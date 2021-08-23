РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12870 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 592 33
Зеленский (16489) Крым (26014) офис (104) деоккупация (837) Крымская платформа (305)

Офис Крымской платформы открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По словам президента Владимира Зеленского, место расположения офиса - центр столицы - демонстрирует серьезное отношение власти к этому вопросу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский подчеркнул, что в этом офисе будут работать ради деоккупации Крыма, помощи крымчанам, крымским татарам.

"Выглядит прекрасно. Я в восторге, поэтому эмоций больше, чем содержания в моих словах, но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата с содержанием", - сказал президент.

Главе государства и иностранным гостям представили офис, а потом они вместе полили одну из елок, которые высадили у здания офиса.

Читайте: НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ

Как подчеркивал ранее Владимир Зеленский, впоследствии представительства Крымской платформы будут действовать не только в Украине, но и в ряде других стран.

Офис Крымской платформы открыли в Киеве 01
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 02
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 03
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 04
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 05
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 06
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 07
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 08
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 09
Офис Крымской платформы открыли в Киеве 10

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
вот еще

Юрий Бирюков:

Я вчера был на генеральной репетиции парада. Ну, что-то там паршиво со сценарием, что-то там привычно со сценарием, но армия - это армия. И парад армии - это Парад Армии. Поэтому особо не рефлексировал.

Ровно до того момента, как Iryna Gerashchenko сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать.

ЛЯЯЯЯ, как это мелко, Хоботов!

То есть, он не имеет никакого отношения к Независимости страны? То есть, он не имеет никакого отношения к армии? То есть, он не имеет никакого отношения к технике и авиации? Хоботов... ну, мелок же!

Так вот, по поводу вчерашней репетиции и завтрашнего парада. Там вы увидите технику, которую покупали при Порошенко. И увидите армию в форме, которую придумывали и утверждали при Порошенко. Там вы услышите армейское приветствие "Слава Украине"... отставить, там вы НЕ услышите это - они отменили объезд войск командующим парад.

Завтра вы увидите ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:19
+8
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5069
показать весь комментарий
23.08.2021 22:40
+4
Клоун боїться Порошенка як чорт ладану.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой дебилизм...поливать сосну из леек..
показать весь комментарий
23.08.2021 21:01 Ответить
дибілізм, називати сосну йолкою... Офис Крымской платформы открыли в Киеве - Цензор.НЕТ 1184
показать весь комментарий
23.08.2021 21:05 Ответить
И это тоже...😀
показать весь комментарий
23.08.2021 21:06 Ответить
Сорі ... Треба було шланг тягнути ??
показать весь комментарий
24.08.2021 09:33 Ответить
когда разъедутся делегаты, кто в нем сидеть будет? чем заниматься?
показать весь комментарий
23.08.2021 21:02 Ответить
Політики позвізділи, вжей забулися про що звізділи, а платники податків будуть утримувати явно паразитичну структуру.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:07 Ответить
работа не пыльная. для сосок тех, кто открыл этот офис
показать весь комментарий
24.08.2021 00:19 Ответить
это чмо не выдало приглашение пороху на парад
показать весь комментарий
23.08.2021 21:05 Ответить
Это не фэйк? А Кличко пустят?
показать весь комментарий
23.08.2021 21:09 Ответить
черновол написал в мордокниге
показать весь комментарий
23.08.2021 21:17 Ответить
вот еще

Юрий Бирюков:

Я вчера был на генеральной репетиции парада. Ну, что-то там паршиво со сценарием, что-то там привычно со сценарием, но армия - это армия. И парад армии - это Парад Армии. Поэтому особо не рефлексировал.

Ровно до того момента, как Iryna Gerashchenko сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать.

ЛЯЯЯЯ, как это мелко, Хоботов!

То есть, он не имеет никакого отношения к Независимости страны? То есть, он не имеет никакого отношения к армии? То есть, он не имеет никакого отношения к технике и авиации? Хоботов... ну, мелок же!

Так вот, по поводу вчерашней репетиции и завтрашнего парада. Там вы увидите технику, которую покупали при Порошенко. И увидите армию в форме, которую придумывали и утверждали при Порошенко. Там вы услышите армейское приветствие "Слава Украине"... отставить, там вы НЕ услышите это - они отменили объезд войск командующим парад.

