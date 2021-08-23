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В Украину не пустили российского губернатора Косачева

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Украину не пустили российского губернатора Косачева

Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев собирался в Харьков по приглашению "ОПЗЖ". Он хотел поучаствовать в церемонии открытии новых плит на братской могиле погибших во Второй мировой войне, но не смог пересечь границу.

Об этом Косачев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, МИД РФ 6 августа дипломатической нотой запросил у властей Украины разрешение на въезд в страну.

"Ответ пришел 17 августа, в нем - грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чем я, кстати, не знал). Далее, гадливо кривляясь, украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях "прекращения российской агрессии", "деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока", а также "компенсации причиненных убытков"", - написал Косачев.

Читайте: Российскому актеру Кучере, посещавшему оккупированный Крым, на три года запретили въезд в Украину

Он надеется, что сможет приехать на могилу брата своей бабушки, похороненного в Харьковской области, и что с ним будут "его прямые потомки, живущие в Удмуртии, и вся моя семья".

Запрет на въезд в отношении Косачева не имеет срока давности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+103
.В Украину не пустили российского губернатора Косачева - Цензор.НЕТ 9770

...
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23.08.2021 20:51
+69
Хосподя, этого эпичного пропагандона сажать надо за экстремизм и разжигание ненависти, а воно ещё в Харьков прётся... Совсем освинели альтернативно одарённые В Украину не пустили российского губернатора Косачева - Цензор.НЕТ 1414
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23.08.2021 20:52
+53
***** шастать
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23.08.2021 20:50
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ОПЗЖ - це слуги кремля І КОЛАБОРАНТИ , яким потрібно заборонити обиратися до ВР !
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23.08.2021 22:36 Ответить
хоч один визнав, що він удмурт - основний елемент старого рускаго мира (за Молотовим) По старорежимному простий вотяк. Як вірно підмітили раніше - хотів приїхати на відкриття плит. Ну що з нього взяти - нехристь. Це йому запрошення давав бувший голова ради, який після авакова відкрив тропу для "посадки"
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23.08.2021 22:40 Ответить
В Україну не пустили російського губернатора Косачова - Цензор.НЕТ 7736
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23.08.2021 22:41 Ответить
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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24.08.2021 05:24 Ответить
На коліна перед Україною, сволота!
Твої нащадки до сьомого коліна будут нести твій гріх братовбивці!
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23.08.2021 22:46 Ответить
"Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев собирался в Харьков по приглашению "ОПЗЖ".",- Это если бы Берия в 1943 собрался посетить Берлин по приглашению Генерала Власова.

Крупного преступника упустили. Надо было бы взять в обменный фонд.
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23.08.2021 22:51 Ответить
Сенатора, а не губернатора.
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23.08.2021 23:02 Ответить
Классика. Вначале - посетить могилу дедушки соседа двоюродного брата бывшей жены. Затем - подъедет моя бабушка. Затем - ее хочет навестить вся семья из хакасии. Затем - мы адин народ. А чо тут делают хахлы, крымцы ? А где наши танки ? Не допустим фашизм !
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23.08.2021 23:05 Ответить
Могу успокоить мокшанского лаптя косачёва - могилы брата его бабушки в Харьковской области уже нет. Кости выкопаны и и бандеролью высланы на адрес крелёвской крысы . Пусть туда обращается. А про Харьков пусть забудет. Навсегда. Ну, а если проползёт через границу - будет пойман, и его кости будут бандеролью высланы на кремль. Для дальнейшей утилизации....
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23.08.2021 23:27 Ответить
Дело тут не в этом гражданине РФ конечно. Обычная, дешёвая, борзая провокация зажопников! Не в первый раз и не в последний. Плюс слабая, убогая, размытая политика текущей власти. И ещё---что важнее. Равнодушие народа. Почти все понимают---что эта партия гнусная по сути и давно и реально влияния уже не имеет.Да все офисы одновременно закрыть толпой, заварить сваркой от генератора, и подачу тока отключить. Раз толпа так не делает---значит будут продолжать.Физически трогать не стоит. Игнорировать везде.
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23.08.2021 23:35 Ответить
твоё место на паРаше,лапоть.
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23.08.2021 23:36 Ответить
а в Харькове этого сына свинособаки ждали местные шакалы ...
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24.08.2021 00:22 Ответить
"Сегодня в Одессе, в День Госфлага нашей державы, американец, родившийся в РФ.. Буду связываться с Байденом. «Вы нацисты! Я знаю историю!» - кричал задержанный.". - Российский патриот в Америке наверное уже и русский язык забыл?

