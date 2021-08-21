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Новости Политика Украины
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Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и главреда издания "Страна" Игоря Гужвы.

Об этом сорбщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства. 

В частности, Указом №375/2021 введены санкции против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь сайт "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.

Указом №376/2021 введены санкции против главреда издания "Страна" Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любови Лукашиной, также против его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"). Компании "Маджери" и "Смарт медиа сеть" также в санкционном списке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

Как сообщалось, 20 августа СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария. 

Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

Также читайте: Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы
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Топ комментарии
+20
Это всё пузатая мелочь,на них и внимание обращать нечего,шантропа. А вот почему у нас до сих пор борзеет этот пудсвинок Мураев со своей помойкой "НАШ" ? Когда уже ему свернут шею ?
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21.08.2021 16:06
+13
Теперь флот Шария и Гужвы не имеет права заходить в территориальные воды Украины
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21.08.2021 16:06
+11
Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 2609
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21.08.2021 16:09
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Правила форума Совет форумчан
А где пропал - ДЕРКАЧ ?.
.
.
Мелочь шарик и гужва -
-
никому не интнресны
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21.08.2021 15:56 Ответить
Ловкость рук..............
.
.
.
и никакого мошенничествап..
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21.08.2021 15:58 Ответить
Теперь флот Шария и Гужвы не имеет права заходить в территориальные воды Украины
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21.08.2021 16:06 Ответить
Это всё пузатая мелочь,на них и внимание обращать нечего,шантропа. А вот почему у нас до сих пор борзеет этот пудсвинок Мураев со своей помойкой "НАШ" ? Когда уже ему свернут шею ?
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21.08.2021 16:06 Ответить
Здорова землячки, два года уже не слежу за новостями из неньки. Очень интересно, простой парень из народа, тот который зеленский, уже сделал учителям зарплату $4000 как обещал? А снизил комуналку? А раследовал убийства гонгадзе? Посадил олигархов? А рыгов?
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21.08.2021 15:58 Ответить
Ничего он не сделал, но зато сильно боится в зеркало смотреть на себя такого грозного после объявления бессмысленных санкций.
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21.08.2021 16:06 Ответить
Да нет. Также как и три года назад всё осталось. Ещё через два годика загляните сюда.
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21.08.2021 16:09 Ответить
Ольгинская лахта это не Украина.Тамбовские волк тебе землячёк.
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21.08.2021 16:17 Ответить
И я заметил, постановка вопросов чисто в скабеевском стиле.
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21.08.2021 18:17 Ответить
А сам чьих будешь, кацап под "прокси", как всегда?
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21.08.2021 17:41 Ответить
ну а кто еще "из неньки" может написать? только кацап Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 9198
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21.08.2021 18:44 Ответить
Сраний сайт працює під іншою адресою. Санкції - фуфло.
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21.08.2021 16:02 Ответить
головне щоб не в українському домені - бо росіяни кожного разу його видають за нібито "українське" ЗМІ
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21.08.2021 21:15 Ответить
Смешно. Сепари оборжались.
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21.08.2021 16:03 Ответить
Это ж надо было столько думать? Шарий же педофил,его давно нужно біло в Интерпол подать,поймать и на питушатню
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21.08.2021 16:04 Ответить
это в Украине можно!...в других странах доказательства нужны.
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21.08.2021 16:09 Ответить
Доказательства есть. Это на расии сажают людей в тюрьму потому что путина не любишь.
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21.08.2021 16:12 Ответить
Антоненко,Кузьменко , Дугарь за что сидели без доказательств?
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21.08.2021 16:15 Ответить
Если есть доказательства Вы можете лично подать в суд и стать всеобщим героем.😆
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21.08.2021 16:17 Ответить
щарий уже проиграл суд по педофелии
он подавал на адвоката который его обвинил в этом факте
просто в кацапии не всегда заводят дело по заявлению или факту
история поэтому и всплыла что кто то пытался подать заяву - не принимают. говорят что "ваши доказательства сомнительны". женщина к адвокату который в это время защищал кого то кто судился с этой мразью и отдала
плюс он не россиянин и не в стране. от интерпола его статус беженца прикрывал. статуса нет уже. щас буду крутить наши с неплохими перспективами.
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21.08.2021 16:32 Ответить
Просто ужас.
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21.08.2021 16:05 Ответить
ну ну пока его мерзкая рожа в инстаграме факи зеле тычет)))
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21.08.2021 16:05 Ответить
Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 2609
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21.08.2021 16:09 Ответить
это уникальный случай вообще то
имитация имитации усилий

