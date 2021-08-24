Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав

Українська держава відбулася і посіла гідне місце серед демократичних держав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це шостий президент України Володимир Зеленський написав у своєму привітанні з нагоди 30-річчя незалежності України в Twitter.

"30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна Україно! Ми тебе не підведемо!" - написав Зеленський.

30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: 🇺🇦 відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна 🇺🇦! Ми тебе не підведемо! pic.twitter.com/zyWcqZrhJF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2021

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