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Марш захисників України відбувся в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва, як і у два попередні роки, відбувся Марш захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колона учасників пройшлася Хрещатиком, після чого частина дійшла до Стіни пам'яті на Михайлівській площі, де відбувся молебень за загиблими ветеранами російсько-української війни.

Також дивіться: Марш захисників України - 2021. ВIДЕО

Марш захисників України відбувся в центрі Києва 01
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 02
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 03
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 04
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 05
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 06
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 07
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 08
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 09
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 10
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 11

Марш захисників України відбувся в центрі Києва 12
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 13
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 14
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 15
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 16
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 17
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 18
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 19
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 20
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 21
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 22
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 23
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 24
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 25
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 26
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 27
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 28
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 29
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 30
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 31
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 32
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 33
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 34
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 35
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 36
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 37
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 38
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 39
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 40
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 41
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 42
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 43
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 44
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 45
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 46
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 47
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 48

Марш захисників України відбувся в центрі Києва 49
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 50
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 51
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 52
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 53
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 54
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 55
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 56
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 57
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 58
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 59
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 60
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 61
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 62
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 63
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 64
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 65
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 66
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 67
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 68
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 69
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 70
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 71
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 72
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 73
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 74
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 75
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 76
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 77
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 78
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 79
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 80
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 81
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 82
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 83
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 84
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 85
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 86
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 87
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 88
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 89
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 90
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 91
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 92
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 93
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 94
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 95
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 96
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 97Марш захисників України відбувся в центрі Києва 98
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 99
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 100
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 101
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 102
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 103
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 104
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 105
Марш захисників України відбувся в центрі Києва 106

Також дивіться: Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ВІДЕО І ФОТО: Олег Богачук

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Топ коментарі
+55
Марш защитников Украины прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 5830
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24.08.2021 18:36
+54
Оце мій парад !
СЛАВА НАЦІЇ Марш защитников Украины прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 7488
показати весь коментар
24.08.2021 18:40
+44
Бережи Вас Господь, рідненькі. Дякую
показати весь коментар
24.08.2021 18:42
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Марш защитников Украины прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 5830
показати весь коментар
24.08.2021 18:36 Відповісти
may you be fine
показати весь коментар
24.08.2021 19:11 Відповісти
соррі, прочитав ваш нік як "Прощай несмытая Рассея")))))))) але потім дочитався
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24.08.2021 20:39 Відповісти
І Ваш варіант не гірший)
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25.08.2021 12:33 Відповісти
Обратите внимание на то, что на телеканалах помойки группы "интер" нет логотипа 30. Твари ублюдочные.
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24.08.2021 20:42 Відповісти
убрать с эфира это г...
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25.08.2021 18:39 Відповісти
Колонна була просто колосальна по розміру! В якийсь момент у мене просто почали боліти долоні плескати. Я безмежно пишаюся нашими Героями!
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25.08.2021 10:19 Відповісти
супер Марш защитников Украины прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 4854
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24.08.2021 18:38 Відповісти
і радість за таку патріотичну потугу і водночас сум за рідними знайомих, які загинули на війні.

Слава Україні !
Героям Слава!
І мертвим, і живим, і малим, і ненародженим !

