты должны отчитываться перед человеком назвавшийся атошником?
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23.08.2021 19:39 Відповісти
як що свинi бьють ветеранiв, скажених свиней треба отстрiлювати.
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23.08.2021 21:08 Відповісти
А какое вообще имеет отношение ЗЕ к Украинскому Флагу?Тоже мне потешный ,,генерал,, играющий пиписькой на рояле не принимавший даже военную присягу.Не исполняющий свои обязанности как Гарант Конституции,так как систематически как ее нарушает так и подгинает под тех кому он обязан своей должностью да и принимавший присягу на Библии которая по его вероисповедованию ни к чему не обовязывает.
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23.08.2021 21:18 Відповісти
В АРМІІ ЩЕ ТІ ШУТНІЧКІ...☺️😊😉

Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich
Поліція затримала ветеранів, які протестували проти Зеленського - Цензор.НЕТ 6944
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23.08.2021 21:55 Відповісти
Є тут бажаючі цих виродків в зону оос відправити. Скажіть мені, придурки, а ви хотіли б , щоб біля вас отака ***** ментівська у бою була. Усім цивільним "патріотам" раджу свої поради засунути у сраку! АТО- не зона для перевиховування, а тепиторія захисту нашої Держави!
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24.08.2021 06:51 Відповісти
Вереранов или титушню?
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24.08.2021 08:10 Відповісти
Чуть выше на форуме имеется тема:
«"Ветерани - основна ударна сила в разі наступу РФ, ми демонструємо нашу єдність": чому важливі і офіційний парад, і Марш захисників України».
И тут на тебе:
«Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж».
Учитывая вышеизложенное, возникает желание процитировать:
«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте»©️.
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24.08.2021 09:16 Відповісти
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