Марш захисників України відбувся в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва, як і у два попередні роки, відбувся Марш захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колона учасників пройшлася Хрещатиком, після чого частина дійшла до Стіни пам'яті на Михайлівській площі, де відбувся молебень за загиблими ветеранами російсько-української війни.

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ВІДЕО І ФОТО: Олег Богачук