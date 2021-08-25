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Про вакцинацію підлітків від 12 років сьогодні не йдеться, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Про вакцинацію підлітків від 12 років сьогодні не йдеться, - Ляшко

Інструкції виробників вакцини вже дозволяють робити щеплення підліткам від 12 до 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами глави МОЗ країна готова до старту навчального року.

"Якщо підуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання кількості випадків (захворювання COVID-19. - Ред.) і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи в цей період, в яких понад 80% педагогів вакциновані від COVID-19", - підкреслив Ляшко.

Міністр зазначив, що поки немає чіткої динаміки, яка б свідчила, що штам "Дельта" більше вражає дітей.

"Тому ... ми будемо вирішувати освітній процес і якщо буде 80% вчителів щеплені. Далі будемо дивитися на динаміку. Також ми сьогодні не говоримо про вакцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо", - підсумував Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує

Автор: Анастасія Потіха
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показати весь коментар
25.08.2021 16:12 Відповісти
Сколько по страхе в буквальном смысле этого слова валяется алкашей, наркоманов, сколько в тюрьмах сидят бандюков, рецидивистов. Вакцинируйте их!
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25.08.2021 16:30 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Про вакцинацію підлітків від 12 років сьогодні не йдеться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1071
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25.08.2021 20:58 Відповісти
 
 