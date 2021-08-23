В Украину не пустили российского губернатора Косачева
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев собирался в Харьков по приглашению "ОПЗЖ". Он хотел поучаствовать в церемонии открытии новых плит на братской могиле погибших во Второй мировой войне, но не смог пересечь границу.
Об этом Косачев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, МИД РФ 6 августа дипломатической нотой запросил у властей Украины разрешение на въезд в страну.
"Ответ пришел 17 августа, в нем - грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чем я, кстати, не знал). Далее, гадливо кривляясь, украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях "прекращения российской агрессии", "деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока", а также "компенсации причиненных убытков"", - написал Косачев.
Он надеется, что сможет приехать на могилу брата своей бабушки, похороненного в Харьковской области, и что с ним будут "его прямые потомки, живущие в Удмуртии, и вся моя семья".
Запрет на въезд в отношении Косачева не имеет срока давности.
Пожалуйста, подождите...
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Твої нащадки до сьомого коліна будут нести твій гріх братовбивці!
Крупного преступника упустили. Надо было бы взять в обменный фонд.
Нахабніших за кацапів немає в Світі!
Он, як люди пропонують, можна вислати до тебе оте опзж, яке тебе запросило.
Про могилки згадав, бач !