Ми переможемо!
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24.08.2021 19:22 Відповісти
Лунев И.В.?Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 411
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24.08.2021 19:25 Відповісти
Командующий ССО Игорь Лунин.
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24.08.2021 21:14 Відповісти
все таки https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунёв,_Игорь_Васильевич
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24.08.2021 22:12 Відповісти
Очень трогательные моменты
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24.08.2021 18:39 Відповісти
таки да! мне почти 60 лет а я не мог сдержать слез ,глядя на фото
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24.08.2021 23:25 Відповісти
Такой марш мне понравился больше парада. Это реальные герои без показухи. И их много ! Вот от этого у пуйла реальтнт может нервный тик случиться. И у тупой ваты.Они боятся простого народа. А он начинает подыматься на свою защиту. И это не заслуги гавнопрезидентов.
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24.08.2021 18:39 Відповісти
Ну, парад тоже был отличный, несмотря на присутствие Зелёного, его первой бледи и его шоблы, которые всё портили.
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24.08.2021 19:06 Відповісти
між іншим Игорь Бех - це типовий "аягаласавалпротив". Дарма ти йому лайкаєш
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24.08.2021 19:43 Відповісти
Люди з часом прозрівають і роблять висновки зі своїх помилок. Нажаль часом пізно.
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24.08.2021 20:03 Відповісти
Що не роби, але один з чотирьох людей поряд із вами голосув за Зеленського, один проти Порошенка. І один не голосував взагалі.
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24.08.2021 21:22 Відповісти
Те, кто чеканил шаг на параде, достойны уважения и восхищения. Это наша надежда, не плесень зелёная на трибуне.
С ними, воинами, победим!
Все вместе-победим!
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24.08.2021 19:48 Відповісти
Оце мій парад !
СЛАВА НАЦІЇ Марш защитников Украины прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 7488
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24.08.2021 18:40 Відповісти
Не пропустите своё ежевечерний сеанс игры на балалайке. Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1157
показати весь коментар
24.08.2021 19:07 Відповісти
так ведь кацапский не серп и молот ! Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7711
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24.08.2021 19:24 Відповісти
Ты снова фейки по московитским помойкам собираешь, русский?
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24.08.2021 19:25 Відповісти
Чучело у нас таких орденов и в помине нет, и он что карлик ниже жіночок,руки для фотошопа с заднего прохода убери.
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24.08.2021 19:31 Відповісти
Смерть ворогам!
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24.08.2021 21:15 Відповісти
Бережи Вас Господь, рідненькі. Дякую
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24.08.2021 18:42 Відповісти
Это душа и дух независимости.
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24.08.2021 18:45 Відповісти
Новий суперовий слоган : п'ятий стане сьомим ! 5 стане 7 ( про президентів України) !
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24.08.2021 18:46 Відповісти
#5стане7
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24.08.2021 18:47 Відповісти
Це справжня Україна.
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24.08.2021 18:47 Відповісти
Героям Слава!!!
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24.08.2021 18:48 Відповісти
Порох просто ноги вытер об шмарклю Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6325
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24.08.2021 18:50 Відповісти
Всё же лучше бы стереть саму шмарклю... Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7335
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24.08.2021 18:58 Відповісти
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава нації!
Смерть ворогам!
Шнурок і мило москалям!
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24.08.2021 18:50 Відповісти
гарно
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24.08.2021 18:51 Відповісти
Вот это, зебилье, и есть Украина, настоящая, которая сменит зеленый цирк и отправит его на гастроли. В места не столь удаленные.
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24.08.2021 18:55 Відповісти
Марш Нової Армії
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24.08.2021 19:02 Відповісти
Зродились ми великої години
З пожеж війни, із полум'я вогнів
Плекав нас біль по втраті України
Кормив нас гнів і злість на ворогів
Плекав нас біль по втраті України
Кормив нас гнів і злість на ворогів
І ось ми йдем у бою життєвому -
Тверді, міцні, незламні, мов граніт
Бо плач не дав свободи ще нікому
А хто борець, той здобуває світ
Бо плач не дав свободи ще нікому
А хто борець, той здобуває світ
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24.08.2021 19:13 Відповісти
Гімну Нової армії на параді не було.....
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24.08.2021 19:26 Відповісти
Це ж упівський гімн. Зелене би вцялось, почувши його.
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24.08.2021 19:50 Відповісти
А мав би бути.
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24.08.2021 20:27 Відповісти
Мой внук, 1 год, 9 мес., позавчера под эту песню заснул, и так сладко улыбался во сне Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3513
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24.08.2021 19:45 Відповісти
Знає, що треба слухати )
Козак росте Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7428
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24.08.2021 19:51 Відповісти
Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7504 Правильний внук.
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24.08.2021 20:05 Відповісти
Веде нас в бій, бійців упавших слава,
Для нас закон, найвищий - то наказ:
"Соборна Українськая Держава,
сильна й міцна, від Сяну по Кавказ!"

