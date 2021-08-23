50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственный флаг является главным символом Украины для большинства граждан. На второе место можно отнести язык - 41% и гимн - 40%.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины", проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" в период с 17 июля по 1 августа 2021 на всей территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По данным исследования, также каждый третий респондент считает главным символом трезубец - 31%. А 27% граждан выбирают вышиванку и 24% - украинские песни.
На Востоке и Донбассе сравнительно больше вспоминают о неформальных символах - борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно), украинской природе (13% и 15% соответственно). Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на Востоке - 12%, на Донбассе - 17%. В то время на Западе чаще выбирают формальные символы: флаг - 55%, гимн - 46%, трезубец - 39%, и язык - 53%.
По возрастному критерию существуют различия в определении главных символов Украины. Так, молодежь 18-30 лет гораздо чаще называет флаг (60%), гимн (52%), украинский язык (46%) и трезубец (36%). Однако люди 55 лет и старше чаще указывают на такие неформальные символы, как украинские песни - 28% и борщ, сало, вареники - 24%.
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На Западе чаще выбирают формальные символы: флаг - 55%, гимн - 46%, трезубец - 39%, и язык - 53%
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Вот вам и разница - в ментальности, в мировосприятии, в патриотизме
Но это символ Успокоения и достатка но точно не государственности - потому это показатель того что там меньше Украинцев и больше понаехов\переехов...(
Эти три элемента в опроснике очень тонкая провокация рассчитанная на приоритет вареников, сала над гимном, флагом, гербом. Твой комментарий яркий пример разделения Украины.
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Народ даже не пикает, когда ему поднимают тарифы, когда ему платят нищенские зарплаты и пенсии, итд. Это раболепство. Рабы всегда и во все времена заслуживают к себе пренебрежительного отношения.
Во Франции, уряд захотел поднять пенсионный возраст работникам на гос. железной дороге, так там все от мала до велика, жгли Париж три дня, протестовали, устраивали побоища с полицией... Через три дня протестов, французский уряд пошёл на попятную и отменил повышение пенс. возраста.
У нас так же постоянно повышают пенс. возраст... Хоть кто то пикнул? Нет.
Значит наш народ всё устраивает. И повышение тарифов и нищенская зарплата, и власть олигархов, итд.
Граждане сами виноваты в том, что не отстаивают свои права, потому что моя хата с краю...
Что хотя то и получают... Не фиг на зеркало пенять, если рожа кривая.
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ЭТО РУССКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ УКРАИНЦЕВ.