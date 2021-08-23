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В Україну не пустили російського губернатора Косачова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Україну не пустили російського губернатора Косачова

Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов збирався до Харкова на запрошення "ОПЗЖ". Він хотів взяти участь у церемонії відкриття нових плит на братській могилі загиблих у Другій світовій війні, але не зміг перетнути кордон.

Про це Косачов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, МЗС РФ 6 серпня дипломатичною нотою запитало у влади України дозвіл на в'їзд в країну.

"Відповідь прийшла 17 серпня, в ній - груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в'їзд в Україну (про що я, до речі, не знав). Далі, гидко кривляючись, український МЗС пропонує зняти згадану заборону на умовах "припинення російської агресії", "деокупації Криму, Севастополя і Південного Сходу", а також "компенсації завданих збитків"", - написав Косачов.

Читайте також: МЗС підказало Косачову, як можна зняти санкції з РФ: Припиніть окупацію і агресію, виплатіть компенсацію за збитки

Він сподівається, що зможе приїхати на могилу брата своєї бабусі, похованого в Харківській області, і що з ним будуть "його прямі нащадки, які живуть в Удмуртії, і вся моя сім'я".

Заборона на в'їзд стосовно Косачова не має терміну давності.
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Топ коментарі
+103
.В Украину не пустили российского губернатора Косачева - Цензор.НЕТ 9770

...
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23.08.2021 20:51
+69
Хосподя, этого эпичного пропагандона сажать надо за экстремизм и разжигание ненависти, а воно ещё в Харьков прётся... Совсем освинели альтернативно одарённые В Украину не пустили российского губернатора Косачева - Цензор.НЕТ 1414
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23.08.2021 20:52
+53
***** шастать
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23.08.2021 20:50
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ОПЗЖ - це слуги кремля І КОЛАБОРАНТИ , яким потрібно заборонити обиратися до ВР !
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23.08.2021 22:36 Відповісти
хоч один визнав, що він удмурт - основний елемент старого рускаго мира (за Молотовим) По старорежимному простий вотяк. Як вірно підмітили раніше - хотів приїхати на відкриття плит. Ну що з нього взяти - нехристь. Це йому запрошення давав бувший голова ради, який після авакова відкрив тропу для "посадки"
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23.08.2021 22:40 Відповісти
В Україну не пустили російського губернатора Косачова - Цензор.НЕТ 7736
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23.08.2021 22:41 Відповісти
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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24.08.2021 05:24 Відповісти
На коліна перед Україною, сволота!
Твої нащадки до сьомого коліна будут нести твій гріх братовбивці!
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23.08.2021 22:46 Відповісти
"Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев собирался в Харьков по приглашению "ОПЗЖ".",- Это если бы Берия в 1943 собрался посетить Берлин по приглашению Генерала Власова.

Крупного преступника упустили. Надо было бы взять в обменный фонд.
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23.08.2021 22:51 Відповісти
Сенатора, а не губернатора.
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23.08.2021 23:02 Відповісти
Классика. Вначале - посетить могилу дедушки соседа двоюродного брата бывшей жены. Затем - подъедет моя бабушка. Затем - ее хочет навестить вся семья из хакасии. Затем - мы адин народ. А чо тут делают хахлы, крымцы ? А где наши танки ? Не допустим фашизм !
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23.08.2021 23:05 Відповісти
Могу успокоить мокшанского лаптя косачёва - могилы брата его бабушки в Харьковской области уже нет. Кости выкопаны и и бандеролью высланы на адрес крелёвской крысы . Пусть туда обращается. А про Харьков пусть забудет. Навсегда. Ну, а если проползёт через границу - будет пойман, и его кости будут бандеролью высланы на кремль. Для дальнейшей утилизации....
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23.08.2021 23:27 Відповісти
Дело тут не в этом гражданине РФ конечно. Обычная, дешёвая, борзая провокация зажопников! Не в первый раз и не в последний. Плюс слабая, убогая, размытая политика текущей власти. И ещё---что важнее. Равнодушие народа. Почти все понимают---что эта партия гнусная по сути и давно и реально влияния уже не имеет.Да все офисы одновременно закрыть толпой, заварить сваркой от генератора, и подачу тока отключить. Раз толпа так не делает---значит будут продолжать.Физически трогать не стоит. Игнорировать везде.
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23.08.2021 23:35 Відповісти
твоё место на паРаше,лапоть.
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23.08.2021 23:36 Відповісти
а в Харькове этого сына свинособаки ждали местные шакалы ...
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24.08.2021 00:22 Відповісти
"Сегодня в Одессе, в День Госфлага нашей державы, американец, родившийся в РФ.. Буду связываться с Байденом. «Вы нацисты! Я знаю историю!» - кричал задержанный.". - Российский патриот в Америке наверное уже и русский язык забыл?

