Литва працюватиме над посиленням санкцій проти РФ, - Науседа
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Литва працюватиме над посиленням санкцій проти Росії доти, поки Україна не відновить свій суверенітет над територією Криму.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на установчому саміті Кримської платформи в Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми об'єднані уявленням про те, що права кримчан мають бути відновлені повністю відповідно до міжнародного права. Ми всі залишаємося відданими прихильниками української територіальної цілісності й суверенітету. Ми працюватимемо над посиленням санкцій і міжнародних зусиль доти, доки Україна не відновить свого суверенітету над територією Криму", - сказав Науседа.
Президент висловив сподівання на те, що питання Криму перебуватиме в переліку головних питань міжнародного порядку денного.
"Литва ніколи не визнає окупації Криму. Для кожного литовця надзвичайно зрозуміло, що Крим - це невід'ємна частина незалежної України", - додав Науседа.
Він також наголосив, що Литва підтримує всі зусилля щодо посилення українських державних інституцій та посилення верховенства права, забезпечення справедливої конкуренції на ринку.
Будь ласка, зачекайте...