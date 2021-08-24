Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств

Украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шестой президент Украины Владимир Зеленский написал в своем поздравлении с 30-летием независимости Украины в Twitter.

"30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас - вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!" - написал Зеленский.

30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: 🇺🇦 відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна 🇺🇦! Ми тебе не підведемо! pic.twitter.com/zyWcqZrhJF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2021

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