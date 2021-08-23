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Новини Політика України
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Зеленський (17376) Крим (12752) офіс (54) деокупація (926) Кримська платформа (314)

Офіс Кримської платформи відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За словами президента Володимира Зеленського, місце розташування офісу - центр столиці - демонструє серйозне ставлення влади до цього питання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зеленський підкреслив, що в цьому офісі працюватимуть заради деокупації Криму, допомоги кримчанам, кримським татарам.

"Виглядає прекрасно. Я в захваті, тому емоцій більше ніж змісту у моїх словах, але я вважаю, що тільки із позитивними емоціями можна досягти результату зі змістом", - сказав Президент.

Главі держави та іноземним гостям презентували офіс, а згодом вони разом полили одну з ялинок, які нині висаджують біля будівлі офісу.

Як підкреслював раніше Володимир Зеленський, згодом представництва Кримської платформи будуть діятимуть не тільки в Україні, а й у деяких інших країн.

Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 01
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 02
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 03
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 04
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 05
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 06
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 07
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 08
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 09
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 10
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Топ коментарі
+10
вот еще

Юрий Бирюков:

Я вчера был на генеральной репетиции парада. Ну, что-то там паршиво со сценарием, что-то там привычно со сценарием, но армия - это армия. И парад армии - это Парад Армии. Поэтому особо не рефлексировал.

Ровно до того момента, как Iryna Gerashchenko сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать.

ЛЯЯЯЯ, как это мелко, Хоботов!

То есть, он не имеет никакого отношения к Независимости страны? То есть, он не имеет никакого отношения к армии? То есть, он не имеет никакого отношения к технике и авиации? Хоботов... ну, мелок же!

Так вот, по поводу вчерашней репетиции и завтрашнего парада. Там вы увидите технику, которую покупали при Порошенко. И увидите армию в форме, которую придумывали и утверждали при Порошенко. Там вы услышите армейское приветствие "Слава Украине"... отставить, там вы НЕ услышите это - они отменили объезд войск командующим парад.

Завтра вы увидите ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить.
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23.08.2021 21:19
+8
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5069
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23.08.2021 22:40
+4
Клоун боїться Порошенка як чорт ладану.
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23.08.2021 21:46
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Какой дебилизм...поливать сосну из леек..
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23.08.2021 21:01 Відповісти
дибілізм, називати сосну йолкою... Офис Крымской платформы открыли в Киеве - Цензор.НЕТ 1184
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23.08.2021 21:05 Відповісти
И это тоже...😀
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23.08.2021 21:06 Відповісти
Сорі ... Треба було шланг тягнути ??
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24.08.2021 09:33 Відповісти
когда разъедутся делегаты, кто в нем сидеть будет? чем заниматься?
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23.08.2021 21:02 Відповісти
Політики позвізділи, вжей забулися про що звізділи, а платники податків будуть утримувати явно паразитичну структуру.
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23.08.2021 21:07 Відповісти
работа не пыльная. для сосок тех, кто открыл этот офис
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24.08.2021 00:19 Відповісти
это чмо не выдало приглашение пороху на парад
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23.08.2021 21:05 Відповісти
Это не фэйк? А Кличко пустят?
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23.08.2021 21:09 Відповісти
черновол написал в мордокниге
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23.08.2021 21:17 Відповісти
вот еще

Юрий Бирюков:

Я вчера был на генеральной репетиции парада. Ну, что-то там паршиво со сценарием, что-то там привычно со сценарием, но армия - это армия. И парад армии - это Парад Армии. Поэтому особо не рефлексировал.

Ровно до того момента, как Iryna Gerashchenko сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать.

ЛЯЯЯЯ, как это мелко, Хоботов!

То есть, он не имеет никакого отношения к Независимости страны? То есть, он не имеет никакого отношения к армии? То есть, он не имеет никакого отношения к технике и авиации? Хоботов... ну, мелок же!

Так вот, по поводу вчерашней репетиции и завтрашнего парада. Там вы увидите технику, которую покупали при Порошенко. И увидите армию в форме, которую придумывали и утверждали при Порошенко. Там вы услышите армейское приветствие "Слава Украине"... отставить, там вы НЕ услышите это - они отменили объезд войск командующим парад.

