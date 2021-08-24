На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід"
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На Донбасі внаслідок обстрілів російських найманців у вівторок загинув боєць Збройних сил України (ЗСУ), ще одного поранено.
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранень", - сказано в повідомленні.
Пораненого бійця евакуювали і відправили у військовий госпіталь у задовільному стані здоров'я.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - підкреслили в ОТУ "Схід".
Будь ласка, зачекайте...
Покладемо кінець такому "перемирью" !!
Будь ти тричі проклята кремлівська скотина !
Український снайпер ліквідував високопосадовця збройних сил окупантів
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А в голові гівнокомандуючого війна скінчилась...
Ви щодня їм =увєдомлєнія= шлете ? Помагає ?
Світла пам'ять загиблому воїну.
Якнайшвидшого одужання пораненому.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Наших бійців , які за два роки не відвоювали жодного сантиметра нашоі землі , бо їм забронили це робити😡😒
За що гинуть наші кращі сини , може скажеш Вова ?