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Марш захисників України - 2021. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цього року, як і два попередні, у День Незалежності 24 серпня в центрі Києва відбувається Марш захисників України.

Запрошуємо долучитися до Маршу захисників України разом з Цензор.НЕТ.

Це недержавний захід, який об'єднує ветеранів, волонтерів, родичів військових і взагалі всіх, хто підтримує українських захисників.

Марш 24 серпня 2021 року стартує після завершення державних урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. О 14:00 колона рушить від парку ім. Тараса Шевченка через бульвар Шевченка і Бессарабську площу і далі пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві відбувається IV Міжнародний форум "Україна 30. Захисники". ВIДЕО

ВІДЕО: Олег Богачук

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Топ коментарі
+26
Марш нової армії України https://www.youtube.com/watch?v=8Dlt0ImZ0TA
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24.08.2021 13:54
+20
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь.
Так хочеться пожити хоч годинку,
коли моя розів'ється біда.
Хай прийдуть в гості Леся Українка,
Франко, Шевченко і Сковорода.
Та вже! Мовчи! Заблуканий у пущі,
уже не ремствуй, позирай у глиб,
у суще, що розпукнеться в грядуще
і ружею заквітне коло шиб.

В. СТУС
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24.08.2021 13:52
+15
Nokturnal Mortum - Україна [Fan Video]

(пісня з альбому харків'ян "Голос Сталі" 2009 року; дещо пізніше Олег Скрипка зробив власну лайт-версію... але оригінал жорсткіший і більш надихаючий...)
Олег Скрипка - Україна [Official Video]

Україна... Золото Сонця торкнеться на мить
Україна... Чистого неба блакить

Я беру в долоні землю, що є чиста, як душа
Я кохаю тебе, ненько, рідна матінко моя
Відчуваю твої сльози, срібні сльози, як роса
Я благаю тебе, ненько, не згуби своє життя

(c) Knjaz Varggoth (Nokturnal Mortum)
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24.08.2021 14:00
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а если бы клоун в 19 году не забил на парад - то не было бы марша защитников Украины
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24.08.2021 13:48 Відповісти
Может зекретину вообще не стоит парады проводить -сегодня,во время шествия,какой то чел пытался самосжечься ...а Парад и без зекрысы проводят на ура
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24.08.2021 13:59 Відповісти
Оригинальный вывод. Мягко говоря.
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24.08.2021 14:07 Відповісти
Так і без путіна не було б відродження нації. 🤗
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24.08.2021 14:14 Відповісти
сьогодні брати Капранови видали сентецію-бувальщину:
1. в 2010-му овощ заборонив парад на День Незалежності - народ організував парад вишиванок, який став традицінийм;
2. в 2019-му клован заборонив парад на День Незалежності - народ організував марш ветеранів, який, видать, також стає традиційним...
Брати Капранови - це художники, митці по своїй натурі. Вони глибоко дивляться в суть процесів... Це - професійне...
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24.08.2021 16:21 Відповісти
есть есть нормальный ПАРАД на праздник (а не зайцы с Сердючкой как в 2020) то нет необходимости проводить альтернативные мероприятия. ЗЕкретин невольно стал причиной марша ветеранов .НЕВОЛЬНО !!!
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25.08.2021 05:23 Відповісти
Ти справжній "гігант мислі"...
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24.08.2021 14:19 Відповісти
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь.
Так хочеться пожити хоч годинку,
коли моя розів'ється біда.
Хай прийдуть в гості Леся Українка,
Франко, Шевченко і Сковорода.
Та вже! Мовчи! Заблуканий у пущі,
уже не ремствуй, позирай у глиб,
у суще, що розпукнеться в грядуще
і ружею заквітне коло шиб.

