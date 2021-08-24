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На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід"

На Донбасі внаслідок обстрілів російських найманців у вівторок загинув боєць Збройних сил України (ЗСУ), ще одного поранено.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"24 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранень", - сказано в повідомленні.

Пораненого бійця евакуювали і відправили у військовий госпіталь у задовільному стані здоров'я.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - підкреслили в ОТУ "Схід".

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Топ коментарі
+25
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7380 Знову хтось втратив свого Сина...
Будь ти тричі проклята кремлівська скотина ! На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4082
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24.08.2021 23:01
+20
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен, - ОТГ "Схид" - Цензор.НЕТ 7128
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24.08.2021 22:56
+18
Смерть цапам!
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24.08.2021 23:04
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24.08.2021 22:54 Відповісти
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен, - ОТГ "Схид" - Цензор.НЕТ 7128
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24.08.2021 22:56 Відповісти
Хто наживається на війні?На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен, - ОТГ "Схид" - Цензор.НЕТ 9781
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24.08.2021 22:56 Відповісти
Зеленський наживається на війні,бо він насправді чужий для України!За 6 останніх днів - загинуло п'ятеро наших військових бо є наказ цього недоробло - "не відповідати на обстріли"!
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24.08.2021 23:11 Відповісти
правда... гірка правда...
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24.08.2021 23:19 Відповісти
Слава Герою !

Покладемо кінець такому "перемирью" !! На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8472
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24.08.2021 23:01 Відповісти
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7380 Знову хтось втратив свого Сина...
Будь ти тричі проклята кремлівська скотина ! На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4082
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24.08.2021 23:01 Відповісти
Смерть цапам!
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24.08.2021 23:04 Відповісти
Не цапам , а кацапам смерть !
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25.08.2021 01:45 Відповісти
В таке свято, і така страшна звістка. Царство небесне. Вічна пам'ять Герою.
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24.08.2021 23:05 Відповісти
нашого не повернути, але хоч трохи втішить...
Український снайпер ліквідував високопосадовця збройних сил окупантів
https://24tv.ua/***********-snayper-likviduvav-visokoposadovtsya-novini-rosiyi-i-*****************
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24.08.2021 23:09 Відповісти
Слава Герою!!! наш снайпер помстився, завалив кацапського підполковника.
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24.08.2021 23:09 Відповісти
Бубочка в очко ***** ще не заглядувала... І переконує нас, що це останній шанс припинити вбивства наших захисників... Воно хоче (хотіло?) підписати в очку капітуляцію...
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24.08.2021 23:17 Відповісти
Кожного дня гинуть військові...
А в голові гівнокомандуючого війна скінчилась...
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24.08.2021 23:22 Відповісти
Я не побачила у звіті, що наші стріляли у відповідь (бо на випередження заборонено).
Ви щодня їм =увєдомлєнія= шлете ? Помагає ?

Світла пам'ять загиблому воїну.
Якнайшвидшого одужання пораненому.
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24.08.2021 23:30 Відповісти
Кожного для неіснуюче перемир'я вбиває Українця.
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4923
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24.08.2021 23:32 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові
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24.08.2021 23:33 Відповісти
Диктор сегодня на трансляции парада - ".. а вот проходит колонна участников АТО и ООС !" Во блин демоны.. Та у Нас ВОЙНА 7 год идет, пацаны гибнут, а эти гниды боятся назвать войну- войной чтобы не обидеть кремль!!! Мы так войну с русней не выиграем НИКОГДА !!!
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24.08.2021 23:50 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7330
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25.08.2021 00:16 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7672
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25.08.2021 00:17 Відповісти
не зря беспилотник летал вот и результат.А кто ответит что его не уничтожили
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25.08.2021 00:20 Відповісти
На жаль , у так званого презЕдента вже давно скінчилася війна в його зрадницькій башці і його не цікавлять втрати
Наших бійців , які за два роки не відвоювали жодного сантиметра нашоі землі , бо їм забронили це робити😡😒
За що гинуть наші кращі сини , може скажеш Вова ?
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25.08.2021 01:50 Відповісти
Смерть російським катам на нашій землі !
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25.08.2021 01:51 Відповісти
У нас что не день, то потери, а зелёный соплежуй мохнатиков всяких награждает(.
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25.08.2021 02:01 Відповісти
Надо больше обстреливать сепаров.
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25.08.2021 06:58 Відповісти
А чего Зеленський не разрешает нашим снайперам их гасить, пару недель работи и перестанут, тока Вове нужно не боятся
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25.08.2021 10:33 Відповісти
 
 