это санкции до п... ну вы в курсе

тот же гужва сегодня плакал. но прикол в том что закрывают не сайт как обьект информационного мира а доступ к нему. т.е. опера. минута и опа - вот она страна. думаете шария трогает что ему нельзя в украинском банке счет открыть? ха ха три раза.
это мимтация имитации
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21.08.2021 16:14 Ответить
ШМАРИЯ ОБИДЕЛИ! РУССАФОБЫ!!!1
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21.08.2021 16:20 Ответить
шарию нечего плохого не сделали
санкции - фикция
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21.08.2021 16:25 Ответить
Ему ничего, а вот родственникам его жены, проживающим в Украине- "будет полезно" Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 8443
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21.08.2021 16:38 Ответить
теще?
завтра он откроет новый сайт не на нее. и?
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21.08.2021 16:40 Ответить
Ну хоть так, и то было бы неплохо. Но это не отменяет того, что родственникам его жены будет полезно.
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21.08.2021 16:43 Ответить
ютуб бы этой гниде обрезать. и соцсети.
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21.08.2021 16:44 Ответить
приходи - налью Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 1643
я всех помнить не могу по никам
если ты с ним закусился раньше - разбирайся
коммент адекватный вроде у него.
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21.08.2021 16:49 Ответить
*Мы закусились с ним, на старой ветке.
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21.08.2021 16:53 Ответить
Американцы должны помочь, это их соц.сети.
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21.08.2021 16:47 Ответить
Не те щоб плохо...
Коли людина в ЄС позбавлена статусу біженця і є персоною нон-грата,справа на фініші в судах,і тут-БАЦ (спасіба,Зєля !)! -знову є привід отримати статус політичного біженця...
І СБУ баканівське допомогло,підозрою в держзраді.(Зрозуміло,що ніякий інтерпол за політичними статтями допомагати не буде).
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21.08.2021 17:00 Ответить
Думаєте в цьому діло? Хоча може бути ... Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 2957
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21.08.2021 21:13 Ответить
ввел таки - ну чем етого гнома не любить и не переизбрать?
он еще не все доделал..... ))))
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21.08.2021 16:23 Ответить
шарий ладно - апатрид беженец. не можете достать по украинским законам - санкции законны. но гужва? да закройте вы этот сайт полностью. физически. в кацапстане сайт навального взяли и обьявили просто вне закона. хрен ты на него зайдешь. хоть с впн хоть без. нет его в сети. ему просто отменили регистрацию в dns. и не видит его сеть. судя по расширению, страна регистрировалась украинским регистратором - вперед. нет - просто добавили в список сайтов на блоке. толку то.

гужва украинец. вы его уже арестовали? подозрение выдали?

как там мертвечук поживает с февраля? сильно его "санкции" огорчили?
выхлоп где? результат?

это мне напоминает ловлю мух в доме с шариком воздушным. процесс - есть. результата нет

кстати все в курсе что сняли блок и с одноглазников и с срувесны. пока только вконтактик блокируется
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21.08.2021 16:24 Ответить
Ага, апатрид з кацапським паспортом.
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21.08.2021 17:17 Ответить
не кизди, одноклассники не открываются Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 886
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21.08.2021 18:47 Ответить
только что
Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 1297
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21.08.2021 19:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z8br_p_Giqs
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21.08.2021 16:25 Ответить
процишин конечно гений
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21.08.2021 16:34 Ответить
тут тока миллиард деревьев лет на 100 работы...

и ето не учитывая розовых муравьев-паразитов.
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21.08.2021 16:27 Ответить
Так що там?
Санкції проти Коломойського ввели?
Чи як завжди пилюку пускали?
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21.08.2021 16:28 Ответить
Заблокируйте ютуб канал шария на територии Украины как это вы сделали с 112 и ньюсван, это же легко
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21.08.2021 16:37 Ответить
Это хорошо!
А теперь против БеНи надо!
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21.08.2021 16:37 Ответить
"Жму руку, обнімаю..." -*

