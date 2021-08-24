Марш защитников Украины - 2021. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
В этом году, как и в двух предыдущих, в День Независимости 24 августа в центре Киева проходит Марш защитников Украины.
Приглашаем присоединиться к Маршу защитников Украины вместе с Цензор.НЕТ.
Это негосударственное мероприятие, которое объединяет ветеранов, волонтеров, родственников военных и вообще всех, кто поддерживает украинских защитников.
Марш 24 августа 2021 стартует после завершения государственных торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. В 14:00 колонна двинется от парка им. Тараса Шевченко через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь и дальше пройдет по Крещатику до Майдана Незалежности.
ВИДЕО: Олег Богачук
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1. в 2010-му овощ заборонив парад на День Незалежності - народ організував парад вишиванок, який став традицінийм;
2. в 2019-му клован заборонив парад на День Незалежності - народ організував марш ветеранів, який, видать, також стає традиційним...
Брати Капранови - це художники, митці по своїй натурі. Вони глибоко дивляться в суть процесів... Це - професійне...
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь.
Так хочеться пожити хоч годинку,
коли моя розів'ється біда.
Хай прийдуть в гості Леся Українка,
Франко, Шевченко і Сковорода.
Та вже! Мовчи! Заблуканий у пущі,
уже не ремствуй, позирай у глиб,
у суще, що розпукнеться в грядуще
і ружею заквітне коло шиб.
В. СТУС
(пісня з альбому харків'ян "Голос Сталі" 2009 року; дещо пізніше Олег Скрипка зробив власну лайт-версію... але оригінал жорсткіший і більш надихаючий...)
Олег Скрипка - Україна [Official Video]
Україна... Золото Сонця торкнеться на мить
Україна... Чистого неба блакить
Я беру в долоні землю, що є чиста, як душа
Я кохаю тебе, ненько, рідна матінко моя
Відчуваю твої сльози, срібні сльози, як роса
Я благаю тебе, ненько, не згуби своє життя
(c) Knjaz Varggoth (Nokturnal Mortum)
называется по горячим следам:
Майдан https://youtu.be/2RG9DGGc8poУкраина. Война. Путин
https://youtu.be/NXZI1Mdbp-sУкраина. Война.
https://youtu.be/6e43q4URWBgУкраина. Война. Память. https://youtu.be/CRhkeLC80TUЛицо Войны. https://youtu.be/Xli-RLWoBFgПравда о войне. https://youtu.
Краще видно тут:
https://www.youtube.com/watch?v=T-T_ApsHFPM
Homer
@ItechVK
У мене були неймовірні чотири дні.
Львів, - я вас люблю! Дякую за гостинність!
А сьогодні приймав участь в Ході з твітерськими анонімусами. Це щось, скажу я вам. Таке не забувається на все життя. Дякую організаторам за блискучу ідею!