ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена тем, что СНБО заблокировал доступ интернет-пользователей к изданиям "Страна.ua", "Ведомости" и "Московский комсомолец".
Об этом сказано в заявлении представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хотя Украина имеет законное право на защиту национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со средствами массовой информации, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений согласно соответствующим международным стандартов и обязательств ОБСЕ", - заявила Рибейро.
Она подчеркнула, что свобода СМИ зависит от конкурентной среды, которая подает разнообразные новости.
"Любые санкции в отношении СМИ должны быть тщательно проконтролированы, чтобы избежать неправомерного вмешательства в их работу", - добавила представительница ОБСЕ.
Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава боевиков ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ. Также Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва (главный редактор издания "Страна").
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я про "гордона". ))
Гейропейская толерастия явно не имеет ничего общего с современными геополитическими реалиями, и может только навредить в нашем противостоянии со свинособаками.