20 серпня 2021 року відбулася подія, яка вчергове спростувала брехню Зеленського і найнятої ним ботоферми. Маніпуляції, які вкидувались проти Порошенка. Адже на засіданні ручного РНБО були введені санкції проти топових проросійських пропагандистів : Шарія, його дружини, рупора кремля І.Гужви та народного депутата Андрія Деркача. Здавалося б, черговий "проукраїнський" крок "виправленого" вже проукраїнського Зеленського - якби не фігура з цього "санкційного списку" Андрія Деркача.
А.Деркач - позафракційний народний депутат, випускник школи КДБ, не приховує свої антиамериканські і проросійські погляди (він закликав патріарха Варфоломія не надавати Українській церкві Томос). Став відомим у 2020 році після публікації аудіозаписів телефонної розмови начебто Порошенка з Джо Байденом з метою звинувачення їх у корупції, що дуже негативно вплинуло на відносини України та США. Після цих "записів" військова розвідка США прямо визнала Деркача агентом російських спецслужб і проти нього та інших проросійських пропагандистів у вересні 2020 були запроваджені санкції. Але в контексті Порошенка надважливішим моментом в цій історії є те, що Деркач є автором улюбленого для Зеленського файлу з аудіозаписом "Жму руку обнімаю". На ньому начебто розмова Порошенка і Путіна, що начебто відбулася 30 квітня 2015. Ключовим моментом є те, що на записах президенти двох держав розмовляють у дуже дружньому та люб'язному тоні, що "не характерно для воюючих країн". Звичайно, цей аудіозапис був зроблений на замовлення Зеленського для компромату на Порошенка; і до сьогодні він є приводом атаки на того ж Порошенка від "Слуг народу " та прихильників Зеленського, штипу "Порошенко під час війни дружив з Путіним". Серед таких, хто дорікав Порошенку цими "плівками" - ярий агітатор за Зеленського всім відомий Дмитро Гордон, ведучий 1+1 і народний депутат Дубінський. Також нещодавно, 30 березня 2021 року нардепи від "СН" Швець та відомий антимайданівець Бужанський влаштували у Верховній Раді шабаш проти Порошенка, "нагадуючи " йому про ті самі плівки "Жму руку обнімаю".
Але запровадженням санкцій проти Деркача Зеленський прямо визнав, що, авторами всіх відомих міфів про начебто "дружбу Порошенка і Путіна" є агенти ФСБ - спецслужби країни-агресора. Сьогодні Зеленський підтвердив, що це правда, що чорний піар проти Порошенка вигідний тільки російським агентам, таким як Деркач та Дубінський і те, що Зеленського привели до влади на цьому чорному піарі, знов таки, ті самі російські агенти, які вільно себе почували в його оточенні під час передвиборчої кампанії...
По-друге, це величезний ляпас по так званим "проукраїнським прихильникам Зеленського", які любили кричати про "Дружбу Порошенка і Путіна". Сьогодні ж їх "лідер" прямо сказав, що вони використовували під час війни продукт російського агента (використання продукту ворожої агентури під час війни є зрадою!) Ті самі "прихильники" дуже любили кричати, що "вони пригадають Порошенку "Жму руку обнімаю", а вийшло, що пригадали їм ми, хто ці "плівки" опублікував і чию "творчість" вони слухали і поширювали більше року. А відповідь для "Зелених патріотів" , що вони поширюють продукцію РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА буде плювком в обличчя...
Нащо Зеленський почав зливати своїх проросійських колишніх агітаторів (заодно: закривати канали Медведчука, тощо)? Відповідь вже давно є: це відбулося лише внаслідок приходу Джо Байдена до влади. Хоча Зеленський з названими спільниками всю каденцію Порошенка не припиняв розповідати про "офшори", "проросійськість" Порошенка і Ліпецьку фабрику " на каналі 1+1 (або Г+Г, правильніше так його назвати). За 5 років такої "праці" Дубінського, наприклад, використали і викинули (і Плінського так же використають)...
Все дуже просто. США ввели санкції проти всіх, хто втручався у президентські вибори на користь Трампа, і як прийшов Байден, Зеленському одразу було наказано боротися з людьми цього санкційного списку. От і він в безвихідному становищі позбавляється всіх, хто доклав найбільше зусиль для того, щоб він став президентом і тепер намагається зліпити з себе образ " проукраїнського президента".
Але в думаючих українців і Американського уряду не коротка пам'ять. І всі ми пам'ятаємо, хто привів Зеленського до влади. І українці не забудуть зрадницький зрив спецоперації з Вагнерівцями! Тому всі ці вибрики з "боротьбою" з проросійськими зрадниками Зеленського не врятують! Віримо в покарання всіх проросійських зрадників при владі! Слава Україні!
