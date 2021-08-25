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Паралимпиада-2020: украинские спортсмены уже завоевали 8 медалей

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Паралимпиада-2020: украинские спортсмены уже завоевали 8 медалей

Украинские спортсмены завоевали первые медали на Паралимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на дистанции 50 метров вольным стилем.

Первое серебро для Украины завоевал пловец Антон Коль. Еще одно серебро завоевал для Украины фехтовальщик Артем Манько. Серебро получила 35-летняя Елена Федота по фехтованию на колясках. Алексей Вирченко выиграл серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Максим Крипак стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем.

Фехтовальщица Евгения Бреус завоевала бронзу. Также "бронза" досталась 17-летней Анне Гонтарь на дистанции 50 метров вольным стилем.

Украина по состоянию на 14:45 имеет 8 медалей и находится на 5-м месте в командном зачете на Паралимпийских играх в Токио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первое золото для Украины на Паралимпиаде-2020. ВИДЕО

Напомним, во вторник, 24 августа, официально стартовали XVI летние Паралимпийские игры-2020 в японском Токио. Церемония открытия состоялась на Олимпийском стадионе в 14:00 по киевскому времени.

Украину представляют 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. 

Для национальной паралимпийской сборной XVI летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней — до 5 сентября. Представители 168 стран мира будут соревноваться в 22 видах спорта.

Отметим, что на летних Паралимпийских играх в 2016 году украинская сборная в общекомандном зачете стала третьей. Всего за все игры наши паралимпийцы завоевали 464 медали.
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Топ комментарии
+15
Сильні духом!
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25.08.2021 15:10
+14
Молодцы!...
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25.08.2021 15:06
+13
Дякую, молодці!
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25.08.2021 15:07
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Зеля скажет, что это благодаря ему Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали 8 медалей - Цензор.НЕТ 4827
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25.08.2021 15:06 Ответить
И будет прав....он же их не благословил и теперь все у них хорошо получается... Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали 8 медалей - Цензор.НЕТ 7406
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25.08.2021 15:08 Ответить
Мимо. Зеленский встречался с параолимпийцами перед отъездом.
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25.08.2021 16:02 Ответить
Мимо встречался? Или благословил мимо? Паралімпіада-2020: українські спортсмени уже вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 4310
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25.08.2021 18:23 Ответить
Молодцы!...
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25.08.2021 15:06 Ответить
Дякую, молодці!
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25.08.2021 15:07 Ответить
Сильні духом!
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25.08.2021 15:10 Ответить
Ай! да молодці!
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25.08.2021 15:21 Ответить
Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 2417 Наші вітання !!!

Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 9380
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25.08.2021 15:34 Ответить
Уже в который раз инвалиды, превосходят здоровых "инвалидов"!!! Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли 8 медалей - Цензор.НЕТ 2122
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25.08.2021 15:37 Ответить
це ти інвалід язикавова фронта, вони лише особи з обмеженими можливостями.
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25.08.2021 16:16 Ответить
МОЛОДЦІ!!!! ТАК ТРИМАТИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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25.08.2021 15:55 Ответить
Це яким мужнім треба бути, щоб в Україні займатися спортом навіть після травм чи вроджених вад. Захоплююся їх силою духу!
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25.08.2021 16:18 Ответить
порохоботы и тут зелю вспомнили ,свербеж ..хотя новость не о Порошенко и не о Зеленском , а про параолимпийцев но для упоротых какаяразница
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25.08.2021 16:30 Ответить
Какаяразница? Таблетки сегодня забыл принять? Путаешься в цитатах зебобик?
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25.08.2021 18:25 Ответить
Спортсменам можна співчувати,можна захоплюватись їх силою духу,але гордитись ними,тим паче в національному масштабі якось не випадає...Ми ще не нація інвалідів,хоча декому б то дуже хотілось...
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25.08.2021 16:43 Ответить
Наши параолимпийцы никогда не подводят - умеют достойно бороться за себя и за награды. Супер! Спасибо вам. Добрый пример нашим олимпийцам.
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25.08.2021 17:07 Ответить
Дякуємо Вам! Пишаємось!
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25.08.2021 22:45 Ответить
 
 