А розуміємо, що люди, яки прикриваються найвищим законом - конституцією, не здатні усвідомити закону як наказу. От і не співали її на параді.
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24.08.2021 22:30 Відповісти
UA Гурт ***** - Браття Українці (Гімн АТО-ООС)
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25.08.2021 17:24 Відповісти
ТЕЛЬНЮК: Сестри - Рядок з автобіографії

Мої предки були не вбогі
На пісні та свячені ножі
- З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок - як білу кість!
Мої предки були красиві
- Ворогам на подив і злість.
Хай не славою (Бог там з нею!)
- Як присягою на шаблях,
Мої предки владали землею:
Їм належала ця земля!
І цупким, наче нить основи
Крізь віки однієї сім'ї,
Невразливим - пронесли слово
І внизали в легені мої...
Ох і моцна була порода
- Соловки, Магадан, Колима...
Мої предки були народом...
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24.08.2021 19:06 Відповісти
пані Ксенію, і ми не нарІд, а нарОд !
а отже, переможемо !
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24.08.2021 19:28 Відповісти
Ви помилково вважпєте це слово меншовартісним.
Та саме їм послуговувався пан Любомир Гузар, коли згадував про українців.
Так. ВІн не вживав його на адресу впливових і заможних політиків чи успішних бізнесменів.
Здебільшого, до людей звичайних і маленьких. Але з повагою і без жодної зневаги.
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24.08.2021 19:57 Відповісти
НарІд -це старе слово.
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24.08.2021 23:17 Відповісти
Нарід,Біг, дім- це також можливо.
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24.08.2021 19:59 Відповісти







Аптечні спостереження@pharmazzzevt 1 ч

З Україною в серці.
Твітерські! Всім дякую за чудовий у всіх відношеннях день. Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7690
Вітаю! Слава Україні!!!

Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6146
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24.08.2021 19:12 Відповісти
Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6598
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24.08.2021 19:13 Відповісти
твитерские Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3724
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24.08.2021 19:34 Відповісти
и кеп Парйс Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2026
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24.08.2021 19:35 Відповісти
Гурт ***** - Браття Українці
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24.08.2021 19:20 Відповісти
Перефразуючи грінпоца - Ми всі захистники своєї держави. Оце дійсно парад захистників. Слава Україні.
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24.08.2021 19:43 Відповісти
Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6077
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24.08.2021 19:52 Відповісти
Афробандерівці. Повага!
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25.08.2021 10:28 Відповісти
Вот это и есть тот парад, который ждала вся страна !
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24.08.2021 19:55 Відповісти
Самий КРУТИЙ ПАРАД!
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24.08.2021 19:55 Відповісти
Ми помремо, а про цих Героїв будуть пісні співати ще багато поколінь українців.
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24.08.2021 20:07 Відповісти
Чудове дійство. І як данина поваги Воїнам. І нагадування, що це уже не пацани з дерев"яними щитами і бітами, як на Майдані. Нагадування, що маємо десятки тисяч досвічених, обстріляних, обпалених війною Воїнів і клоунські жарти з ними погано закінчаться...
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24.08.2021 20:43 Відповісти
Зворушливо. Як і має бути.
Вдивлялася в обличчя рідних полеглих Захисників, які несли їхні портрети.
Їм потрібен цей Марш, що розділити свій біль з усіма нами і відчути, що ми не забули і не забуваємо подвиг тих, кого вони втратили.

Якщо так можна сказати, я - рада, що мама Артема Абрамовича (командир танкового взводу, Житомир) була, вона перебувала в дуже важкому стані після загибелі єдиної дитини, нема внуків. А таким чином вона серед людей, які пережили те саме і вшановує разом з усіма пам'ять сина.