В Україну не пустили російського губернатора Косачова - Цензор.НЕТ 8940
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24.08.2021 00:36 Ответить
В США многие эмигранты 90-х кичатся "родством" с Путеным
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24.08.2021 08:16 Ответить
я очень сомневаюсь, что у этой мерзкой лишнехромосомной ватной твари хватило бы смелости поехать в Украину. это очередной эпизод информационной войны онижебратьев с мокшанских болот.
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24.08.2021 01:06 Ответить
А зря. Нужно было пустить и тут упаковать. Что, нечего предъявить? Можем подсказать..
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24.08.2021 04:27 Ответить
В Удмурдію наху, а не в Харків!
Нахабніших за кацапів немає в Світі!
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24.08.2021 06:25 Ответить
***** опзж тре вислати до своїх російських монголів на Удмуртію.
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24.08.2021 06:28 Ответить
О , це найправильніше рішення ! А я б простіше зробив - зібати все жопозж сміття і просто випхати за кордон з Сумської та Харківської області . І кацапи були б в захваті від такої купи лайна .
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24.08.2021 06:35 Ответить
Повиступай іще, москаль !
Он, як люди пропонують, можна вислати до тебе оте опзж, яке тебе запросило.

Про могилки згадав, бач !
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24.08.2021 07:02 Ответить
Чесно, я в шоці від наглості цієї рашистської мразоти... І опзж - антиукраїнська організація, яка спокійно діє в Україні
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24.08.2021 07:11 Ответить
Бо немає "бандерівської" СБ.
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24.08.2021 07:47 Ответить
На что вообще рассчитывал этот кусок гавна?
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24.08.2021 07:24 Ответить
На піар, хто б його згадав. А так ********** є привід гавкнути, та і Піськов назве недружнім кроком. А ще, хильнувши добру чарку, і Машка щось добавить.
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24.08.2021 07:45 Ответить
От прямо так и вижу этот "...гадливо кривляющийся..." украинский МИД ! Ну,реальные идиоты с ********** недополканом во главе.
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24.08.2021 07:33 Ответить
Они так же далеки от дипломатии, как и квартал 95.
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24.08.2021 10:58 Ответить
Хотя английский у Кулебы был поприличне, чем у Порошенко.
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24.08.2021 10:59 Ответить
Та впустили би, якраз під плитою і ліг би, на землі брата баби.
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24.08.2021 07:41 Ответить
Набери в рот гівна і мовчи,кізяк верблюжо-монгольський,згадало воно про могили.
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24.08.2021 07:43 Ответить
Все ясно!! Гнида собралась в Украину вместе с удмуртами и бурятами!! В Україну не пустили російського губернатора Косачова - Цензор.НЕТ 8270
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24.08.2021 08:11 Ответить
Ми теж хочемо спитати у Зєбільного, ДЕ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ***********???
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24.08.2021 09:32 Ответить
«Больше восьмисот вывел (я в своих романах и комедиях) на свет божий, и почти все - мерзавцы.» А. Писемский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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24.08.2021 09:51 Ответить
И не понимает, чудак, как повезло ему. А ведь, могли запустить, а потом, как частное лицо, - у тюрму. Исходя из того, что наговорил
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25.08.2021 20:55 Ответить
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