В. СТУС
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24.08.2021 13:52 Відповісти
Марш нової армії України https://www.youtube.com/watch?v=8Dlt0ImZ0TA
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24.08.2021 13:54 Відповісти
Кстати, я его сегодня на параде не слышал. Не уверен, что его не было, но просто не слышал. Если реально не было, то это беда-печаль.
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24.08.2021 14:25 Відповісти
Не було.
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24.08.2021 15:05 Відповісти
Значит, не показалось. Печально. Хороший марш..
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24.08.2021 16:09 Відповісти
звук хороший а вот качество картинки Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 5924
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24.08.2021 13:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
Присоединяюсь. Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 7521

Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 5905
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24.08.2021 13:59 Відповісти
твой герб другой - с кацапским аквафрешем и бутылкой, на которой ты сидишь вместо дивана Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 5055
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25.08.2021 13:51 Відповісти
Nokturnal Mortum - Україна [Fan Video]

(пісня з альбому харків'ян "Голос Сталі" 2009 року; дещо пізніше Олег Скрипка зробив власну лайт-версію... але оригінал жорсткіший і більш надихаючий...)
Олег Скрипка - Україна [Official Video]

Україна... Золото Сонця торкнеться на мить
Україна... Чистого неба блакить

Я беру в долоні землю, що є чиста, як душа
Я кохаю тебе, ненько, рідна матінко моя
Відчуваю твої сльози, срібні сльози, як роса
Я благаю тебе, ненько, не згуби своє життя

(c) Knjaz Varggoth (Nokturnal Mortum)
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24.08.2021 14:00 Відповісти
Навіщо в кожне речення вставляти слово "насправді"?
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24.08.2021 14:04 Відповісти
...это кацапское "на самом деле" Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 3551
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25.08.2021 13:52 Відповісти
Офіційний парад пройшов під напівсовєцький музичний супровід, ні єдиного українського військового маршу.
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24.08.2021 14:18 Відповісти
Добре хоч без Ірини Білик та Потапа з Настею...
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24.08.2021 14:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так безкарно сидять бариги , кучма і паращенко, і інші малороси.
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24.08.2021 14:57 Відповісти
Предлагаю посмотреть видео 2014г., сделанного, что
называется по горячим следам:

Майдан https://youtu.be/2RG9DGGc8poУкраина. Война. Путин
https://youtu.be/NXZI1Mdbp-sУкраина. Война.
https://youtu.be/6e43q4URWBgУкраина. Война. Память. https://youtu.be/CRhkeLC80TUЛицо Войны. https://youtu.be/Xli-RLWoBFgПравда о войне. https://youtu.
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24.08.2021 14:57 Відповісти
Видео 2014г. об оккупантах и сепарах из фото, сделанных ими же: https://youtu.be/5tPb1EbbkiU
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24.08.2021 15:32 Відповісти
Пардон, "марш патріотів" готових захищать, а не те, що було вранці, совкова проплачена тусовка сценарістів 95-го кварталу
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24.08.2021 15:48 Відповісти
********** провів альтернативний марш)
Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 4537
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24.08.2021 16:04 Відповісти
колоні, в якій йде Порох - з усіх боків кияни кричать "дякуємо"...
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24.08.2021 16:13 Відповісти
путин- *****! Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 6117 Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 9760
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24.08.2021 16:25 Відповісти
Воістину *****)
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24.08.2021 19:35 Відповісти
Відео, на жаль, не найкращої якості
Краще видно тут:
https://www.youtube.com/watch?v=T-T_ApsHFPM
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24.08.2021 20:03 Відповісти



Homer

@ItechVK


У мене були неймовірні чотири дні.
Львів, - я вас люблю! Дякую за гостинність!
А сьогодні приймав участь в Ході з твітерськими анонімусами. Це щось, скажу я вам. Таке не забувається на все життя. Дякую організаторам за блискучу ідею!

Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 1688
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24.08.2021 21:14 Відповісти
Марш захисників України - 2021 - Цензор.НЕТ 2679
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24.08.2021 21:17 Відповісти
 
 