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Урочистості і парад до Дня Незалежності України. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

24 серпня о 10.00 в Києві розпочався військовий парад з нагоди 30-річчя незалежності України

Трансляцію урочистостей і параду можна подивитися тут і на офіційній сторінці Офісу президента у фейсбуці і на каналі в Youtube.

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Топ коментарі
+68
Ранок в мене почався з позитиву. Мінськ Урочистості і парад до Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8526
Урочистості і парад до Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 2201
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24.08.2021 10:21
+66
Парад ко Дню Независимости Украины - Цензор.НЕТ 4581
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24.08.2021 10:13
+28
Тобто Зеля демонструватиме всі досягнення Порошенка.
І нічого свого Урочистості і парад до Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1325
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24.08.2021 10:28
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З Святом тебе, люба Ненько!! Хай в тебе дурнуваті правителі, безвідповідальні та байдужі громадяни, роздирають тебе на шмаття вже 30 років поспіль, але, все одно, ти є, і назавжди Україна то є Батьківщина, навіки, в серці, в душі, у свідомості! Неповторна, мила, лагідна та кохана, наша гордість і наш біль!! З Святом, співвітчизники!! Будьмо, гей !!
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24.08.2021 16:17 Відповісти
ПОПРЕ ВСЕ - Будьмо !!!
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24.08.2021 16:24 Відповісти
У песиків сьогодні не Свято, а чергова Зрада. Всіх притомних українців з Днем Незалежності!
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24.08.2021 16:18 Відповісти
Зеленский заслужив таке до себе відношення, щр два роки не проводив військивих парадів.
Тепер, є за що його похвалити.
Промова Зеленського сподобалась, отак би й далі до діла.
Зачарувала вистава з дівчинкою, по українській історії. На відео - приблизно на 1:50.
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24.08.2021 16:26 Відповісти
Они разрушат Украину быстрее чем путин. Я не голосовал за Зеленского, но желаю ему удачи в построении Украины. А коммненты вызывают много вопросов, на кого они работают? Черт с ними.
З Днем Незалежності Україно! І всіх свідомих українців!
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24.08.2021 16:32 Відповісти
Да ничего они не разрушат. Зеленскому стоило бы выдумать порохоботов, если бы их не существовало. Ведь благодаря им, сегодня приходится осторожнее критиковать нынешнюю власть, что бы тебя случайно не спутали с членом этой агрессивной секты.))
Тоже не видел Зеленского на посту президента, но с уважением принимаю демократический выбор сограждан.
Красивый парад. Слава Украине!
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24.08.2021 17:28 Відповісти
Ну ты шахматист. З Днем Незалежності друже!
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24.08.2021 17:49 Відповісти
Зерожа портит всю картину.
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24.08.2021 20:15 Відповісти
Этот недомерок горе-президент даже не понимает, что показывает всему миру что сделал Порошком будучи Президентом Украины. Он не понимает что это не его заслуга. За два года своего правления оно не сделало НИЧЕГО!😀😀😀
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25.08.2021 00:56 Відповісти


Гениальное начало и прекрасное завершение праздника с чудесной девочкой, которая воспринимается, как светлый Ангел-хранитель Украины.

По моему мнению, самое сильное впечатление произвела именно эта девочка-ангел, как символ светлого будущего 1000-летней Украины.

Уверен, что в Мордоре все свинособаки исходили желчью от бессильной ненависти и чёрной зависти именно при виде этого ребёнка-ангела, а не при виде военной техники:

такой бронетехники в Мордоре навалом, а вот таких ангелов и такой светлой любви там нет и никогда не будет: "Рабов до раю не пускают".
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25.08.2021 06:13 Відповісти
Это та армия которую Порошенко столько лет грабил или это Зеленский с нуля восстановил её?
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25.08.2021 08:46 Відповісти
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