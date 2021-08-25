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Марш захисників України відбувся в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва, як і у два попередні роки, відбувся Марш захисників України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Колона учасників пройшлася Хрещатиком, після чого частина дійшла до Стіни пам'яті на Михайлівській площі, де відбувся молебень за загиблими ветеранами російсько-української війни.
ВІДЕО І ФОТО: Олег Богачук
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+55 Прощай немытая раССея
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Будь ласка, зачекайте...
Слава Україні !
Героям Слава!
І мертвим, і живим, і малим, і ненародженим !
Ми переможемо!
С ними, воинами, победим!
Все вместе-победим!
СЛАВА НАЦІЇ
Героям Слава!
Слава нації!
Смерть ворогам!
Шнурок і мило москалям!
З пожеж війни, із полум'я вогнів
Плекав нас біль по втраті України
Кормив нас гнів і злість на ворогів
Плекав нас біль по втраті України
Кормив нас гнів і злість на ворогів
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт
Бо плач не дав свободи ще нікому
А хто борець, той здобуває світ
Бо плач не дав свободи ще нікому
А хто борець, той здобуває світ
Козак росте
Для нас закон, найвищий - то наказ:
"Соборна Українськая Держава,
сильна й міцна, від Сяну по Кавказ!"
А розуміємо, що люди, яки прикриваються найвищим законом - конституцією, не здатні усвідомити закону як наказу. От і не співали її на параді.
Мої предки були не вбогі
На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
а отже, переможемо !
Та саме їм послуговувався пан Любомир Гузар, коли згадував про українців.
Так. ВІн не вживав його на адресу впливових і заможних політиків чи успішних бізнесменів.
Здебільшого, до людей звичайних і маленьких. Але з повагою і без жодної зневаги.
Аптечні спостереження@pharmazzzevt 1 ч
З Україною в серці.
Твітерські! Всім дякую за чудовий у всіх відношеннях день.
Вітаю! Слава Україні!!!
Вдивлялася в обличчя рідних полеглих Захисників, які несли їхні портрети.
Їм потрібен цей Марш, що розділити свій біль з усіма нами і відчути, що ми не забули і не забуваємо подвиг тих, кого вони втратили.
Якщо так можна сказати, я - рада, що мама Артема Абрамовича (командир танкового взводу, Житомир) була, вона перебувала в дуже важкому стані після загибелі єдиної дитини, нема внуків. А таким чином вона серед людей, які пережили те саме і вшановує разом з усіма пам'ять сина.
Марш також неймовірно потрібен і для ветеранів, які пов'язані вже навічно бойовим братерством, і для нас: тих, хто був на заході, тих, хто дивиться в інтернеті чи читає.
Він - потужний знак і сигнал. І його значення та вплив - неосяжні. Кожен знайде своє.
Шана вам, Захисники. Подяка всім, хто прийшов і підтримав їх.
Це мої Герої!
https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
Военнослужащие: Украина, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия,
Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США, сводный международный оркестр.
Техника: Украина, Словакия.
Авиация: Украина, Словакия, Польша, Великобритания.
Флот: Украина, ВМС стран НАТО.
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23.08.2021. Крымская платформа. Участники: 45 стран, включая все страны ЕС и НАТО.
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09.05.2021. День Победы в России. В военном параде участвовали:
Россия, Рахмон.
Завдяки його колабораціонізму та відмові у проведенні параду народилася гарна народна традиція - марш патріотичних та ветеранських сил.
Слава Україні!