Торжества и парад ко Дню Независимости Украины. ВИДЕО

24 августа в 10.00 в Киеве начались торжественные мероприятия по случаю 30-летия независимости Украины.

Трансляцию торжеств и парада можна посмотреть здесь и на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке и на канале в Youtube.

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