Завтра вы увидите ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить.
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23.08.2021 21:19 Відповісти
Клоун боїться Порошенка як чорт ладану.
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23.08.2021 21:46 Відповісти
"Петро Олексійович не образився. Образа - це щось таке, чим можна удостоїти рівного собі. А тут... Ідеш ти по вулиці, і раптом вступаєш у бруд. Що, будеш в калюжу ображатися? прикро, але підошву витер і пішов далі, викинувши з голови", - написала в соцмережах волонтер Тамара Горіха Зерня. https://ukraine.segodnya.ua/ua/amp-ukraine/veleno-ne-puskat-poroshenko-ne-priglasili-na-parad-v-chest-dnya-nezavisimosti-1570358.html
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23.08.2021 21:50 Відповісти
на каждой конфете,
на каждой шоколадке
машине, ракете, рубашке, тарелке, бутылке и прочей продукции Украины -
должет красоваться фрагмент карты Украины с Крымом !
чтобы все привыкали,
и чтобы никто не забывал
что всё вернётся,
і все буде - УКРАЇНА !
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23.08.2021 21:07 Відповісти
елка это в детском садике на новый год
есть ЕЛЬ
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23.08.2021 21:07 Відповісти
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5069
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23.08.2021 22:40 Відповісти
А!! То це саме сюди 7 лямів закопали...
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23.08.2021 23:07 Відповісти
усыпите его, он же зебил
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23.08.2021 23:12 Відповісти
проект, загляни в глаз куйлу (с)
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23.08.2021 23:13 Відповісти
Бутафорія
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23.08.2021 23:54 Відповісти
офисы, штабы, миллиарды из бюджета - а где результат?
где патронный завод по цене оформления одной палатки на зе-показуху и флагштоки, которые падают и обнуляют миллионы выделенные на них
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24.08.2021 00:51 Відповісти
А где это? На Мориинский палац смахивает..
Порох не догадался офис за госсчёт организовать на бесполезное в обозримом будущем дело
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24.08.2021 01:55 Відповісти
Якого зросту цей "улюбленець мудрого наріту"?
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24.08.2021 02:51 Відповісти
а сайт який? Ссиль є?
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24.08.2021 07:37 Відповісти
Грубе порушення протоколу: під час спільного фото учасників "Кримської платформи" керівник ОП Єрмак став на місце прем'єра Шмигаля; тримає руку в кишені - фото

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак грубо порушив протокол на першому саміті "Кримської платформи", який розпочався у Києві 23 серпня. Керівник ОП демонстративно став на місце поруч з президентом Володимиром Зеленським, на якому за правилами мав стояти прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це у своєму телеграм-каналі написав ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець.
Він зауважив, що на спільному фото Єрмак став поруч з президентом Зеленським президента, поруч став спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, і лише потім - прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На моїй пам'яті, це перший і сподіваюся останній випадок, грубого порушення дипломатичного протоколу на міжнародному саміті за участю президента України. Глава канцелярії Андрій Єрмак демонстративно зайняв місце поруч з першою особою держави, усунувши третє (прем'єр-міністра Дениса Шмигаля). Хоча, можливо, це пов'язано з обмеженим радіусом дії пульта дистанційного керування?", - написав Березовець.
Водночас над демонстративним порушенням дипломатичного протоколу керівником ОП іронізує народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар. Вона написала, що "начальник мочалок і віників на Банковій дивно виглядає попереду прем'єра)". І додала іронії "Замість узаконювати мертвонароджений «великий герб» у свято Незалежності, може, варто вже узаконити віце-президента Єрмака?)"

Дивний статус керівника ОП Єрмака на саміті "Кримської платформи" відзначив і політтехнолог, народний депутат України VI скликання Віктор Уколов.
"Кілька цікавих моментів початку кримської платформи. По-перше, серед керівників держави там виявили не обраного ніким чиновника, статус якого не зрозумілий для іноземців. Однак він виглядає найбільш імпозантно і явно господар у цій компанії, бо тримає руку в кишені", - написав він.
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24.08.2021 08:28 Відповісти
А шо то за памятник кариесным зубам?
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24.08.2021 12:08 Відповісти
Еще один охвис...
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24.08.2021 13:36 Відповісти
Итоги "Крымской платформы": много пафоса и отсутствие конкретики


Никто из участников "платформы" не сказал прямым текстом, то, что сознает каждый из них - мы хотим, чтобы русские ушли из Крыма, но экономические санкции не работают, а воевать с Россией из-за спорной территории очень страшно.
Зато говорить о Крыме можно без боязни - и звучит солидно, и вполне безопасно.
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24.08.2021 13:49 Відповісти
Платформа кримська є, результатів нема, скажіть прямо уйло пішов на№ з Криму, а не то свіфт відключимо, і міст завалимо.
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24.08.2021 17:55 Відповісти
Бессмысленная инициатива и трата больших бюджетных денег.
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24.08.2021 14:53 Відповісти
 
 