Марш також неймовірно потрібен і для ветеранів, які пов'язані вже навічно бойовим братерством, і для нас: тих, хто був на заході, тих, хто дивиться в інтернеті чи читає.

Він - потужний знак і сигнал. І його значення та вплив - неосяжні. Кожен знайде своє.

Шана вам, Захисники. Подяка всім, хто прийшов і підтримав їх.
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24.08.2021 21:22 Відповісти
Справжні націоналісти.
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24.08.2021 21:53 Відповісти
Це моє свято!
Це мої Герої!
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24.08.2021 21:27 Відповісти
Гурт ***** - Браття Українці (Гімн АТО-ООС)
https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
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24.08.2021 21:44 Відповісти
Этот парад не для ЗЕленых соплей.
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24.08.2021 22:31 Відповісти
24.08.2021. День Независимости Украины. В военном параде участвовали:
Военнослужащие: Украина, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия,
Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США, сводный международный оркестр.
Техника: Украина, Словакия.
Авиация: Украина, Словакия, Польша, Великобритания.
Флот: Украина, ВМС стран НАТО.
---------------
23.08.2021. Крымская платформа. Участники: 45 стран, включая все страны ЕС и НАТО.
---------------
09.05.2021. День Победы в России. В военном параде участвовали:
Россия, Рахмон.
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24.08.2021 23:10 Відповісти
Цікаві татуювання у хлопака в шляпці, який стоїть з файером спиною до колонни. Особливо біля рукава.
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24.08.2021 23:18 Відповісти
Слава героям! Слава Украине! Это истинные герои и победители!
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24.08.2021 23:42 Відповісти
нас не победить... НИКОМУ
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25.08.2021 01:12 Відповісти
Слава Україні!Смерть ворогам.
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25.08.2021 01:36 Відповісти
Все хорошо, но одевать на детей военную форму - это уже слишком. Так и до "юнармии" недалеко. У ребенка должно быть детство, форму надеть еще успеет (если САМ примет такое решение).
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25.08.2021 07:48 Відповісти
Все ж таки одне "досягнення" у Клоуна є (всупереч його волі) Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4810
Завдяки його колабораціонізму та відмові у проведенні параду народилася гарна народна традиція - марш патріотичних та ветеранських сил.
Слава Україні!
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25.08.2021 10:01 Відповісти
Якщо Пукін і Патрушев не зовсім дурні, то повинні би зрозуміти, що вчора їх «потяг» остаточно пішов з України, і сто тисяч, небайдужих за свою долю, українців вийшли на Хрещатик його проводжати. А якщо і після цього до них не дійшло, то нема чого взагалі з цими придурками розмовляти ні в якому форматі, ні «Мінському» ні в «Нормандському». Тепер тільки кулаком в пику, от і вся дипломатія!
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25.08.2021 10:19 Відповісти
надо турчинова в президенты
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25.08.2021 11:20 Відповісти
Поліція нарахувала 70 тисяч на марші захисників, у реальності було десь під 150К
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25.08.2021 16:43 Відповісти
Віктор Баранов. До Українців. Читає о. Олег Григорець
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25.08.2021 17:50 Відповісти
Панове...вибачте, а де ж на фото ****************************, який "як би" повинен бути із "нарідом" і який на Хрещатику згадував всіх...а ніт - не всіх!)...ПреЗИдентів під час 30-ой річниці Незалежності України і навіть пустив "сльозу" ( Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7815 !)?! Де ж той щирий "брутальний" ні би то "нелох", хто поклавши не серце руку (а воно у нього точноє???) і "щиро-щиро-так" (як би) із очинятами-такими ( аж самому сльозу хотілосяч пустити від того що побачив Марш захисників України відбувся в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2297) дивився на "парад" за лярди гривень (і навіщо той Парад - хтось це вже колись казав-писав-верещав!)?! Де ж подівся той В(з)елетень, який побачив "міру-мір" в очах Ху*ла, імёя якого "нізя" називати?!
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25.08.2021 21:49 Відповісти
 
 