Завтра вы увидите ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:19 Ответить
Клоун боїться Порошенка як чорт ладану.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:46 Ответить
"Петро Олексійович не образився. Образа - це щось таке, чим можна удостоїти рівного собі. А тут... Ідеш ти по вулиці, і раптом вступаєш у бруд. Що, будеш в калюжу ображатися? прикро, але підошву витер і пішов далі, викинувши з голови", - написала в соцмережах волонтер Тамара Горіха Зерня. https://ukraine.segodnya.ua/ua/amp-ukraine/veleno-ne-puskat-poroshenko-ne-priglasili-na-parad-v-chest-dnya-nezavisimosti-1570358.html
показать весь комментарий
23.08.2021 21:50 Ответить
на каждой конфете,
на каждой шоколадке
машине, ракете, рубашке, тарелке, бутылке и прочей продукции Украины -
должет красоваться фрагмент карты Украины с Крымом !
чтобы все привыкали,
и чтобы никто не забывал
что всё вернётся,
і все буде - УКРАЇНА !
показать весь комментарий
23.08.2021 21:07 Ответить
елка это в детском садике на новый год
есть ЕЛЬ
показать весь комментарий
23.08.2021 21:07 Ответить
Офіс Кримської платформи відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5069
показать весь комментарий
23.08.2021 22:40 Ответить
А!! То це саме сюди 7 лямів закопали...
показать весь комментарий
23.08.2021 23:07 Ответить
усыпите его, он же зебил
показать весь комментарий
23.08.2021 23:12 Ответить
проект, загляни в глаз куйлу (с)
показать весь комментарий
23.08.2021 23:13 Ответить
Бутафорія
показать весь комментарий
23.08.2021 23:54 Ответить
офисы, штабы, миллиарды из бюджета - а где результат?
где патронный завод по цене оформления одной палатки на зе-показуху и флагштоки, которые падают и обнуляют миллионы выделенные на них
показать весь комментарий
24.08.2021 00:51 Ответить
А где это? На Мориинский палац смахивает..
Порох не догадался офис за госсчёт организовать на бесполезное в обозримом будущем дело
показать весь комментарий
24.08.2021 01:55 Ответить
Якого зросту цей "улюбленець мудрого наріту"?
показать весь комментарий
24.08.2021 02:51 Ответить
а сайт який? Ссиль є?
показать весь комментарий
24.08.2021 07:37 Ответить
Грубе порушення протоколу: під час спільного фото учасників "Кримської платформи" керівник ОП Єрмак став на місце прем'єра Шмигаля; тримає руку в кишені - фото

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак грубо порушив протокол на першому саміті "Кримської платформи", який розпочався у Києві 23 серпня. Керівник ОП демонстративно став на місце поруч з президентом Володимиром Зеленським, на якому за правилами мав стояти прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це у своєму телеграм-каналі написав ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець.
Він зауважив, що на спільному фото Єрмак став поруч з президентом Зеленським президента, поруч став спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, і лише потім - прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На моїй пам'яті, це перший і сподіваюся останній випадок, грубого порушення дипломатичного протоколу на міжнародному саміті за участю президента України. Глава канцелярії Андрій Єрмак демонстративно зайняв місце поруч з першою особою держави, усунувши третє (прем'єр-міністра Дениса Шмигаля). Хоча, можливо, це пов'язано з обмеженим радіусом дії пульта дистанційного керування?", - написав Березовець.
Водночас над демонстративним порушенням дипломатичного протоколу керівником ОП іронізує народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар. Вона написала, що "начальник мочалок і віників на Банковій дивно виглядає попереду прем'єра)". І додала іронії "Замість узаконювати мертвонароджений «великий герб» у свято Незалежності, може, варто вже узаконити віце-президента Єрмака?)"

Дивний статус керівника ОП Єрмака на саміті "Кримської платформи" відзначив і політтехнолог, народний депутат України VI скликання Віктор Уколов.
"Кілька цікавих моментів початку кримської платформи. По-перше, серед керівників держави там виявили не обраного ніким чиновника, статус якого не зрозумілий для іноземців. Однак він виглядає найбільш імпозантно і явно господар у цій компанії, бо тримає руку в кишені", - написав він.
показать весь комментарий
24.08.2021 08:28 Ответить
А шо то за памятник кариесным зубам?
показать весь комментарий
24.08.2021 12:08 Ответить
Еще один охвис...
показать весь комментарий
24.08.2021 13:36 Ответить
Итоги "Крымской платформы": много пафоса и отсутствие конкретики


Никто из участников "платформы" не сказал прямым текстом, то, что сознает каждый из них - мы хотим, чтобы русские ушли из Крыма, но экономические санкции не работают, а воевать с Россией из-за спорной территории очень страшно.
Зато говорить о Крыме можно без боязни - и звучит солидно, и вполне безопасно.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:49 Ответить
Платформа кримська є, результатів нема, скажіть прямо уйло пішов на№ з Криму, а не то свіфт відключимо, і міст завалимо.
показать весь комментарий
24.08.2021 17:55 Ответить
Бессмысленная инициатива и трата больших бюджетных денег.
показать весь комментарий
24.08.2021 14:53 Ответить
 
 