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Зеленский (16483) столкновения (503) Черкасщина (952) Национальный корпус (393)

Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Черкасской области произошли столкновения между ветеранами и правоохранителями перед церемонией поднятия Государственного флага при участии президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 23 августа, в День Государственного Флага Украины в селе Марьяновка Черкасской области Владимир Зеленский должен был открывать арт-объект "Сердце Украины" и поднимать государственный флаг.

Как передает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале "Нацкорпуса" сообщается, что ветераны и патриоты Черкащины, которые также прибыли на мероприятие, сначала были заблокированы посреди трассы рубежом из полицейских.

Позже, как отмечается, полиция взяла их в кольцо и начала толкотню - разбили технику и залили ветеранов слезоточивым газом.

"Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности относительно политики капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. В то же время все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом.

Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+75
Столкновения ветеранов с полицией произошли перед тем, как Зеленский поднимал флаг на Черкасщине: задержаны 6 человек - Цензор.НЕТ 7270
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23.08.2021 10:56
+60
Сутички ветеранів з поліцією сталися перед тим, як Зеленський піднімав прапор на Черкащині - Цензор.НЕТ 3270
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23.08.2021 11:05
+58
В зону ООС цих виродків в червоних картузах треба направити - там най проявляють свою пихатість .
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23.08.2021 10:57
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Це означає, що ветерани мусять провчити вискочку.
От йому якраз місцина на каштані знайдеться.
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23.08.2021 15:53 Ответить
Похоже, зеля полностью определился, что его враг - народ Украины.... А народ всё определяется...
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23.08.2021 16:27 Ответить
А ти був там, де були ці хлопці-ветерани?
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23.08.2021 17:59 Ответить
Ти своїх кацапських ветеранів бачив? Обісцяних в калюжі? Переступай обережно через них, вони за твоє рабство життям ризикували
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23.08.2021 16:59 Ответить
Ваня- красава!
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23.08.2021 21:36 Ответить
Зе-сцикун!
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23.08.2021 21:18 Ответить
Фігасє на шостеро вояків нагнали мусорні. Схоже, Зєля раніше, ніж треба, почав дристати. До Свята Незалежності йому відставку і дострокові вимагати ніхто не буде. А єдиний кандидат на дострокові фактично вже є - Зеркаль. Треба, щоб Юля і Пєця не висувались на її користь і Лана переможе ще у першому трурі. А Юля і Пєця отримають посади в уряді. Тоді в Україні настане лад і спокій. Громадсько-політичного протистояння нам не треба.
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23.08.2021 16:53 Ответить
Знов за рибу - гроші. Ти Олену спитав? Чи просто намалював собі над ліжком черговий символ для безперервної матрубації?
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23.08.2021 21:40 Ответить
Ванюша, меняй руки, а не багинь.
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23.08.2021 22:17 Ответить
заказуха опзжопников!
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23.08.2021 17:23 Ответить
На зустрічі одному з ветеранів прийшла СМС-ка від ветеранів з Черкащини. "ЖАХ. Цинізму ЗЕ немає меж. Це - початок кінця зеленої влади. Підняти руки на ветеранів - немає слів, навіть матів буде замало. Терпець вривається. ..."Ветерани в шоці.
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23.08.2021 17:54 Ответить
Про мальчика в шортиках ничего не было в СМСке?
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23.08.2021 22:19 Ответить
мразь мусорская
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23.08.2021 19:20 Ответить
ребята реально провокаторы
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23.08.2021 19:36 Ответить
хотя даю 100% что они голосовали за зелю))) и если вы ветераны то вам все можно? а как же равноправие? почему менты должны отчитываться перед человеком назвавшийся атошником?
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23.08.2021 19:39 Ответить
як що свинi бьють ветеранiв, скажених свиней треба отстрiлювати.
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23.08.2021 21:08 Ответить
А какое вообще имеет отношение ЗЕ к Украинскому Флагу?Тоже мне потешный ,,генерал,, играющий пиписькой на рояле не принимавший даже военную присягу.Не исполняющий свои обязанности как Гарант Конституции,так как систематически как ее нарушает так и подгинает под тех кому он обязан своей должностью да и принимавший присягу на Библии которая по его вероисповедованию ни к чему не обовязывает.
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23.08.2021 21:18 Ответить
В АРМІІ ЩЕ ТІ ШУТНІЧКІ...☺️😊😉

Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук...Jaroslav Lisevich
Поліція затримала ветеранів, які протестували проти Зеленського - Цензор.НЕТ 6944
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23.08.2021 21:55 Ответить
Є тут бажаючі цих виродків в зону оос відправити. Скажіть мені, придурки, а ви хотіли б , щоб біля вас отака ***** ментівська у бою була. Усім цивільним "патріотам" раджу свої поради засунути у сраку! АТО- не зона для перевиховування, а тепиторія захисту нашої Держави!
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24.08.2021 06:51 Ответить
Вереранов или титушню?
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24.08.2021 08:10 Ответить
Чуть выше на форуме имеется тема:
«"Ветерани - основна ударна сила в разі наступу РФ, ми демонструємо нашу єдність": чому важливі і офіційний парад, і Марш захисників України».
И тут на тебе:
«Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж».
Учитывая вышеизложенное, возникает желание процитировать:
«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте»©️.
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24.08.2021 09:16 Ответить
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