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Из-за празднования Дня Независимости в Киеве перекрыли ряд улиц. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В День Независимости Украины во вторник, 24 августа, в центральном районе Киева временно (до 22:00) ограничили движение транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МВД

Движение ограничено на таких улицах: Крещатик, Майдан Независимости, Маршала Рыбалко, Вячеслава Черновола, Площадь Победы, Старовокзальная, Большая Васильковская, площадь Льва Толстого, площадь Бессарабская, Академика Туполева, Ивана Федорова, Лыбидская площадь, Европейская площадь, Владимирский спуск, Боричев спуск, Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Глыбочицкий проезд, Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск, Набережное шоссе, Богдана Хмельницкого, Владимирская, Льва Толстого, Саксаганского.

Из-за празднования Дня Независимости в Киеве перекрыли ряд улиц 01

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До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

Кроме того, до завершения праздничных мероприятий запретят движение на улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка), Майдане Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелецкой, улице Костельной, улице Липской (от Грушевского до Институтской), улице Институтской (от Шелковичной до Ольгинской), Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске, съезде от Грушевского №9а до Парковой дороги.

Запрет движения также введут на: улице Малой Житомирской (до Софийской площади), улице Софиевской, улице Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), улице Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на улице Физкультуры.

Временно закроют вход и выход из станций метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продолжит свою работу на 2 часа.

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Автор: Вадим Куц
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Из-за празднования Дня Независимости в Киеве перекрыли ряд улиц - Цензор.НЕТ 1171
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24.08.2021 10:03 Ответить
А как кортеж в провинциальный город приезжает, так там половину улиц перекрывают.. Только что такое Парад ко Дню Независимости и шестой президент?
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24.08.2021 10:06 Ответить
А чого у гідранта обручка на середньому пальці?
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24.08.2021 10:09 Ответить
Вийшло якесь щеня з обручкою на середньому пальці приймати парад.... Засуньте його кудись подалі. Соромно за це зелене лайно.
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24.08.2021 10:13 Ответить
Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 8392 ..Бл , я в шоці . За 30 років незалежності ,, я такого ще не бачив . Обшук військових перед парадом Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 5705 . !!! пц Такого не було не те що при Пороху , а навіть і при Овощу !!

Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 9688 .
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24.08.2021 10:18 Ответить
Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці - Цензор.НЕТ 9044
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24.08.2021 10:30 Ответить
 
 