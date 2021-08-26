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ОБСЄ розкритикувала Україну через блокування інтернет-ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ОБСЄ розкритикувала Україну через блокування інтернет-ЗМІ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі стурбована тим, що РНБО заблокувала доступ інтернет-користувачів до видань "Страна.ua", "Ведомости" і "Московський комсомолець".

Про це сказано в заяві представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Терези Рібейро, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хоча Україна має законне право на захист національної безпеки, влада має знайти збалансоване і пропорційне рішення у вирішенні проблем, пов'язаних із засобами масової інформації, рішення, яке зберігає плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації і різноманітність думок згідно з відповідними міжнародними стандартами і зобов'язаннями ОБСЄ", - заявила Рібейро.

Вона підкреслила, що свобода ЗМІ залежить від конкурентного середовища, яке подає різноманітні новини.

"Будь-які санкції щодо ЗМІ мають бути ретельно проконтрольовані, щоб уникнути неправомірного втручання в їх роботу", - додала представниця ОБСЄ.

Нагадаємо, 21 серпня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти деяких осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і голова бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, зокрема російських ЗМІ. Також Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти деяких осіб, серед яких Анатолій Шарій і Ігор Гужва (головний редактор видання "Країна").
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Топ коментарі
+32
Эти скоты давно продались кацапам.
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25.08.2021 19:30
+29
Кацапи у відкриту ОБСЄ спалили. Хоча всі нормальні люди й так знали чия це конторка.
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25.08.2021 19:27
+21
Спонсор ОБСЕ - Гаспрем.
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25.08.2021 19:30
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Ахренели ?
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25.08.2021 19:27 Відповісти
Кацапи у відкриту ОБСЄ спалили. Хоча всі нормальні люди й так знали чия це конторка.
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25.08.2021 19:27 Відповісти
Эти скоты давно продались кацапам.
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25.08.2021 19:30 Відповісти
і еті тоже

ШЕФ-РЕДАКТОР НОВИН ТЕЛЕКАНАЛУ 24 → ЖУРНАЛІСТАМ 112, ZIK, NEWSONE, СРАНА.УА:

ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 2187
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25.08.2021 19:48 Відповісти
Спонсор ОБСЕ - Гаспрем.
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25.08.2021 19:30 Відповісти
Це не та ОБСЄ, що не помічає того, що волає і вибухає в них під носом... ? а на скарги москаликів реагують навіть упереджено... ?
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25.08.2021 19:30 Відповісти
Попов традиционно корчит из себя идиота, типа он "не знает", что в РФ давно заблокированы практически все украинские новостные ресурсы! Кроме того, СМИ в Украине не закрывают. Здесь закрывают только пропагандистские помойки Кремля, которые не имеют ничего общего с СМИ.ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 8201
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25.08.2021 19:31 Відповісти
"Свободний паток інформації" - зідки з кремля? Що ці свинні заявляють? Ммии очень абісакоєни іхнм заявленієм
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25.08.2021 19:32 Відповісти
может нам еще и телеканалы российские по Т-2 запустить ? нравятся вам эти информ-помойки у себя их и разрешайте ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 2608
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25.08.2021 19:35 Відповісти
подаріть цій дурепі рожевого гордона, нехай надіне на голову
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25.08.2021 19:35 Відповісти
Пане ви букву РИ і букву НИ попплутали чи не поплутали?
я про "гордона". ))
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25.08.2021 20:05 Відповісти
а ви самі, як думаєте?
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25.08.2021 20:24 Відповісти
Лол. Вот если бы в этих странах ОБСЕ был свой вооруженный конфликт, развязанный агрессией РФ, обстрелы и смерти, то интересно было бы посмотреть, как ОБСЕ заговорило бы о "сохранении плюрализма" в отношении СМИ, которые стали бы оправдывать и отрицать агрессию РФ, и призывать лечь под интересы РФ и вести с ней дружбу..
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25.08.2021 19:35 Відповісти
усіх "занепокоєних" за шкірки і всім гамузом на нульовку під гранатомети і снайперів обдрочєнців! ссуче плем'я, зла не вистачає..
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25.08.2021 19:36 Відповісти
ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 6564
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25.08.2021 19:38 Відповісти
Но-но, не надо обижать Эдди такими сравнениями!
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26.08.2021 00:45 Відповісти
А в рашке заблокированы почти все украинские СМИ. Это их не волнует?
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25.08.2021 19:39 Відповісти
та шо там украинские... они свои "оппозиционные" типа и тех всех вырезали под ноль инагентским статусом... но на кормильцев гавкать табу!
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25.08.2021 20:43 Відповісти
Вас, кацапських ублюдків, забули попитати...
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25.08.2021 19:40 Відповісти
До этих всё не дойдёт, что ватная пропаганда это не мнение.
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25.08.2021 19:43 Відповісти
Дать этим ОБСЕшникам автоматы и на передовую в окопы...что, не хочется?
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25.08.2021 19:43 Відповісти
"Свободний паток інформації" - зідки з кремля? Що ці свинні заявляють? Ммии очень абісакоєни іхнм заявленієм
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25.08.2021 19:43 Відповісти
Тоже мне разбушевались,в соседней стране не только закрывают но и недовольных к праотцам отправляют,и нечего все молчат,или просто привыкли.
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25.08.2021 19:50 Відповісти
Пусть они потребляют продукты дезиинформации сами и не дают дурацких советов ...
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25.08.2021 19:52 Відповісти
а за что ОБСЕ раскритиковала россию? Или не за что критиковать? ))
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25.08.2021 19:58 Відповісти
Они оттуда бабло получают за каждое такое заявление. Это большие деньги.
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25.08.2021 20:06 Відповісти
В суд подали на донну Рьібейру?
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25.08.2021 20:04 Відповісти
Кацапские подстилки
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25.08.2021 20:06 Відповісти
Спасибо за критику. Будем иметь ввиду.
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25.08.2021 20:07 Відповісти
Украина по факту находится семь лет в состоянии войны с РФ и ее пятой колонной внутри Украины и в связи с этим имеет полное право в отношении вражеских СМИ делать все что угодно. И это нормальная практика для всех стран, в том числе и для стран Запада.. пример прошлая война на территории Европы
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25.08.2021 20:07 Відповісти
Какая больза от вас на линии разграничеии? Только призывы и озобоченност к агрессору. Бесполезная организация беспринципных чинуш.
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25.08.2021 20:09 Відповісти
МК рашистский украинофобский ресурс. Один А.Коц заслуживает того чтобы эту помойку заблокировать. Он, кстати, часто шастает на тв-скабеевщинах.
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25.08.2021 20:09 Відповісти
две свинособаки, слева Коц.. Ну и рожа...
ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 7161
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25.08.2021 20:28 Відповісти
Многие ресурсы Украины активно тиражируют гибридную ложь московских сми в своих или заказчиков корыстных целях без препарации на складовые..На каждую ложь должно быть своевременное доступное даже зомбированному этой ложью населению разъяснение..Нужно публиковать еженедельный дайджест лжи и опровержений.Все столбы должны быть обклеены этими разоблавчениями..Вместо рекламы из ресурсов Наш и других должны публиковаться опровержения лжи как врага,так и местных клопов..А также нужно разоблачать соглашательскую политику отдельных стран ЕС.Которые своими деньгами ,поощряют агрессора.
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25.08.2021 20:12 Відповісти
Озабоченность зачтена.
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25.08.2021 20:21 Відповісти
********** идут нах друг друга дырявить...или пусть просто озаботятся
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25.08.2021 20:25 Відповісти
мрази как есть
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25.08.2021 20:33 Відповісти
Да... Это да.
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25.08.2021 23:35 Відповісти
Выразите 43-ю степень озабоченности. Мы будем страдать вместе. Без газпремовских помоек не жисть.
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25.08.2021 20:51 Відповісти
Тут варто плюнути на дипломатію та й послати ОБСЄ к .бєні матері.
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25.08.2021 20:52 Відповісти
Якщо оте ганебне збіговисько сліпоглухонімих(коли хто добре прибашляє) європідарів з обсє так непокоїть стан свободи інтернет-медіа в Україні, то чому ж тоді в ЄС банять сайти іділ та інших світових терористів чи їх посібників??? Я б хотів подивитись: скільки хвилин проіснував би сайт - на якому були б матеріали із закликами знищити ФРН(бо там багато тих хто любить свою країну і свою націю -а значить вони "фошізди-неонацисти") або Францію(бо там усі - ти ба яке неподобство - розмовляють французькою!!) чи закликали б до аншлюсу німцями Австрії, бо австрійці - то "недонімці"(які не мають права на свою державу), а наприклад бельгійці -адіннарот з французами, і повинні стати провінцією Франції? Чи надого б тоді вистачило тим обсєшним європідарам їх хваленої толерантності??!
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25.08.2021 22:53 Відповісти
_ОБСЕ не имеет ни морального права, ни авторитета строить из себя защитника справедливости и демократии, будучи на самом деле защитниками интересов оккупантов и агрессоров - ещё со времён мерзавки тальявини и её отчёта, которым ОБСЕ официально признаёт Грузию виновной в... нападении на неё фашистской расии! Т. е. уже тогда ОБСЕ целиком и полностью перешла на сторону агрессора и оккупанта, нарушителя международного права и нерушимости границ, перешла на сторону нового гитлера и ЗЛА!
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25.08.2021 23:19 Відповісти
Шо еще раз говорит о том, что Украина не должна слепо стремиться в гейропу, а выстраивать свою собственную политику самостоятельно, ну еще совместно с адекватными странами, непосредственными западными соседями.
Гейропейская толерастия явно не имеет ничего общего с современными геополитическими реалиями, и может только навредить в нашем противостоянии со свинособаками.
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26.08.2021 00:42 Відповісти
 
 