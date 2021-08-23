В Україну не пустили російського губернатора Косачова

Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов збирався до Харкова на запрошення "ОПЗЖ". Він хотів взяти участь у церемонії відкриття нових плит на братській могилі загиблих у Другій світовій війні, але не зміг перетнути кордон.

Про це Косачов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, МЗС РФ 6 серпня дипломатичною нотою запитало у влади України дозвіл на в'їзд в країну.

"Відповідь прийшла 17 серпня, в ній - груба відмова з посиланням на безстрокову заборону в частині, що мене стосується, на в'їзд в Україну (про що я, до речі, не знав). Далі, гидко кривляючись, український МЗС пропонує зняти згадану заборону на умовах "припинення російської агресії", "деокупації Криму, Севастополя і Південного Сходу", а також "компенсації завданих збитків"", - написав Косачов.

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Він сподівається, що зможе приїхати на могилу брата своєї бабусі, похованого в Харківській області, і що з ним будуть "його прямі нащадки, які живуть в Удмуртії, і вся моя сім'я".

Заборона на в'їзд стосовно Косачова не має терміну давності.