В Україну не пустили російського губернатора Косачова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов збирався до Харкова на запрошення "ОПЗЖ". Він хотів взяти участь у церемонії відкриття нових плит на братській могилі загиблих у Другій світовій війні, але не зміг перетнути кордон.
Про це Косачов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, МЗС РФ 6 серпня дипломатичною нотою запитало у влади України дозвіл на в'їзд в країну.
"Відповідь прийшла 17 серпня, в ній - груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в'їзд в Україну (про що я, до речі, не знав). Далі, гидко кривляючись, український МЗС пропонує зняти згадану заборону на умовах "припинення російської агресії", "деокупації Криму, Севастополя і Південного Сходу", а також "компенсації завданих збитків"", - написав Косачов.
Він сподівається, що зможе приїхати на могилу брата своєї бабусі, похованого в Харківській області, і що з ним будуть "його прямі нащадки, які живуть в Удмуртії, і вся моя сім'я".
Заборона на в'їзд стосовно Косачова не має терміну давності.
Будь ласка, зачекайте...
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Твої нащадки до сьомого коліна будут нести твій гріх братовбивці!
Крупного преступника упустили. Надо было бы взять в обменный фонд.
Нахабніших за кацапів немає в Світі!
Он, як люди пропонують, можна вислати до тебе оте опзж, яке тебе запросило.
Про могилки згадав, бач !