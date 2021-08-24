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Новини Київські новини
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День Незалежності (423) Київ (8274) транспорт (533)

Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У День Незалежності України у вівторок, 24 серпня, в центральному районі Києва тимчасово (до 22:00) обмежили рух транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МВС

Рух обмежено на таких вулицях: Хрещатик, Майдан Незалежності, Маршала Рибалко, В'ячеслава Чорновола, Площа Перемоги, Старовокзальна, Велика Васильківська, площа Льва Толстого, площа Бесарабська, Академіка Туполєва, Івана Федорова, Либідська площа, Європейська площа, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Глибочицькій проїзд, Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський узвіз, Набережне шосе, Богдана Хмельницького, Володимирська, Льва Толстого, Саксаганського.

Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці 01

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До 16:00 обмежено рух бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика.

Крім того, до завершення святкових заходів заборонять рух на вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулку), Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській і Стрілецькій, вулиці Костьольній, вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської), вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської), Парковій дорозі, Петровській алеї та Дніпровському узвозі, з'їзді від Грушевського 9а до Паркової дороги.

Заборону руху також введуть на: вулиці Малій Житомирській (до Софійської площі), вулиці Софіївській, вулиці Лютеранській (від Заньковецької до Шовковичної), вулиці Шовковичної (від Лютеранської до Інститутської) і на вулиці Фізкультури.

Тимчасово закриють вхід і вихід зі станцій метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів. Метрополітен продовжить свою роботу на 2 години.

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Из-за празднования Дня Независимости в Киеве перекрыли ряд улиц - Цензор.НЕТ 1171
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24.08.2021 10:03 Відповісти
А как кортеж в провинциальный город приезжает, так там половину улиц перекрывают.. Только что такое Парад ко Дню Независимости и шестой президент?
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24.08.2021 10:06 Відповісти
А чого у гідранта обручка на середньому пальці?
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24.08.2021 10:09 Відповісти
Вийшло якесь щеня з обручкою на середньому пальці приймати парад.... Засуньте його кудись подалі. Соромно за це зелене лайно.
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24.08.2021 10:13 Відповісти
Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 8392 ..Бл , я в шоці . За 30 років незалежності ,, я такого ще не бачив . Обшук військових перед парадом Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 5705 . !!! пц Такого не було не те що при Пороху , а навіть і при Овощу !!

Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 9688 .
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24.08.2021 10:18 Відповісти
Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 9044
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24.08.2021 10:30 Відповісти
 
 