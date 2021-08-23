50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование

Государственный флаг является главным символом Украины для большинства граждан. На второе место можно отнести язык - 41% и гимн - 40%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины", проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" в период с 17 июля по 1 августа 2021 на всей территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным исследования, также каждый третий респондент считает главным символом трезубец - 31%. А 27% граждан выбирают вышиванку и 24% - украинские песни.

На Востоке и Донбассе сравнительно больше вспоминают о неформальных символах - борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно), украинской природе (13% и 15% соответственно). Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на Востоке - 12%, на Донбассе - 17%. В то время на Западе чаще выбирают формальные символы: флаг - 55%, гимн - 46%, трезубец - 39%, и язык - 53%.

По возрастному критерию существуют различия в определении главных символов Украины. Так, молодежь 18-30 лет гораздо чаще называет флаг (60%), гимн (52%), украинский язык (46%) и трезубец (36%). Однако люди 55 лет и старше чаще указывают на такие неформальные символы, как украинские песни - 28% и борщ, сало, вареники - 24%.

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