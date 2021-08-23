50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження
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Державний прапор є головним символом України для більшості громадян. На друге місце можна віднести мову - 41% і гімн - 40%.
Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України", проведеного Українським інститутом майбутнього спільно із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" у період із 17 липня по 1 серпня 2021 року на всій території України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, також кожен третій респондент вважає головним символом тризуб - 31%. А 27% громадян обирають вишиванку і 24% - українські пісні.
На Сході і Донбасі порівняно більше згадують про неформальні символи - борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно), українську природу (13% і 15% відповідно). Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на Сході - 12%, на Донбасі - 17%. Водночас на Заході частіше обирають формальні символи: прапор - 55%, гімн - 46%, тризуб - 39% і мову - 53%.
За віковим критерієм існують відмінності у визначенні головних символів України. Так, молодь 18-30 років набагато частіше називає прапор (60%), гімн (52%), українську мову (46%) і тризуб (36%). Однак люди 55 років і старше частіше вказують на такі неформальні символи, як українські пісні - 28% і борщ, сало, вареники - 24%.
Будь ласка, зачекайте...
На Западе чаще выбирают формальные символы: флаг - 55%, гимн - 46%, трезубец - 39%, и язык - 53%
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Вот вам и разница - в ментальности, в мировосприятии, в патриотизме
Но это символ Успокоения и достатка но точно не государственности - потому это показатель того что там меньше Украинцев и больше понаехов\переехов...(
Эти три элемента в опроснике очень тонкая провокация рассчитанная на приоритет вареников, сала над гимном, флагом, гербом. Твой комментарий яркий пример разделения Украины.
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Народ даже не пикает, когда ему поднимают тарифы, когда ему платят нищенские зарплаты и пенсии, итд. Это раболепство. Рабы всегда и во все времена заслуживают к себе пренебрежительного отношения.
Во Франции, уряд захотел поднять пенсионный возраст работникам на гос. железной дороге, так там все от мала до велика, жгли Париж три дня, протестовали, устраивали побоища с полицией... Через три дня протестов, французский уряд пошёл на попятную и отменил повышение пенс. возраста.
У нас так же постоянно повышают пенс. возраст... Хоть кто то пикнул? Нет.
Значит наш народ всё устраивает. И повышение тарифов и нищенская зарплата, и власть олигархов, итд.
Граждане сами виноваты в том, что не отстаивают свои права, потому что моя хата с краю...
Что хотя то и получают... Не фиг на зеркало пенять, если рожа кривая.
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ЭТО РУССКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ УКРАИНЦЕВ.