На Закарпатье запустили первый линейный ускоритель для лечения онкологии
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Во вторник, 24 августа, в обновленном отделении Закарпатского противоопухолевого центра запустили новый аппарат лучевой терапии. Это первый линейный ускоритель, который заработал в области.
Модернизацию отделения и закупку оборудования провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает в Facebook глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает Цензор.НЕТ.
"Впервые в области заработал современный линейный ускоритель. Ранее в нашем крае не было такого медицинского оборудования. Теперь пациенты со злокачественными новообразованиями смогут получить быструю и качественную помощь", - подчеркнул глава области.
По словам Анатолия Полоскова, потребность в новейшем линейном ускорителе в области была очень острой.
"Благодаря новейшим технологиям врачам удастся спасти много людей. Лучевую терапию используют для лечения онкологии: современный аппарат большими дозами облучает опухоль, при этом не затрагивает здоровые ткани", - сказал Анатолий Полосков.
В начале года местные власти обратилась в Офис Президента Украины с просьбой приобретения такого оборудования, дав обязательство завершить проект к 30-летию независимости Украины. Реконструкцию отделения и закупку аппарата включили в президентскую программу Владимира Зеленского "Большая стройка".
Общая стоимость проекта составляла 65 млн грн. За эти средства также провели модернизацию отделения и обустроили специальный бункер.
"Для нас важно создавать условия для качественной, быстрой диагностики, высококвалифицированного эффективного лечения в модернизированных медицинских центрах с современным оборудованием", - добавил глава Закарпатской ОГА.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.
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Слово луч очень правильное, но не совсем корректное. Лучем можно вылечить и ..можно покалечить!! Я говорю о луче гравитационной линзы, а именно его используют ПОГОЛОВНО!!!...маленькие зеленые. Ну не буду повторяться, я как раз тот, который лично имел возможность попробовать это лечение на собственных глазах...от тех же маленьких зеленых. И те же дипломаты- амеры, тоже имели возможность или любезность, попробовать луч с разгромным действием на здоровье. Это фсье ...лучевая терапия, это все лучи жизни, анкг, как их называли египтяне, это то, что лучем выходит из черной дыры. Это составляющие нитки, т.е. всего, из чего все вокруг соткано.
Вот именно такими лучами и следует проводить лечение.
"Возможность посетить другие звезды и галактики, найти инопланетные цивилизации, а также попасть в прошлое или будущее долгое время были частью научной фантастики. И червоточины - это то, что позволяет осуществить все вышеперечисленное", - говорит Роса.
Но Роса обнаружил, что если стены туннеля червоточины устлать двойными оболочками из обычного вещества, червоточина станет проходимой без какой-либо отрицательной энергии.
"Таким образом, необходимые гравитационные эффекты для проходимости червоточины, возникают естественным путем, если кто-то модифицирует гравитацию!!!!!. Экзотическая материя с отрицательной массой становится не нужна для этой цели", - говорит Роса.
Ну так вот ********* вам сообщаю, что кто то БЕЗ КОНЦА!!!! модифицирует гравитацию на протяжении тысяч лет. И есть этому документальное подтверждение с детальным описанием приемов модифицирования, которое любезно вас ожидает в Йельском университете. Оно называется ...манускрипт Войнича.