* Данило Махно
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21.08.2021 16:51 Ответить
Героям слава !
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21.08.2021 17:03 Ответить
Паяци з Кварталу-95 не знають, що людський голос - це як відбитки пальців.
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21.08.2021 17:22 Ответить
як раз знають. Тому жму-руку обнімаю ніяк не відноситься до американських санкцій
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21.08.2021 17:33 Ответить
фейк з ******, справді, не стосується (стосується лише фейк з Байденом); але фейк від цього не перестає бути фейком.
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21.08.2021 18:03 Ответить
а ̶К̶о̶з̶л̶е̶в̶и̶ч̶у̶ Коломойскому?
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21.08.2021 17:01 Ответить
Ну кстати шарий нет работает (пока?), а вот страна юа уже нет… Странно, неужели и вправду начали глушить, причем сразу через провайдеров? Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 27
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21.08.2021 17:02 Ответить
У них регистратор украинский домен разделегировал. Они уже переехали на strana.news
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21.08.2021 20:31 Ответить
пофік - головне що не будуть виглядати як український ресурс
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21.08.2021 21:11 Ответить
Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 3699
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21.08.2021 17:26 Ответить
А Шаповалову с Хардибом когда под санкции подведут? Всех щемят. А индусы на своих сотнях миллионов с нелегалки и студентов так и сидят
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21.08.2021 17:31 Ответить
"Я ваш вирок" - крикнув Зєля на стадіоні і тихенько додав - "Шарій,твоя тьоща,твоя жінка і Гужва зі всією шоблою"...Порох,який стояв поруч мудро посміхнувся...Зєля помітив посмішку і тихо йому сказав - "а ти чо либішся,пала,через рік мнє занесеш"..."Через рік так через рік" - відповів Порох...
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21.08.2021 18:15 Ответить
Тёще Шария особенно повезло Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 925 Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 8412
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21.08.2021 18:48 Ответить
Ну щось таки Зеля та й робить. Приємно здивований.
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21.08.2021 20:00 Ответить
пусть теперь шарик гадит на зелю, экосистема замкнулась
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21.08.2021 20:13 Ответить
Ввел санкции... после того как кацапы слили шария!
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21.08.2021 20:15 Ответить
Оце я розумію Президентський подарунок на річницю Незалежності!
Звісно, хотілося б щось масштабніше типу візового режиму з бувшим СРСР або згортання торгівлі або врешті решт дозволити відстрілювати снайперів на донбасі.
Але хоча б такий. Вже щось корисне для держави.
До речі щодо раніше введених санкцій щодо Медведчука - державний ощадбанк продає талони на його АЗС. Це все що вам потрібно знати про режим санкцій Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 1851
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21.08.2021 21:08 Ответить
Интересно,что страна на стационарном компе под виндой заблокирована,а на телефоне работает
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21.08.2021 21:16 Ответить
От щмпрій лохонувся! А якби дав бабла кацапського і в кварталі хєром на роялі грав в тріо - був би щонайменше міністром...
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22.08.2021 00:10 Ответить
Какими бы ни были Гужва и Шарий это наступление на Свободу слова. Это прямой путь к фашизму наподобие России и Беларуси. Зеленского-геть! Негайно!
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22.08.2021 06:25 Ответить
шарий и гужва за кордоном --- это из ружья по воробьям --- деркачу в парламенте надо браслеты надеть . будем посмотреть НО ГДЕ ЖЕ РЕШЕНИЕ ПРО ДРУЖБАНА ВОВЫ-КВАРТАЛЬНОГО --- КАЛЛАМОЙСКИЙ ЕГО ФАМИЛИЕ --- УЛЕ ВОВА ТЫ ТАМ ВРОДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В РНБО . ТАК ГДЕ РЕШЕНИЕ --- ОН УКРАЛ С ДЕПОЗИТОВ ПРИВАТА 155 000 000 000 ЯРДОВ ГРН ЕСЛИ ТЫ ЗАБЫЛ ВОВА
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22.08.2021 06:55 Ответить
 
 