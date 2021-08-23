Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Черкасской области произошли столкновения между ветеранами и правоохранителями перед церемонией поднятия Государственного флага при участии президента Владимира Зеленского.
Сегодня, 23 августа, в День Государственного Флага Украины в селе Марьяновка Черкасской области Владимир Зеленский должен был открывать арт-объект "Сердце Украины" и поднимать государственный флаг.
Как передает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале "Нацкорпуса" сообщается, что ветераны и патриоты Черкащины, которые также прибыли на мероприятие, сначала были заблокированы посреди трассы рубежом из полицейских.
Позже, как отмечается, полиция взяла их в кольцо и начала толкотню - разбили технику и залили ветеранов слезоточивым газом.
"Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности относительно политики капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. В то же время все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом.
Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
От йому якраз місцина на каштані знайдеться.
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich
«"Ветерани - основна ударна сила в разі наступу РФ, ми демонструємо нашу єдність": чому важливі і офіційний парад, і Марш захисників України».
И тут на тебе:
«Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж».
Учитывая вышеизложенное, возникает желание процитировать:
«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте»©️.