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Литва працюватиме над посиленням санкцій проти РФ, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Литва працюватиме над посиленням санкцій проти РФ, - Науседа

Литва працюватиме над посиленням санкцій проти Росії доти, поки Україна не відновить свій суверенітет над територією Криму.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на установчому саміті Кримської платформи в Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми об'єднані уявленням про те, що права кримчан мають бути відновлені повністю відповідно до міжнародного права. Ми всі залишаємося відданими прихильниками української територіальної цілісності й суверенітету. Ми працюватимемо над посиленням санкцій і міжнародних зусиль доти, доки Україна не відновить свого суверенітету над територією Криму", - сказав Науседа.

Президент висловив сподівання на те, що питання Криму перебуватиме в переліку головних питань міжнародного порядку денного.

"Литва ніколи не визнає окупації Криму. Для кожного литовця надзвичайно зрозуміло, що Крим - це невід'ємна частина незалежної України", - додав Науседа.

Він також наголосив, що Литва підтримує всі зусилля щодо посилення українських державних інституцій та посилення верховенства права, забезпечення справедливої конкуренції на ринку.

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Автор: Наталя Джума
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Литва будет работать над усилением санкций против РФ, - Науседа - Цензор.НЕТ 1283
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23.08.2021 13:42 Відповісти
От люди розуміють небезпеку для на відміну від німців.
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23.08.2021 13:44 Відповісти
Литва будет работать над усилением санкций против РФ, - Науседа - Цензор.НЕТ 8932
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23.08.2021 13:57 Відповісти
 
 