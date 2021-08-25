На Закарпатті запустили перший лінійний прискорювач для лікування онкології
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У вівторок, 24 серпня, в оновленому відділенні Закарпатського протипухлинного центру запустили новий апарат променевої терапії. Це перший лінійний прискорювач, який запрацював в області.
Модернізацію відділення і закупівлю обладнання провели в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє у Facebook глава Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
"Вперше в області запрацював сучасний лінійний прискорювач. Раніше у нашому краї не було такого медичного устаткування. Тепер пацієнти зі злоякісними новоутвореннями зможуть отримати швидку та якісну допомогу", - підкреслив глава області.
За словами Анатолія Полоскова, потреба в новітньому лінійному прискорювачі в області була дуже гострою.
"Завдяки новітнім технологіям лікарям вдасться врятувати багато людей. Променеву терапію використовують для лікування онкології: сучасний апарат великими дозами опромінюватиме пухлину, при цьому не зачіпатиме здорові тканини", - сказав Анатолій Полосков.
На початку місцева влада звернулася до Офісу Президента України з проханням придбання такого обладнання, давши зобов’язання завершити проєкт до 30-річчя незалежності України. Реконструкцію відділення і закупівлю апарату включили до президентської програми Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Загальна вартість проєкту становила 65 млн грн. За ці кошти також провели модернізацію відділення і облаштували спеціальний бункер.
"Для нас важливо створювати умови для якісної, швидкої діагностики, висококваліфікованого ефективного лікування в модернізованих медичних центрах із сучасним обладнанням", - додав глава Закарпатської ОДА.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах "Великого будівництва" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.
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Вот именно такими лучами и следует проводить лечение.
"Возможность посетить другие звезды и галактики, найти инопланетные цивилизации, а также попасть в прошлое или будущее долгое время были частью научной фантастики. И червоточины - это то, что позволяет осуществить все вышеперечисленное", - говорит Роса.
Но Роса обнаружил, что если стены туннеля червоточины устлать двойными оболочками из обычного вещества, червоточина станет проходимой без какой-либо отрицательной энергии.
"Таким образом, необходимые гравитационные эффекты для проходимости червоточины, возникают естественным путем, если кто-то модифицирует гравитацию!!!!!. Экзотическая материя с отрицательной массой становится не нужна для этой цели", - говорит Роса.
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