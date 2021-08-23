50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження

Державний прапор є головним символом України для більшості громадян. На друге місце можна віднести мову - 41% і гімн - 40%.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України", проведеного Українським інститутом майбутнього спільно із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" у період із 17 липня по 1 серпня 2021 року на всій території України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, також кожен третій респондент вважає головним символом тризуб - 31%. А 27% громадян обирають вишиванку і 24% - українські пісні.

На Сході і Донбасі порівняно більше згадують про неформальні символи - борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно), українську природу (13% і 15% відповідно). Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на Сході - 12%, на Донбасі - 17%. Водночас на Заході частіше обирають формальні символи: прапор - 55%, гімн - 46%, тризуб - 39% і мову - 53%.

За віковим критерієм існують відмінності у визначенні головних символів України. Так, молодь 18-30 років набагато частіше називає прапор (60%), гімн (52%), українську мову (46%) і тризуб (36%). Однак люди 55 років і старше частіше вказують на такі неформальні символи, як українські пісні - 28% і борщ, сало, вареники - 24%.

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