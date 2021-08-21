Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и главреда издания "Страна" