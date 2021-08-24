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Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав

Українська держава відбулася і посіла гідне місце серед демократичних держав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це шостий президент України Володимир Зеленський написав у своєму привітанні з нагоди 30-річчя незалежності України в Twitter.

"30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна Україно! Ми тебе не підведемо!" - написав Зеленський.

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Топ коментарі
+51
Слушал выступление Зели на форуме.
Пустые глаза, неискренние слова...
Все это на фоне его имущества в Крыму и москве , которое могут иметь только граждане РФ, его фирмы и фирмочки в РФ.
И рядом сидит мерзопакостный Ермак (агент ФСБ)!
Представители других стран тоже ему не верят. Это видно )
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24.08.2021 09:44
+35
***
А можно, чтобы он не поздравлял ?
Чувак, живущий в параллельном свете.
Чтобы не врал уже, не обещал
Счастливейшими сделать на планете!!!

Пускай был «попередник» нехорош,
Имел свои ошибки и просчеты.
Но сколько лет потом не разгребешь
Того, что натворили ИДИОТЫ ?!

От неуча другого я не ждал.
А те кто ждал, возможно, и прозрели.
Я так хочу, чтоб он не поздравлял
С гримасою тупого пустомели !!!

Злой Гражданин.
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24.08.2021 09:47
+28
Через 30 лет украинцы выбрали главой государства клоуна.
Украина состоялась... в качестве кого?
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24.08.2021 09:48
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Трускавець!!!
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24.08.2021 11:28 Відповісти
Поняли зе!билы? Вам ваш през сказал, что всё хорошо, так что оснований для нытья нету.
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24.08.2021 10:47 Відповісти
Відбулися у цій країні тільки статки кварталу і їх хазяїв. Феодальна діра, яку обкрадають трійка панів і їх кловани, і у всіх нерухомість закордоном. А їх партія вже милить лижі бігти звідси, як сказала одна їх депутатка.
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24.08.2021 10:51 Відповісти
читая "комментарии" на любую тему, почему то на сайте только те кто обсирает президента, защитников почему то очень мало или нет вообще, я делаю вывод что это проплаченные "боты" свергнутого Порошенко или вообще "боты" рассеи... ДА УКРАИНА СОСТОЯЛАСЬ!!! и хоть не все хорошо в стране, особенно для простых, а особенно малоимущих граждан - НО СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПРОШЛОЕ! хотя и приятно вспомнить как было хорошо в детстве в те времена... но гнет постсоветского чувствуется в воздухе, в окружающем пространстве ( из прошлых посещений Беларуси...)
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24.08.2021 10:57 Відповісти
... как то наталкивает на мысль что все кто недоволен президентом Зеленским - родственники, сами олигархи и чиновники разных мастей... воры, все кому закрывают возможность грабить страну, людей... ну президент на обеспечении, так что вы хотите чтоб он в перерывах на "энурез" бегал по магазинам, а жена пропадала на кухне? киндер, кюхе, кирхе - это тоже дежа-вю!
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24.08.2021 11:04 Відповісти
Имейте совесть.. Страна в заднице, а у вас парады, декорации палаток и дороги, которые смывает обычный дождь..
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24.08.2021 11:30 Відповісти
Тобто коли заради того щоб отримати кредит МВФ Зе створює декоративне БЕБ куди призначає через фейковий конкурс на 100% свою людину, кого звільнили у 2016-му за зникнення конфіскованих мільйонів це нормально?
Коли на палатки пиляться по два мільйони, а у державного Центренерго посеред року немає грошей на вугілля, бо з 19-го там менеджмент Бєні, який продає Бєні ж електроенергію нижче собівартості це нормально?
Такого мародерства не було в цій країні за всі роки її існування.
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24.08.2021 12:10 Відповісти
Тобто коли заради того щоб отримати кредит МВФ______ а что, жирный кусок перепадал?
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24.08.2021 13:26 Відповісти
кто-то наталкивает на мысль, что все кто доволен этим земерзавцем - родственники, сами олигархи и чиновники разных мастей
да, дураков забыл упомянуть.
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24.08.2021 12:14 Відповісти
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не надо, скромнее надо быть...
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24.08.2021 13:19 Відповісти
Лизать жепу зеленому ссыкуну - это не здесь. Это за углом. А если тебя что -то наталкивает, то, во-первых, может это не мысль, в во-вторых, заинтересуйся чем ты думаешь и не брызгай здесь своим энурезом.
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24.08.2021 18:10 Відповісти
ну почему за углом? пороху ты прямо здесь лижешь...
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24.08.2021 21:55 Відповісти
крысу называют крысой, потому, что она крыса.
и только крысенята думают, что во всем виноваты проплаченные боты кота.
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24.08.2021 12:12 Відповісти
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Alex Kalinin ___ знакомьтесь - правнук дедушки Калинина!
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24.08.2021 13:24 Відповісти
А комодорский дракон, на проверку оказался высером облезлой ящерицы.
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24.08.2021 18:11 Відповісти
ДА УКРАИНА СОСТОЯЛАСЬ!!!

Но совсем не благодаря кловану, скорее вопреки таким как он
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24.08.2021 13:24 Відповісти
Україна відбулася.
А Зеленський - ніт.
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24.08.2021 10:58 Відповісти
никиля азиров це ты ???
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24.08.2021 15:51 Відповісти
Містицизм чернігівських тролейбусів, ніт та сидячка Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 5213
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24.08.2021 17:49 Відповісти
За що я люблю свою державу:
1. За те, що тільки тут податки платять тільки "дурні".
2. За те, що, держава захистить законні права тільки "розумних",а не тих хто платить податок.
3. За стабільність. За те, що який би не був і перзедент за 30 років, тобі нассуть у лифті, підріжуть на дорозі або згвалтують в туалеті.
4. За те, що тут дітей можна самих пускати на вулицю тільки коли вони вже мають сили чи навички поводження зі зброєю.
5. За те, що після перегляду параду за мільярд, діти в 450 школах підуть на двір в туалет при - 25.
6. За те, що тут можно існувати на 1% - віддавши 70% доходу, потім ще 20% на ПДВ, ще 9% в збанкрутілому банку.
7. За те, що як би ти не працював, краще тих, хто не працює тут жити не зможеш.
8. Ха те, що в цій державі за твої гроши за 30 років не відкрили жодної лікарні або не побудували жодної дороги задля них самих, а не піару "розумних.
9. За те, що в пошані ти, хто вміє обійти закон, а не його виконувати.
10. За те, що 30 років всі бояться тих, хто має всіх захищати відповідно закону та зарплатні.
11. За те, що люди помирають "не на війні".
12. За те, що дівчата красиві, а, чомусь це звучить сумно.
13. За те, що хотілось щоб назвали песимістом, а не реалістом, але не назвуть...
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24.08.2021 10:59 Відповісти
Вот еще от тебя гнида Зеленский ,избавиться , и совсем хорошо будет , по крайней мере не хуже Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 5381 совкодрочер Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 5653
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24.08.2021 11:28 Відповісти
это фамилия или специальность? я что то таких фамилий, тем более в Израиле, не встречал...
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24.08.2021 13:43 Відповісти
Срущих рептилоидов в Израиль не пускают, поэтому ты и зеленый писюанист до сих пор воняете здесь.
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24.08.2021 18:15 Відповісти
Яша, не волнуйтесь так, поберегите нервы, они еще вам понадобятся...
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24.08.2021 21:53 Відповісти
Komodo Dragon , А как вы догадались Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 7026 Кстати переходите к нам в парохоботы . У нас я уже писал , классно . Каждый шабат присылают Киевский торт Рошен , ящик масла раз в месяц , ну и цукерки Киев вечерний Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 4752 И проверьте ваш IQ ? Зебилов выше70% не берем Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 4752
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24.08.2021 11:38 Відповісти
ой ну что ви, спасибо за приглашение, я больше курочку люблю... " а кто будет хвалить немецкий зольдатен, будет пить водка, кушять сааа.... сало, иметь бабу, а кто не будет хвалить немецкий зольдатен , будет кушять саа... упу и иметь ******* по голова..." ви каким прибором проверяете свой окю?
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24.08.2021 21:51 Відповісти
Хех, катера Кузні на параді, а директор заводу і замовник їх - за них же і сидять...
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24.08.2021 11:43 Відповісти
"Украинское государство состоялось и заняло достойное место ....." Источник: https://censor.net/ru/n3284270

Я так і думав.... Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 1138 Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 1138 Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 1138
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24.08.2021 12:17 Відповісти
Украина состоялась без участия зюзиков и вопреки таким как они, которым все, а "какая разница".
Украина для них просто территория
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24.08.2021 13:27 Відповісти
Не зусиллями президента зєлєньського. А за його попередника, Порошенка. Він - теж був не долар, але, за нього мені частіше доводилось пишатися, що я - українець.
Зараз, зєлєньський має все те, що напрацював Порох - Армію, Мову і Віру - усі ознаки та символи - або поруч з ним (справжній, а не ряджений Патріарх), або проїжджають повз, або виголошують "Слава Україні!". АЛЕ!.. Вова, це все - не твої здобутки, при тобі - все ще демонструються здобутки того, кого ти навіть не запросив на трибуну, бо сциш.
Усе і усі, що проїхало і пройшли повз тебе на параді - не за твої гроші куплено, бо ти свої доходи ховав і податки "оптимізовував". Це - наше.
Мова, якою ти не говориш із Лєнкою та дітьми з мамою/папою - вона потерпає від "рускойазичнихукраїнців" та постійних спроб її скасувати.
Віра - вона, ясно, що не твоя, але в Україні, оскільки релігія відокремлена від держави, ти б не став президентом, якби було навпаки. Але, оскільки православні усіх конфесій, будучи накрученими російською пропагандою "ТількибНеПорох!", обрали тебе, бо ти втілив кіношний образ бажаного президента, маєш тепер стояти із Вселенським Партіархом усіх православних. І це - Честь!
Дивись, скоро відома нехитра пісенька перетвориться на "Вова - х...йло!". А тобі тільки доведеться втішатися, що "не одна ж руда корова на світі, правда ж?". Але те будуть співати про тебе.
Нагадаю, українці легко міняли гетманів - обернись. Так він був переобраний на тебе.
Зумій, хоча б, як він.
Поки що - не дотягуєш, катаєшся та з'їдаєш, що він Україні приніс.
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24.08.2021 13:41 Відповісти
Зараз, зєлєньський має все те, що напрацював Порох - Армію, Мову і Віру__________ вот это дааа... без порха мови не було? чи віри не було, віра зовсім не може бути за наказом... а особенно армия, бронежилеты которые простреливались - это благодаря пороху, минометы которые разрывало при выстреле - это благодаря пороху? запчасти бракованные из расеи - благодаря кому? Свинарчуку?
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24.08.2021 22:05 Відповісти
А за його попередника, Порошенка. Він - теж був не долар, але, за нього мені частіше доводилось пишатися, що я - українець._________ колись оди мій товариш на насміхання що він єврей (до речі, українці, в літературному и побутовому язику, мові, не існує слова "єврей" - є слово "жид", я не до образи, для знання своєї мови), так ось він відповідав так: " Да, я Еврей и горжусь этим!" Так от, я просто хизуюся тим що живу в Укаїні!!!
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24.08.2021 13:50 Відповісти
...а если прислушиваться к людям которые в силу своей национальности мудрее, на пример М.М. Жванецкий, он как то сказал : " Я законопослушный гражданин страны и буду придерживаться законов при любой власти!" это говорит о том что кто бы ни пришел к власти, надо придерживаться законов (исключение только когда законы переделывают диктаторы под себя), а если к власти рвутся только по одной причине - дорваться до дележа, воровства и личного обогащения, то как можно критиковать одного добропорядочного, который противостоит орде стяжаталей? поддерживать надо, а не кричать на каждом шаге.... что все кто тут мажет грязью президента своей страны могут называть себя патриотами и гордиться страной?
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24.08.2021 13:59 Відповісти
Що ти верзеш?
З хера євреї розумніші за українців?
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24.08.2021 14:27 Відповісти
в каждой народности есть такие "интеллигенты", но вряд ли нормальный, интеллигент будет говорить на таком языке в котором нормальные слова служат только для связки мата...
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24.08.2021 21:22 Відповісти
Зеленский, ты насрал не мордакниге, теперь приперся сюда себя хвалить?
Зря. Тут идиотов нет. Иди, нюхни на ночь, и закрой хлебало.
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24.08.2021 18:18 Відповісти
А ВОТ ЭТО УЖЕ ДОЛЖНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СБУ... ОСКОРБЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, ПОДРЫВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ...
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24.08.2021 21:17 Відповісти
наверное стоит отправить им скриншот этого Будника...
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24.08.2021 21:19 Відповісти
У людей свято, а дебільні порохоботи навіть у такий день своє лайно усюди пхають.
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24.08.2021 14:25 Відповісти
Говорить о "состоятельности" страны Украина в предверии военного вторжения России - это преждевременно, мягко говоря.
Это же анекдот какой то - Россия ни на миг не скрывает своих планов по военному захвату всей Украины и силовому возврату Киева под свой тотальный контроль. Запад это видит предельно чётко и взвешивая "за" и "против" выбирает позицию просто подождать. Шансов выстоять у Украины против кгбэшников из кремля маловато. А ведь потом продётся иметь дело с победителем в лице России и запад тупо не хочет преждевременно портить отношения с кремлём. Это же абсолютно логично и видно как белый день.
Наивным выглядят попытки Зе найти крышу в лице Германии в ЕС и крышу в лице США в НАТО. Не понимать этого может либо глупец, либо потенциальный коллоборант.
Во всяком случае в предверии войны надо заниматься не словоблудием и "мыролюбством". а так организовывать защиту своей страны, что пртивник бы вынужден был отказаться от своих планов, увидев недопустимые потери.
Только тогда можно говорить твёрдо состявшемся государстве, которое продемонстрировав ум и волю получит быстрое приглашение и в ЕС, и в НАТО. Ведь Россия уже бы отказалась от своих военных планов - нападать на сильных умом и волей может только имбецил.
В нашей реальности ума и воли не замечено. Зе неадекватно воспринимает ситуацию или так прописана роль. Но это уже не важно - движения в правильном нправлении нет и для кремля вообще нет ни какой мотивации для отказа от своих планов.
Абсурд в том, что Россия этих планов не скрывает и чуть ли ни ежедневно о них открыто говорит. И главное не только не говорит, но и делает. Крым и Донбасс закачан техникой по самое не могу. Серный поток 2 практически достроен. На ура прошла репетиция переброски войск и созданы базы в роостовской и в воронежской областях. С Каспия переброшены десантные корабли. Что остаётся? Если вспомнить о Донбассе и Крыме, то станет понятно, что ожидается не полноценная война в чистом поле, а продуманная кгбэшная спецоперация.
Ещё вспомните. что на Донбассе российские войска не находятся в местах, отведённых ОБСЕ, а наши "мыролюбцы" держат технику и личный состав в определённых местах.
Не напрягая мозги можно увидеть самый простой вариант вторжения. При начале боевых действий, имея преимущество в факторе неожиданности Россия может нанести по местам скопления украинской техники и личного состава ракетно-бомбовый удар, а личный состав на колёсной технике по отремонтированным дорогам в течении нескольких часов займёт все органы центральной власти в областных и в районых городах. Добавьте фактор масштабного предательства и?
Это то что лежит на поверхности. Или на украинских дорогах есть какие то оборонительные сооружения? Или на въездах в город? Или все места подраздений не известны и не проводятся постоянные ротации? Пока этого нет - вероятность войны возрастает с каждым днём.
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24.08.2021 14:46 Відповісти
Скептикам напомню, что победителей не судят. Это об отношении запад к России после силового возврата Киева под своё влияние. Не верите? Спросите у талибов.
В реале любые учения в России и переброски сил могут привести к мгновенной реализации плана. Я думаю, что счёт идёт не на годы, а на месяцы. Как только заработает СП2 я бы не видел больше препятсвий.
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24.08.2021 14:56 Відповісти
в детстве читал сказку про то как две лягушки упали в кувшин с молоком,,, одна подумала - все равно утону и перестала барахтаться, а другая не сдавалась... барахталась... взбила твердое масло и выпрыгнула из кувшина...
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24.08.2021 21:27 Відповісти
Украина свободная и независимая. С каждым днем становится сильнее , вопреки желаниям касабов и сатане ху-лу. Мы ,наши дети и внуки должны быть вольными и сильными, Нам тридцать,всё впереди. Нечего скиглить и спорить насколько зе хуже по.
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24.08.2021 15:01 Відповісти
не все тут с интеллектом, надо было расшифровать сказанное... если все эти не довольные будут каждый раз избирать своих новых и не поддерживать хорошие начинания, ставить "палки в колеса", ныть что все плохо не дождавшись окончания срока полномочий - так всю жизнь и будут топтаться на месте отставая от передовых все больше и больше...
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24.08.2021 21:32 Відповісти
украинское государство состоялось уже тогда, когда в 2004 хрипатое чмо катало концерты за Янека, которого теперь "троллит" с трибуны
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24.08.2021 15:06 Відповісти
посмотри мультфильмы квартала - "Сказочная Русь"...
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24.08.2021 21:11 Відповісти
Цырк шапито с новой программой. Пару новых машин показали да ребят в новой форме. А на передке как бегали с биноклем да калашом по окопам так и будут бегать лет 30
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24.08.2021 16:18 Відповісти
главное чтоб тебя было хорошо видно на противоположной стороне...
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24.08.2021 21:13 Відповісти
а шо зеленая абизяна забыла в своей промове что перед шестым президентом --- был ПЯТЫЙ --- или ..луноликий .. арихметику не учил
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24.08.2021 18:28 Відповісти
вот видите, не каждому дано понять иронию...
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24.08.2021 21:10 Відповісти
Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав - Цензор.НЕТ 1103
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24.08.2021 19:47 Відповісти
Браво пане президенте !
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24.08.2021 20:42 Відповісти
Ох тут и говна зелёного, своя фабрика троллей,
как у фуйла
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24.08.2021 20:50 Відповісти
на заметку модератору и владельцу сайта: как вся эта компания взбудоражилась от моих комментариев, какое единство... ботов, это проснулся потенциал, но вряд ли страны Украина, но если эти люди действительно живут на территории Украины - ОНИ НИКОГДА НЕ БУДУТ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО, им просто не даст их "могучий" мозг способный только ненавидеть тех кто не поддерживает их взгляды! А ваша "любовь" к пятому президенту ярко проявляется в жизни, вот и сегодня проявилась в виде вашей любимой зеленки, я понимаю что это хулиганство, лучше песенки под гитару ("ой ты Петя-петушок" - не знаю есть ли еще в ютубе...). А кто сомневается что еврейская нация умная, советую сравнить уровень и достижения медицины в стране, уровень жизни, любовь к родине, отношение к коррупции... я на предыдущие комментарии получил огромное количество гневных, оскорбительных ответов, представляю сколько будет после этого... это подчеркивает"любовь" к ближнему, к своей стране, простительно конечно если эти комменты пишут "далекие" из рф, т.е. приближенные к царьку всея расея...
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24.08.2021 21:07 Відповісти
ответ всем ботам на этой странице сайта: президенту очень тяжело противостоять такому огромному числу противников, их и в верховном совете много и на сайтах, но слава Богу что он начал избавляться от совковости в правительстве, правящих кругах разного ранга, дай Бог ему сил и мудрости противостоять этой своре и победить всех кто агитирует за возврат к грабежу и наживе за счет страны!!!
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24.08.2021 21:39 Відповісти
Любовь все преодолеет, ведь мы никому не нужны кроме нас самих, берегите друг друга и себя.
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25.08.2021 01:10 Відповісти
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