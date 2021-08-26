ОБСЄ розкритикувала Україну через блокування інтернет-ЗМІ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі стурбована тим, що РНБО заблокувала доступ інтернет-користувачів до видань "Страна.ua", "Ведомости" і "Московський комсомолець".

Про це сказано в заяві представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Терези Рібейро, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хоча Україна має законне право на захист національної безпеки, влада має знайти збалансоване і пропорційне рішення у вирішенні проблем, пов'язаних із засобами масової інформації, рішення, яке зберігає плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації і різноманітність думок згідно з відповідними міжнародними стандартами і зобов'язаннями ОБСЄ", - заявила Рібейро.

Вона підкреслила, що свобода ЗМІ залежить від конкурентного середовища, яке подає різноманітні новини.

"Будь-які санкції щодо ЗМІ мають бути ретельно проконтрольовані, щоб уникнути неправомірного втручання в їх роботу", - додала представниця ОБСЄ.

Нагадаємо, 21 серпня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти деяких осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і голова бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, зокрема російських ЗМІ. Також Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти деяких осіб, серед яких Анатолій Шарій і Ігор Гужва (головний редактор видання "Країна").