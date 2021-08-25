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ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена тем, что СНБО заблокировал доступ интернет-пользователей к изданиям "Страна.ua", "Ведомости" и "Московский комсомолец".

Об этом сказано в заявлении представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хотя Украина имеет законное право на защиту национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со средствами массовой информации, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений согласно соответствующим международным стандартов и обязательств ОБСЕ", - заявила Рибейро.

Она подчеркнула, что свобода СМИ зависит от конкурентной среды, которая подает разнообразные новости.

Читайте: Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина

"Любые санкции в отношении СМИ должны быть тщательно проконтролированы, чтобы избежать неправомерного вмешательства в их работу", - добавила представительница ОБСЕ.

Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава боевиков ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ. Также Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва (главный редактор издания "Страна").

Также читайте: Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Эти скоты давно продались кацапам.
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25.08.2021 19:30
+29
Кацапи у відкриту ОБСЄ спалили. Хоча всі нормальні люди й так знали чия це конторка.
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25.08.2021 19:27
+21
Спонсор ОБСЕ - Гаспрем.
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25.08.2021 19:30
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Ахренели ?
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25.08.2021 19:27 Ответить
Кацапи у відкриту ОБСЄ спалили. Хоча всі нормальні люди й так знали чия це конторка.
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25.08.2021 19:27 Ответить
Эти скоты давно продались кацапам.
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25.08.2021 19:30 Ответить
і еті тоже

ШЕФ-РЕДАКТОР НОВИН ТЕЛЕКАНАЛУ 24 → ЖУРНАЛІСТАМ 112, ZIK, NEWSONE, СРАНА.УА:

ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 2187
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25.08.2021 19:48 Ответить
Спонсор ОБСЕ - Гаспрем.
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25.08.2021 19:30 Ответить
Це не та ОБСЄ, що не помічає того, що волає і вибухає в них під носом... ? а на скарги москаликів реагують навіть упереджено... ?
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25.08.2021 19:30 Ответить
Попов традиционно корчит из себя идиота, типа он "не знает", что в РФ давно заблокированы практически все украинские новостные ресурсы! Кроме того, СМИ в Украине не закрывают. Здесь закрывают только пропагандистские помойки Кремля, которые не имеют ничего общего с СМИ.ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 8201
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25.08.2021 19:31 Ответить
"Свободний паток інформації" - зідки з кремля? Що ці свинні заявляють? Ммии очень абісакоєни іхнм заявленієм
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25.08.2021 19:32 Ответить
может нам еще и телеканалы российские по Т-2 запустить ? нравятся вам эти информ-помойки у себя их и разрешайте ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 2608
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25.08.2021 19:35 Ответить
подаріть цій дурепі рожевого гордона, нехай надіне на голову
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25.08.2021 19:35 Ответить
Пане ви букву РИ і букву НИ попплутали чи не поплутали?
я про "гордона". ))
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25.08.2021 20:05 Ответить
а ви самі, як думаєте?
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25.08.2021 20:24 Ответить
Лол. Вот если бы в этих странах ОБСЕ был свой вооруженный конфликт, развязанный агрессией РФ, обстрелы и смерти, то интересно было бы посмотреть, как ОБСЕ заговорило бы о "сохранении плюрализма" в отношении СМИ, которые стали бы оправдывать и отрицать агрессию РФ, и призывать лечь под интересы РФ и вести с ней дружбу..
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25.08.2021 19:35 Ответить
усіх "занепокоєних" за шкірки і всім гамузом на нульовку під гранатомети і снайперів обдрочєнців! ссуче плем'я, зла не вистачає..
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25.08.2021 19:36 Ответить
ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 6564
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25.08.2021 19:38 Ответить
Но-но, не надо обижать Эдди такими сравнениями!
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26.08.2021 00:45 Ответить
А в рашке заблокированы почти все украинские СМИ. Это их не волнует?
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25.08.2021 19:39 Ответить
та шо там украинские... они свои "оппозиционные" типа и тех всех вырезали под ноль инагентским статусом... но на кормильцев гавкать табу!
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25.08.2021 20:43 Ответить
Вас, кацапських ублюдків, забули попитати...
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25.08.2021 19:40 Ответить
До этих всё не дойдёт, что ватная пропаганда это не мнение.
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25.08.2021 19:43 Ответить
Дать этим ОБСЕшникам автоматы и на передовую в окопы...что, не хочется?
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25.08.2021 19:43 Ответить
"Свободний паток інформації" - зідки з кремля? Що ці свинні заявляють? Ммии очень абісакоєни іхнм заявленієм
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25.08.2021 19:43 Ответить
Тоже мне разбушевались,в соседней стране не только закрывают но и недовольных к праотцам отправляют,и нечего все молчат,или просто привыкли.
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25.08.2021 19:50 Ответить
Пусть они потребляют продукты дезиинформации сами и не дают дурацких советов ...
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25.08.2021 19:52 Ответить
а за что ОБСЕ раскритиковала россию? Или не за что критиковать? ))
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25.08.2021 19:58 Ответить
Они оттуда бабло получают за каждое такое заявление. Это большие деньги.
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25.08.2021 20:06 Ответить
В суд подали на донну Рьібейру?
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25.08.2021 20:04 Ответить
Кацапские подстилки
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25.08.2021 20:06 Ответить
Спасибо за критику. Будем иметь ввиду.
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25.08.2021 20:07 Ответить
Украина по факту находится семь лет в состоянии войны с РФ и ее пятой колонной внутри Украины и в связи с этим имеет полное право в отношении вражеских СМИ делать все что угодно. И это нормальная практика для всех стран, в том числе и для стран Запада.. пример прошлая война на территории Европы
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25.08.2021 20:07 Ответить
Какая больза от вас на линии разграничеии? Только призывы и озобоченност к агрессору. Бесполезная организация беспринципных чинуш.
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25.08.2021 20:09 Ответить
МК рашистский украинофобский ресурс. Один А.Коц заслуживает того чтобы эту помойку заблокировать. Он, кстати, часто шастает на тв-скабеевщинах.
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25.08.2021 20:09 Ответить
две свинособаки, слева Коц.. Ну и рожа...
ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ - Цензор.НЕТ 7161
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25.08.2021 20:28 Ответить
Многие ресурсы Украины активно тиражируют гибридную ложь московских сми в своих или заказчиков корыстных целях без препарации на складовые..На каждую ложь должно быть своевременное доступное даже зомбированному этой ложью населению разъяснение..Нужно публиковать еженедельный дайджест лжи и опровержений.Все столбы должны быть обклеены этими разоблавчениями..Вместо рекламы из ресурсов Наш и других должны публиковаться опровержения лжи как врага,так и местных клопов..А также нужно разоблачать соглашательскую политику отдельных стран ЕС.Которые своими деньгами ,поощряют агрессора.
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25.08.2021 20:12 Ответить
Озабоченность зачтена.
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25.08.2021 20:21 Ответить
********** идут нах друг друга дырявить...или пусть просто озаботятся
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25.08.2021 20:25 Ответить
мрази как есть
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25.08.2021 20:33 Ответить
Да... Это да.
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25.08.2021 23:35 Ответить
Выразите 43-ю степень озабоченности. Мы будем страдать вместе. Без газпремовских помоек не жисть.
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25.08.2021 20:51 Ответить
Тут варто плюнути на дипломатію та й послати ОБСЄ к .бєні матері.
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25.08.2021 20:52 Ответить
Якщо оте ганебне збіговисько сліпоглухонімих(коли хто добре прибашляє) європідарів з обсє так непокоїть стан свободи інтернет-медіа в Україні, то чому ж тоді в ЄС банять сайти іділ та інших світових терористів чи їх посібників??? Я б хотів подивитись: скільки хвилин проіснував би сайт - на якому були б матеріали із закликами знищити ФРН(бо там багато тих хто любить свою країну і свою націю -а значить вони "фошізди-неонацисти") або Францію(бо там усі - ти ба яке неподобство - розмовляють французькою!!) чи закликали б до аншлюсу німцями Австрії, бо австрійці - то "недонімці"(які не мають права на свою державу), а наприклад бельгійці -адіннарот з французами, і повинні стати провінцією Франції? Чи надого б тоді вистачило тим обсєшним європідарам їх хваленої толерантності??!
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25.08.2021 22:53 Ответить
_ОБСЕ не имеет ни морального права, ни авторитета строить из себя защитника справедливости и демократии, будучи на самом деле защитниками интересов оккупантов и агрессоров - ещё со времён мерзавки тальявини и её отчёта, которым ОБСЕ официально признаёт Грузию виновной в... нападении на неё фашистской расии! Т. е. уже тогда ОБСЕ целиком и полностью перешла на сторону агрессора и оккупанта, нарушителя международного права и нерушимости границ, перешла на сторону нового гитлера и ЗЛА!
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25.08.2021 23:19 Ответить
Шо еще раз говорит о том, что Украина не должна слепо стремиться в гейропу, а выстраивать свою собственную политику самостоятельно, ну еще совместно с адекватными странами, непосредственными западными соседями.
Гейропейская толерастия явно не имеет ничего общего с современными геополитическими реалиями, и может только навредить в нашем противостоянии со свинособаками.
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26.08.2021 00:42 Ответить
 
 