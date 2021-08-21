Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и главреда издания "Страна" Игоря Гужвы.
Об этом сорбщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В частности, Указом №375/2021 введены санкции против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь сайт "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.
Указом №376/2021 введены санкции против главреда издания "Страна" Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любови Лукашиной, также против его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"). Компании "Маджери" и "Смарт медиа сеть" также в санкционном списке.
Как сообщалось, 20 августа СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария.
Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.
Кроме того, санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.
Пожалуйста, подождите...
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Мелочь шарик и гужва -
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никому не интнресны
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и никакого мошенничествап..
он подавал на адвоката который его обвинил в этом факте
просто в кацапии не всегда заводят дело по заявлению или факту
история поэтому и всплыла что кто то пытался подать заяву - не принимают. говорят что "ваши доказательства сомнительны". женщина к адвокату который в это время защищал кого то кто судился с этой мразью и отдала
плюс он не россиянин и не в стране. от интерпола его статус беженца прикрывал. статуса нет уже. щас буду крутить наши с неплохими перспективами.
имитация имитации усилий
это санкции до п... ну вы в курсе
тот же гужва сегодня плакал. но прикол в том что закрывают не сайт как обьект информационного мира а доступ к нему. т.е. опера. минута и опа - вот она страна. думаете шария трогает что ему нельзя в украинском банке счет открыть? ха ха три раза.
это мимтация имитации
санкции - фикция
завтра он откроет новый сайт не на нее. и?
я всех помнить не могу по никам
если ты с ним закусился раньше - разбирайся
коммент адекватный вроде у него.
Коли людина в ЄС позбавлена статусу біженця і є персоною нон-грата,справа на фініші в судах,і тут-БАЦ (спасіба,Зєля !)! -знову є привід отримати статус політичного біженця...
І СБУ баканівське допомогло,підозрою в держзраді.(Зрозуміло,що ніякий інтерпол за політичними статтями допомагати не буде).
он еще не все доделал..... ))))
гужва украинец. вы его уже арестовали? подозрение выдали?
как там мертвечук поживает с февраля? сильно его "санкции" огорчили?
выхлоп где? результат?
это мне напоминает ловлю мух в доме с шариком воздушным. процесс - есть. результата нет
кстати все в курсе что сняли блок и с одноглазников и с срувесны. пока только вконтактик блокируется
и ето не учитывая розовых муравьев-паразитов.
Санкції проти Коломойського ввели?
Чи як завжди пилюку пускали?
А теперь против БеНи надо!
20 серпня 2021 року відбулася подія, яка вчергове спростувала брехню Зеленського і найнятої ним ботоферми. Маніпуляції, які вкидувались проти Порошенка. Адже на засіданні ручного РНБО були введені санкції проти топових проросійських пропагандистів : Шарія, його дружини, рупора кремля І.Гужви та народного депутата Андрія Деркача. Здавалося б, черговий "проукраїнський" крок "виправленого" вже проукраїнського Зеленського - якби не фігура з цього "санкційного списку" Андрія Деркача.
А.Деркач - позафракційний народний депутат, випускник школи КДБ, не приховує свої антиамериканські і проросійські погляди (він закликав патріарха Варфоломія не надавати Українській церкві Томос). Став відомим у 2020 році після публікації аудіозаписів телефонної розмови начебто Порошенка з Джо Байденом з метою звинувачення їх у корупції, що дуже негативно вплинуло на відносини України та США. Після цих "записів" військова розвідка США прямо визнала Деркача агентом російських спецслужб і проти нього та інших проросійських пропагандистів у вересні 2020 були запроваджені санкції. Але в контексті Порошенка надважливішим моментом в цій історії є те, що Деркач є автором улюбленого для Зеленського файлу з аудіозаписом "Жму руку обнімаю". На ньому начебто розмова Порошенка і Путіна, що начебто відбулася 30 квітня 2015. Ключовим моментом є те, що на записах президенти двох держав розмовляють у дуже дружньому та люб'язному тоні, що "не характерно для воюючих країн". Звичайно, цей аудіозапис був зроблений на замовлення Зеленського для компромату на Порошенка; і до сьогодні він є приводом атаки на того ж Порошенка від "Слуг народу " та прихильників Зеленського, штипу "Порошенко під час війни дружив з Путіним". Серед таких, хто дорікав Порошенку цими "плівками" - ярий агітатор за Зеленського всім відомий Дмитро Гордон, ведучий 1+1 і народний депутат Дубінський. Також нещодавно, 30 березня 2021 року нардепи від "СН" Швець та відомий антимайданівець Бужанський влаштували у Верховній Раді шабаш проти Порошенка, "нагадуючи " йому про ті самі плівки "Жму руку обнімаю".
Але запровадженням санкцій проти Деркача Зеленський прямо визнав, що, авторами всіх відомих міфів про начебто "дружбу Порошенка і Путіна" є агенти ФСБ - спецслужби країни-агресора. Сьогодні Зеленський підтвердив, що це правда, що чорний піар проти Порошенка вигідний тільки російським агентам, таким як Деркач та Дубінський і те, що Зеленського привели до влади на цьому чорному піарі, знов таки, ті самі російські агенти, які вільно себе почували в його оточенні під час передвиборчої кампанії...
По-друге, це величезний ляпас по так званим "проукраїнським прихильникам Зеленського", які любили кричати про "Дружбу Порошенка і Путіна". Сьогодні ж їх "лідер" прямо сказав, що вони використовували під час війни продукт російського агента (використання продукту ворожої агентури під час війни є зрадою!) Ті самі "прихильники" дуже любили кричати, що "вони пригадають Порошенку "Жму руку обнімаю", а вийшло, що пригадали їм ми, хто ці "плівки" опублікував і чию "творчість" вони слухали і поширювали більше року. А відповідь для "Зелених патріотів" , що вони поширюють продукцію РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА буде плювком в обличчя...
Нащо Зеленський почав зливати своїх проросійських колишніх агітаторів (заодно: закривати канали Медведчука, тощо)? Відповідь вже давно є: це відбулося лише внаслідок приходу Джо Байдена до влади. Хоча Зеленський з названими спільниками всю каденцію Порошенка не припиняв розповідати про "офшори", "проросійськість" Порошенка і Ліпецьку фабрику " на каналі 1+1 (або Г+Г, правильніше так його назвати). За 5 років такої "праці" Дубінського, наприклад, використали і викинули (і Плінського так же використають)...
Все дуже просто. США ввели санкції проти всіх, хто втручався у президентські вибори на користь Трампа, і як прийшов Байден, Зеленському одразу було наказано боротися з людьми цього санкційного списку. От і він в безвихідному становищі позбавляється всіх, хто доклав найбільше зусиль для того, щоб він став президентом і тепер намагається зліпити з себе образ " проукраїнського президента".
Але в думаючих українців і Американського уряду не коротка пам'ять. І всі ми пам'ятаємо, хто привів Зеленського до влади. І українці не забудуть зрадницький зрив спецоперації з Вагнерівцями! Тому всі ці вибрики з "боротьбою" з проросійськими зрадниками Зеленського не врятують! Віримо в покарання всіх проросійських зрадників при владі! Слава Україні!
* Данило Махно
Звісно, хотілося б щось масштабніше типу візового режиму з бувшим СРСР або згортання торгівлі або врешті решт дозволити відстрілювати снайперів на донбасі.
Але хоча б такий. Вже щось корисне для держави.
До речі щодо раніше введених санкцій щодо Медведчука - державний ощадбанк продає талони на його АЗС. Це все що вам потрібно знати про режим санкцій