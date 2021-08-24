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Торжества и парад ко Дню Независимости Украины. ВИДЕО
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Тепер, є за що його похвалити.
Промова Зеленського сподобалась, отак би й далі до діла.
Зачарувала вистава з дівчинкою, по українській історії. На відео - приблизно на 1:50.
З Днем Незалежності Україно! І всіх свідомих українців!
Тоже не видел Зеленского на посту президента, но с уважением принимаю демократический выбор сограждан.
Красивый парад. Слава Украине!
Гениальное начало и прекрасное завершение праздника с чудесной девочкой, которая воспринимается, как светлый Ангел-хранитель Украины.
По моему мнению, самое сильное впечатление произвела именно эта девочка-ангел, как символ светлого будущего 1000-летней Украины.
Уверен, что в Мордоре все свинособаки исходили желчью от бессильной ненависти и чёрной зависти именно при виде этого ребёнка-ангела, а не при виде военной техники:
такой бронетехники в Мордоре навалом, а вот таких ангелов и такой светлой любви там нет и никогда не будет: "Рабов до раю не пускают".