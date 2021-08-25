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Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Спорт

У перший день змагань Єлизавета Мерешко і ще одна українка Анна Гончар завоювали медалі Паралімпіади на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

До змагань у Токіо Мерешко підходила у статусі чинної олімпійської чемпіонки. У Ріо-2016 українка виграла чотири золоті медалі, одна з яких - саме на цій дистанції 50 метрів. Крім того, вона була однією з двох прапороносиць на церемонії відкриття Паралімпійських Ігор.

У фіналі дистанції 50 метрів вільним стилем на Паралімпіаді-2020 Мерешко виступила разом із ще двома українками - Анною Гонтар та Вікторією Савіцовою. Причому Мерешко та Гонтар були основними претендентками на медалі: у кваліфікації вони показали другий та третій час, Савіцова була сьомою.

Дивіться: Паралімпійські ігри відкрилися в Токіо. ФОТОрепортаж

Головною суперницею в боротьбі за "золото" була американка Елізабет Маркс, яка у кваліфікації встановила рекорд Паралімпійських ігор. У фіналі Маркс теж стартувала найкраще, але ближче до кінця дистанції її почла наздоганяти Мерешко - і зрештою змогла випередити!

Українка Єлизавета Мерешко фінішувала з часом 33.11 сек, випередила на 0.04 сек американку Маркс. А "бронза" дісталася 17-річній Анні Гонтар - українка фінішувала третьою з часом 33.40. Ще одна українка - Вікторія Савцова - закінчила фінал на п'ятому місці!

Плавання. 50 м вільним стилем (клас - S6)

  1. Єлизавета Мерешко (Україна) - 33.11 (рекорд Паралімпійських ігор)
  2. Елізабет Маркс (США) - 33.15
  3. Анна Гонтар (Україна) - 33.40
  4. Юан Джанг (Китай) - 33.54
  5. Вікторія Савцова (Україна) - 33.68

Єлизавета Мерешко - 29-річна параатлетка, яка представляє Херсон і виступає в параплаванні. Чотириразова чемпіонка Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині. Також в активі має бронзову медаль в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. 5-разова чемпіонка світу і 9-кратна чемпіонка Європи.

На Паралімпіаді буде виступати в категоріях S6, S7, SB5 і SM6, в яких змагаються параатлети, що використовують для руху тільки тулуб і руки, зокрема, ті спортсмени, які мають ампутовані кінцівки або церебральний параліч.

Мерешко - параатлетка з церебральним паралічем. Почала займатися плаванням у віці 11 років для розробки слабких від народження м'язів ніг.

Анна Гонтар - 17-річна параатлетка, що представляє Херсон і виступає в параплаванні. Паралімпіада в Токіо - дебютна для Гонтар. Вона - наймолодша учасниця збірної України з параплавання в Токіо-2020. Бронзовий призер чемпіонату світу в мікст-естафеті 4х50 метрів. Дворазова чемпіонка Європи на дистанціях 100 метрів на спині і в індивідуальному комплексному плаванні на 200 метрів. Також в активі 2 срібні та 4 бронзові нагороди континентальної першості.

У Гонтар церебральний параліч і виступає в паралімпійських категоріях S7, SB6, SM7. До них належать спортсмени, які використовують для руху тільки тулуб і руки, зокрема, ті параатлети, у яких ампутовані кінцівки або церебральний параліч.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Як завжди. Паралімпийцям Слава!
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25.08.2021 14:11
+11
початок серйозний.
Маю впевненість, що медалей буде в рази більше аніж не у параолімпійців...
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25.08.2021 14:05
+10
Там, де держава кинула всіх на самотік - там буде успіх та золото.
Там, де фінансування, підтримка від Міноборони, звання лейтенантів - там ж...па та обійми з рашистами.
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25.08.2021 14:00
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Хоч би ця виявилась розумнішою...
Вітаю!!!
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25.08.2021 13:44 Відповісти
Красунечкам нашiм вiтаннячко!!! Велика подяка Вам!!!
Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5499
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25.08.2021 18:10 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на Паралимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 4957

..
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25.08.2021 13:52 Відповісти
а видео порбеды где??
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25.08.2021 14:00 Відповісти
Там, де держава кинула всіх на самотік - там буде успіх та золото.
Там, де фінансування, підтримка від Міноборони, звання лейтенантів - там ж...па та обійми з рашистами.
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25.08.2021 14:00 Відповісти
Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 9793
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25.08.2021 14:01 Відповісти
початок серйозний.
Маю впевненість, що медалей буде в рази більше аніж не у параолімпійців...
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25.08.2021 14:05 Відповісти
Як завжди. Паралімпийцям Слава!
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25.08.2021 14:11 Відповісти
После таких достижений возникает вопрос: кто из них - паролимпийцы... Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 23
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25.08.2021 14:33 Відповісти
Нажаль,у людей з обмеженими можливостями,це майже єдина можливість отримати шанс на біль-менш пристойне життя в Україні.Слава цим мужнім людям,які прославляють себе та Україну.Честь і хвала їм.
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25.08.2021 14:42 Відповісти
Слів нема! Які ж Ви всі молодці!!!
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25.08.2021 15:03 Відповісти
МОЛОДЧИНА !!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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25.08.2021 16:04 Відповісти
Наші паралімпійці це люди які на своєму прикладі доказали що вони не мають обмежених можливостей, Вони наші герої, чого на жаль не можна сказати про наших олімпійців. Можливості є але таке відчуття що багатьом не вистачає не тільки мозку…
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25.08.2021 17:23 Відповісти
Молодец!!! Так держать!!!
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25.08.2021 19:27 Відповісти
Це наші красунечкі дівчата!Вболіваю за Вас!
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25.08.2021 22:28 Відповісти
 
 