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Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на Паралимпиаде-2020. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Спорт

В первый день соревнований Елизавета Мерешко и еще одна украинка Анна Гончар завоевали медали Паралимпиады на дистанции 50 метров вольным стилем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

К соревнованиям в Токио Мерешко подходила в статусе действующей олимпийской чемпионки. В Рио-2016 украинка выиграла четыре золотые медали, одна из которых - именно на этой дистанции 50 метров. Кроме того, она была одной из двух знаменосцев на церемонии открытия Паралимпийских Игр.

В финале дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 Мерешко выступила вместе с еще двумя украинками - Анной Гюнтер и Викторией Савцовой. Причем Мерешко и Гюнтер были основными претендентками на медали: в квалификации они показали второе и третье время, Савицева была седьмой.

Главной соперницей в борьбе за "золото" была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр. В финале Маркс тоже стартовала лучше, но ближе к концу дистанции ее почли догонять Мерешко - и, наконец, смогла опередить.

Украинка Елизавета Мерешко финишировала со временем 33.11 сек, опередив на 0.04 сек американку Маркс. А "бронза" досталась 17-летней Анне Гюнтер - украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка - Виктория Савцова - закончил финал на пятом месте.

Плавание. 50 м вольным стилем (класс - S6)
Елизавета Мерешко (Украина) - 33.11 (рекорд Паралимпийских игр)
Элизабет Маркс (США) - 33.15
Анна Гонтарь (Украина) - 33.40
Юан Джанг (Китай) - 33.54
Виктория Савцова (Украина) - 33.68

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Паралимпийские игры открылись в Токио. ФОТОрепортаж

Елизавета Мерешко - 29-летняя параатлетка, которая представляет Херсон и выступает в параплавании. Четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Также в активе имеет бронзовую медаль в эстафете 4х50 метров вольным стилем. 5-кратная чемпионка мира и 9-кратная чемпионка Европы.

На Паралимпиаде будет выступать в категориях S6, S7, SB5 и SM6, в которых соревнуются параатлеты, использующие для движения только туловище и руки, в частности, те спортсмены, которые имеющие ампутированные конечности или церебральный паралич.

Мерешко - параатлетка с церебральным параличом. Начала заниматься плаванием в возрасте 11 лет для разработки слабых от рождения мышц ног.

Анна Гонтарь - 17-летняя параатлетка, представляющая Херсон и выступает в параплавании. Паралимпиада в Токио - дебютная для Гонтарь. Она - самая молодая участница сборной Украины по параплавания в Токио-2020. Бронзовый призер чемпионата мира в микст-эстафете 4х50 метров. Двукратная чемпионка Европы на дистанциях 100 метров на спине и в индивидуальном комплексном плавании на 200 метров. Также в активе 2 серебряные и 4 бронзовые награды континентального первенства.

У Гонтарь церебральный паралич и выступает в паралимпийских категориях S7, SB6, SM7. К ним относятся спортсмены, которые используют для движения только туловище и руки, в частности, те параатлеты, у которых ампутированы конечности или церебральный паралич.
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Топ комментарии
+12
Як завжди. Паралімпийцям Слава!
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25.08.2021 14:11
+11
початок серйозний.
Маю впевненість, що медалей буде в рази більше аніж не у параолімпійців...
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25.08.2021 14:05
+10
Там, де держава кинула всіх на самотік - там буде успіх та золото.
Там, де фінансування, підтримка від Міноборони, звання лейтенантів - там ж...па та обійми з рашистами.
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25.08.2021 14:00
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Хоч би ця виявилась розумнішою...
Вітаю!!!
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25.08.2021 13:44 Ответить
Красунечкам нашiм вiтаннячко!!! Велика подяка Вам!!!
Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5499
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25.08.2021 18:10 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на Паралимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 4957

..
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25.08.2021 13:52 Ответить
а видео порбеды где??
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25.08.2021 14:00 Ответить
Там, де держава кинула всіх на самотік - там буде успіх та золото.
Там, де фінансування, підтримка від Міноборони, звання лейтенантів - там ж...па та обійми з рашистами.
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25.08.2021 14:00 Ответить
Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 9793
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25.08.2021 14:01 Ответить
початок серйозний.
Маю впевненість, що медалей буде в рази більше аніж не у параолімпійців...
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25.08.2021 14:05 Ответить
Як завжди. Паралімпийцям Слава!
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25.08.2021 14:11 Ответить
После таких достижений возникает вопрос: кто из них - паролимпийцы... Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 23
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25.08.2021 14:33 Ответить
Нажаль,у людей з обмеженими можливостями,це майже єдина можливість отримати шанс на біль-менш пристойне життя в Україні.Слава цим мужнім людям,які прославляють себе та Україну.Честь і хвала їм.
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25.08.2021 14:42 Ответить
Слів нема! Які ж Ви всі молодці!!!
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25.08.2021 15:03 Ответить
МОЛОДЧИНА !!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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25.08.2021 16:04 Ответить
Наші паралімпійці це люди які на своєму прикладі доказали що вони не мають обмежених можливостей, Вони наші герої, чого на жаль не можна сказати про наших олімпійців. Можливості є але таке відчуття що багатьом не вистачає не тільки мозку…
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25.08.2021 17:23 Ответить
Молодец!!! Так держать!!!
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25.08.2021 19:27 Ответить
Це наші красунечкі дівчата!Вболіваю за Вас!
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25.08.2021 22:28 Ответить
 
 