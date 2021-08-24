Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств
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Украинское государство состоялось и заняло достойное место среди демократических государств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом шестой президент Украины Владимир Зеленский написал в своем поздравлении с 30-летием независимости Украины в Twitter.
"30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас - вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!" - написал Зеленский.
30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: 🇺🇦 відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна 🇺🇦! Ми тебе не підведемо! pic.twitter.com/zyWcqZrhJF— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2021
Пожалуйста, подождите...
Коли на палатки пиляться по два мільйони, а у державного Центренерго посеред року немає грошей на вугілля, бо з 19-го там менеджмент Бєні, який продає Бєні ж електроенергію нижче собівартості це нормально?
Такого мародерства не було в цій країні за всі роки її існування.
да, дураков забыл упомянуть.
и только крысенята думают, что во всем виноваты проплаченные боты кота.
Но совсем не благодаря кловану, скорее вопреки таким как он
А Зеленський - ніт.
1. За те, що тільки тут податки платять тільки "дурні".
2. За те, що, держава захистить законні права тільки "розумних",а не тих хто платить податок.
3. За стабільність. За те, що який би не був і перзедент за 30 років, тобі нассуть у лифті, підріжуть на дорозі або згвалтують в туалеті.
4. За те, що тут дітей можна самих пускати на вулицю тільки коли вони вже мають сили чи навички поводження зі зброєю.
5. За те, що після перегляду параду за мільярд, діти в 450 школах підуть на двір в туалет при - 25.
6. За те, що тут можно існувати на 1% - віддавши 70% доходу, потім ще 20% на ПДВ, ще 9% в збанкрутілому банку.
7. За те, що як би ти не працював, краще тих, хто не працює тут жити не зможеш.
8. Ха те, що в цій державі за твої гроши за 30 років не відкрили жодної лікарні або не побудували жодної дороги задля них самих, а не піару "розумних.
9. За те, що в пошані ти, хто вміє обійти закон, а не його виконувати.
10. За те, що 30 років всі бояться тих, хто має всіх захищати відповідно закону та зарплатні.
11. За те, що люди помирають "не на війні".
12. За те, що дівчата красиві, а, чомусь це звучить сумно.
13. За те, що хотілось щоб назвали песимістом, а не реалістом, але не назвуть...
Я так і думав....
Украина для них просто территория
Зараз, зєлєньський має все те, що напрацював Порох - Армію, Мову і Віру - усі ознаки та символи - або поруч з ним (справжній, а не ряджений Патріарх), або проїжджають повз, або виголошують "Слава Україні!". АЛЕ!.. Вова, це все - не твої здобутки, при тобі - все ще демонструються здобутки того, кого ти навіть не запросив на трибуну, бо сциш.
Усе і усі, що проїхало і пройшли повз тебе на параді - не за твої гроші куплено, бо ти свої доходи ховав і податки "оптимізовував". Це - наше.
Мова, якою ти не говориш із Лєнкою та дітьми з мамою/папою - вона потерпає від "рускойазичнихукраїнців" та постійних спроб її скасувати.
Віра - вона, ясно, що не твоя, але в Україні, оскільки релігія відокремлена від держави, ти б не став президентом, якби було навпаки. Але, оскільки православні усіх конфесій, будучи накрученими російською пропагандою "ТількибНеПорох!", обрали тебе, бо ти втілив кіношний образ бажаного президента, маєш тепер стояти із Вселенським Партіархом усіх православних. І це - Честь!
Дивись, скоро відома нехитра пісенька перетвориться на "Вова - х...йло!". А тобі тільки доведеться втішатися, що "не одна ж руда корова на світі, правда ж?". Але те будуть співати про тебе.
Нагадаю, українці легко міняли гетманів - обернись. Так він був переобраний на тебе.
Зумій, хоча б, як він.
Поки що - не дотягуєш, катаєшся та з'їдаєш, що він Україні приніс.
З хера євреї розумніші за українців?
Зря. Тут идиотов нет. Иди, нюхни на ночь, и закрой хлебало.
Это же анекдот какой то - Россия ни на миг не скрывает своих планов по военному захвату всей Украины и силовому возврату Киева под свой тотальный контроль. Запад это видит предельно чётко и взвешивая "за" и "против" выбирает позицию просто подождать. Шансов выстоять у Украины против кгбэшников из кремля маловато. А ведь потом продётся иметь дело с победителем в лице России и запад тупо не хочет преждевременно портить отношения с кремлём. Это же абсолютно логично и видно как белый день.
Наивным выглядят попытки Зе найти крышу в лице Германии в ЕС и крышу в лице США в НАТО. Не понимать этого может либо глупец, либо потенциальный коллоборант.
Во всяком случае в предверии войны надо заниматься не словоблудием и "мыролюбством". а так организовывать защиту своей страны, что пртивник бы вынужден был отказаться от своих планов, увидев недопустимые потери.
Только тогда можно говорить твёрдо состявшемся государстве, которое продемонстрировав ум и волю получит быстрое приглашение и в ЕС, и в НАТО. Ведь Россия уже бы отказалась от своих военных планов - нападать на сильных умом и волей может только имбецил.
В нашей реальности ума и воли не замечено. Зе неадекватно воспринимает ситуацию или так прописана роль. Но это уже не важно - движения в правильном нправлении нет и для кремля вообще нет ни какой мотивации для отказа от своих планов.
Абсурд в том, что Россия этих планов не скрывает и чуть ли ни ежедневно о них открыто говорит. И главное не только не говорит, но и делает. Крым и Донбасс закачан техникой по самое не могу. Серный поток 2 практически достроен. На ура прошла репетиция переброски войск и созданы базы в роостовской и в воронежской областях. С Каспия переброшены десантные корабли. Что остаётся? Если вспомнить о Донбассе и Крыме, то станет понятно, что ожидается не полноценная война в чистом поле, а продуманная кгбэшная спецоперация.
Ещё вспомните. что на Донбассе российские войска не находятся в местах, отведённых ОБСЕ, а наши "мыролюбцы" держат технику и личный состав в определённых местах.
Не напрягая мозги можно увидеть самый простой вариант вторжения. При начале боевых действий, имея преимущество в факторе неожиданности Россия может нанести по местам скопления украинской техники и личного состава ракетно-бомбовый удар, а личный состав на колёсной технике по отремонтированным дорогам в течении нескольких часов займёт все органы центральной власти в областных и в районых городах. Добавьте фактор масштабного предательства и?
Это то что лежит на поверхности. Или на украинских дорогах есть какие то оборонительные сооружения? Или на въездах в город? Или все места подраздений не известны и не проводятся постоянные ротации? Пока этого нет - вероятность войны возрастает с каждым днём.
В реале любые учения в России и переброски сил могут привести к мгновенной реализации плана. Я думаю, что счёт идёт не на годы, а на месяцы. Как только заработает СП2 я бы не видел больше препятсвий.
как у фуйла