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Паралімпіада-2020: українські спортсмени уже вибороли 8 медалей

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Паралімпіада-2020: українські спортсмени уже вибороли 8 медалей

Українські спортсмени здобули перші медалі на Паралімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола перше золото для України на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Перше срібло для України здобув плавець Антон Коль. Ще одне срібло завоював для України фехтувальник Артем Манько. Срібло отримала 35-річна Олена Федота з фехтування на візках. Олексій Вірченко виграв срібло на дистанції 100 м батерфляєм. Максим Кріпак став другим в запливі на 50 м вільним стилем.

Фехтувальниця Євгенія Бреус завоювала бронзу. Також "бронза" дісталася 17-річній Анні Гонтар на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Україна станом на 14:45 має 8 медалей і перебуває на 5-му місці в командному заліку на Паралімпійських іграх у Токіо.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, офіційно стартували XVI літні Паралімпійські ігри-2020 у японському Токіо. Церемонія відкриття відбулася на Олімпійському стадіоні о 14:00 за київським часом.

Україну представляють 143 атлети, які будуть змагатися в 15 видах спорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула перше золото для України на Паралімпіаді-2020. ВIДЕО

Для національної паралімпійської збірної XVI літні Паралімпійські ігри стануть сьомими за рахунком. Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів - до 5 вересня. Представники 168 країн світу змагатимуться в 22 видах спорту.

Зазначимо, що на літніх Паралімпійських іграх в 2016 році українська збірна в загальнокомандному заліку стала третьою. Всього за всі ігри наші паралімпійці завоювали 464 медалі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Сильні духом!
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25.08.2021 15:10
+14
Молодцы!...
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25.08.2021 15:06
+13
Дякую, молодці!
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25.08.2021 15:07
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Зеля скажет, что это благодаря ему Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали 8 медалей - Цензор.НЕТ 4827
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25.08.2021 15:06 Відповісти
И будет прав....он же их не благословил и теперь все у них хорошо получается... Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали 8 медалей - Цензор.НЕТ 7406
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25.08.2021 15:08 Відповісти
Мимо. Зеленский встречался с параолимпийцами перед отъездом.
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25.08.2021 16:02 Відповісти
Мимо встречался? Или благословил мимо? Паралімпіада-2020: українські спортсмени уже вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 4310
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25.08.2021 18:23 Відповісти
Молодцы!...
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25.08.2021 15:06 Відповісти
Дякую, молодці!
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25.08.2021 15:07 Відповісти
Сильні духом!
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25.08.2021 15:10 Відповісти
Ай! да молодці!
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25.08.2021 15:21 Відповісти
Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 2417 Наші вітання !!!

Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 9380
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25.08.2021 15:34 Відповісти
Уже в который раз инвалиды, превосходят здоровых "инвалидов"!!! Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 2122
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25.08.2021 15:37 Відповісти
це ти інвалід язикавова фронта, вони лише особи з обмеженими можливостями.
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25.08.2021 16:16 Відповісти
МОЛОДЦІ!!!! ТАК ТРИМАТИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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25.08.2021 15:55 Відповісти
Це яким мужнім треба бути, щоб в Україні займатися спортом навіть після травм чи вроджених вад. Захоплююся їх силою духу!
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25.08.2021 16:18 Відповісти
порохоботы и тут зелю вспомнили ,свербеж ..хотя новость не о Порошенко и не о Зеленском , а про параолимпийцев но для упоротых какаяразница
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25.08.2021 16:30 Відповісти
Какаяразница? Таблетки сегодня забыл принять? Путаешься в цитатах зебобик?
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25.08.2021 18:25 Відповісти
Спортсменам можна співчувати,можна захоплюватись їх силою духу,але гордитись ними,тим паче в національному масштабі якось не випадає...Ми ще не нація інвалідів,хоча декому б то дуже хотілось...
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25.08.2021 16:43 Відповісти
Наши параолимпийцы никогда не подводят - умеют достойно бороться за себя и за награды. Супер! Спасибо вам. Добрый пример нашим олимпийцам.
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25.08.2021 17:07 Відповісти
Дякуємо Вам! Пишаємось!
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25.08.2021 22:45 Відповісти
 
 