В Україну не пустили російського губернатора Косачова - Цензор.НЕТ 8940
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24.08.2021 00:36 Відповісти
В США многие эмигранты 90-х кичатся "родством" с Путеным
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24.08.2021 08:16 Відповісти
я очень сомневаюсь, что у этой мерзкой лишнехромосомной ватной твари хватило бы смелости поехать в Украину. это очередной эпизод информационной войны онижебратьев с мокшанских болот.
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24.08.2021 01:06 Відповісти
А зря. Нужно было пустить и тут упаковать. Что, нечего предъявить? Можем подсказать..
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24.08.2021 04:27 Відповісти
В Удмурдію наху, а не в Харків!
Нахабніших за кацапів немає в Світі!
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24.08.2021 06:25 Відповісти
***** опзж тре вислати до своїх російських монголів на Удмуртію.
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24.08.2021 06:28 Відповісти
О , це найправильніше рішення ! А я б простіше зробив - зібати все жопозж сміття і просто випхати за кордон з Сумської та Харківської області . І кацапи були б в захваті від такої купи лайна .
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24.08.2021 06:35 Відповісти
Повиступай іще, москаль !
Он, як люди пропонують, можна вислати до тебе оте опзж, яке тебе запросило.

Про могилки згадав, бач !
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24.08.2021 07:02 Відповісти
Чесно, я в шоці від наглості цієї рашистської мразоти... І опзж - антиукраїнська організація, яка спокійно діє в Україні
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24.08.2021 07:11 Відповісти
Бо немає "бандерівської" СБ.
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24.08.2021 07:47 Відповісти
На что вообще рассчитывал этот кусок гавна?
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24.08.2021 07:24 Відповісти
На піар, хто б його згадав. А так ********** є привід гавкнути, та і Піськов назве недружнім кроком. А ще, хильнувши добру чарку, і Машка щось добавить.
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24.08.2021 07:45 Відповісти
От прямо так и вижу этот "...гадливо кривляющийся..." украинский МИД ! Ну,реальные идиоты с ********** недополканом во главе.
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24.08.2021 07:33 Відповісти
Они так же далеки от дипломатии, как и квартал 95.
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24.08.2021 10:58 Відповісти
Хотя английский у Кулебы был поприличне, чем у Порошенко.
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24.08.2021 10:59 Відповісти
Та впустили би, якраз під плитою і ліг би, на землі брата баби.
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24.08.2021 07:41 Відповісти
Набери в рот гівна і мовчи,кізяк верблюжо-монгольський,згадало воно про могили.
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24.08.2021 07:43 Відповісти
Все ясно!! Гнида собралась в Украину вместе с удмуртами и бурятами!! В Україну не пустили російського губернатора Косачова - Цензор.НЕТ 8270
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24.08.2021 08:11 Відповісти
Ми теж хочемо спитати у Зєбільного, ДЕ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ***********???
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24.08.2021 09:32 Відповісти
«Больше восьмисот вывел (я в своих романах и комедиях) на свет божий, и почти все - мерзавцы.» А. Писемский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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24.08.2021 09:51 Відповісти
И не понимает, чудак, как повезло ему. А ведь, могли запустить, а потом, как частное лицо, - у тюрму. Исходя из того, что наговорил
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25.08.2021 20:55 Відповісти
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