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Новости Политика Украины
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гимн (86) исследование (234) символика (122) украинский язык (624) флаг (346)

50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование

Государственный флаг является главным символом Украины для большинства граждан. На второе место можно отнести язык - 41% и гимн - 40%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины", проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" в период с 17 июля по 1 августа 2021 на всей территории Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным исследования, также каждый третий респондент считает главным символом трезубец - 31%. А 27% граждан выбирают вышиванку и 24% - украинские песни.

На Востоке и Донбассе сравнительно больше вспоминают о неформальных символах - борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно), украинской природе (13% и 15% соответственно). Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на Востоке - 12%, на Донбассе - 17%. В то время на Западе чаще выбирают формальные символы: флаг - 55%, гимн - 46%, трезубец - 39%, и язык - 53%.

По возрастному критерию существуют различия в определении главных символов Украины. Так, молодежь 18-30 лет гораздо чаще называет флаг (60%), гимн (52%), украинский язык (46%) и трезубец (36%). Однако люди 55 лет и старше чаще указывают на такие неформальные символы, как украинские песни - 28% и борщ, сало, вареники - 24%.

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50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование 01
50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование 02

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Топ комментарии
+13
А мені здається, що на сході та на Донбасі просто більший відсоток завезених у свій час кацапів. А вони завжди були шлунками на ніжках. І тільки коли понажераються згадують про так зване "вяличие". 50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование - Цензор.НЕТ 3895
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23.08.2021 14:19
+8
На заході не було Голодомора, москалі не дотягнулись тоді, генетична пам'ять.
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23.08.2021 14:14
+6
Ну росіяне теж на день Рабсеї не серуть саму велику купу лайна, а іншого символа в них нема.
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23.08.2021 14:17
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На Востоке и Донбассе сравнительно больше вспоминают о неформальных символах - борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно)

На Западе чаще выбирают формальные символы: флаг - 55%, гимн - 46%, трезубец - 39%, и язык - 53%

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Вот вам и разница - в ментальности, в мировосприятии, в патриотизме
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23.08.2021 14:12 Ответить
На заході не було Голодомора, москалі не дотягнулись тоді, генетична пам'ять.
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23.08.2021 14:14 Ответить
А мені здається, що на сході та на Донбасі просто більший відсоток завезених у свій час кацапів. А вони завжди були шлунками на ніжках. І тільки коли понажераються згадують про так зване "вяличие". 50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование - Цензор.НЕТ 3895
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23.08.2021 14:19 Ответить
Може й так.
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23.08.2021 14:21 Ответить
Ну "Культ Еды" это вообще общая черта для Украинцев...все мы лоюбим вкусно и обильно покушать...как бы не скрывались за "Похудениями и "Вредностями"...
Но это символ Успокоения и достатка но точно не государственности - потому это показатель того что там меньше Украинцев и больше понаехов\переехов...(
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23.08.2021 14:28 Ответить
Вопрос не правильный. Флаг, гимн, тризуб это государственные символы и тут никаких вопросов быть не должно.
Эти три элемента в опроснике очень тонкая провокация рассчитанная на приоритет вареников, сала над гимном, флагом, гербом. Твой комментарий яркий пример разделения Украины.
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23.08.2021 14:53 Ответить
Ну росіяне теж на день Рабсеї не серуть саму велику купу лайна, а іншого символа в них нема.
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23.08.2021 14:17 Ответить
Угу.. Нема.. Самый главный их символ - шизонутый Окурок... Идол.. Антихристианское сотворение кумира.. Антихристы
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23.08.2021 14:28 Ответить
Ну чего ты так? Блины жарят, раздают лопатой.
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23.08.2021 15:01 Ответить
Борщ в Україні готують майже кожного дня. Так що це буденна їжа. І так зрозуміло що українці вживають борщу більше ніж де небуть у світі.
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23.08.2021 14:24 Ответить
рановато для обиды . День Незалежності завтра . так что неизвестно . может и самая большая кастрюля будет
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23.08.2021 15:13 Ответить
"козленок, который считал до десяти"
50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование - Цензор.НЕТ 3119

...
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23.08.2021 14:16 Ответить
А решта - то є рогулі квартальні. Бухгалтери, охоронці, родичі та їхні сусіди. А ще й потапи з біличками та манатіками. Так, щось забагато їх розвелося! Треба прорідити...)
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23.08.2021 14:17 Ответить
Государство это и есть народ. Какой народ то такая и власть, такое и государство.
Народ даже не пикает, когда ему поднимают тарифы, когда ему платят нищенские зарплаты и пенсии, итд. Это раболепство. Рабы всегда и во все времена заслуживают к себе пренебрежительного отношения.
Во Франции, уряд захотел поднять пенсионный возраст работникам на гос. железной дороге, так там все от мала до велика, жгли Париж три дня, протестовали, устраивали побоища с полицией... Через три дня протестов, французский уряд пошёл на попятную и отменил повышение пенс. возраста.
У нас так же постоянно повышают пенс. возраст... Хоть кто то пикнул? Нет.
Значит наш народ всё устраивает. И повышение тарифов и нищенская зарплата, и власть олигархов, итд.
Граждане сами виноваты в том, что не отстаивают свои права, потому что моя хата с краю...
Что хотя то и получают... Не фиг на зеркало пенять, если рожа кривая.
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23.08.2021 14:30 Ответить
50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження - Цензор.НЕТ 6389
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23.08.2021 14:32 Ответить
а другие 50 шо коцапы иноплонетяны?
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23.08.2021 14:20 Ответить
Власовская тряпка Мавазолея,это вам не краснопузое Дерьмо чЛпенина-Сралина-Гитлера... 50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження - Цензор.НЕТ 739 50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження - Цензор.НЕТ 7099
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23.08.2021 14:27 Ответить
50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження - Цензор.НЕТ 9325 50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження - Цензор.НЕТ 10000Это все Бандеровцы....виноваты что 2 Мудака обосрались...
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23.08.2021 14:30 Ответить
Мировая революция говорите? Ну ну..., СкрепОНОСные бараны Ольги ********** 50% українців вважають прапор головним символом держави, - дослідження - Цензор.НЕТ 6371
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23.08.2021 14:36 Ответить
Герб, флаг, гимн в этом опроснике это очень тонкая провокация рассчитанная на приоритет вареников, сала, борща и вышиванки над гимном, флагом, гербом. Результаты опроса - очередной раздел Украины на части: Восток и Запад. Появилась новая часть Украины, которая не входит даже в Восток. Это Донбасс.

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ЭТО РУССКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ УКРАИНЦЕВ.
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23.08.2021 14:59 Ответить
Более безмозглого опроса (Исследования!) я еще не видел. за это еще и деньги кто-то заплатил.
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23.08.2021 16:37 Ответить
Як на мене, то дуже сумні результати. (((
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23.08.2021 18:13 Ответить
Еще бы опросили по цвету носков, трусов и маек, какие предпочитают истые украинцы! Или цвет туалетной бумаги для ****************** украинских ЖОП! Ну, конечно же - бело-красно-синяя!
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23.08.2021 21:38 Ответить
Почему нет главного символа современной Украины - Майдана, или он же инструмент прямой народной демократии. Или еще один популярныйсимвол червоно чорний прапор. А где освобожденная от ига Мацквы независимая украинская церковь.Нет фундаментальных символов : гопака, козака. Не хочется лишний раз вспоминать, но куда девать Голодомор. А где Холодный Яр - это тоже символы. А вот галушки вареники скорей аьрибуты а не символы. Спорный опрос получается
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23.08.2021 21:44 Ответить
 
 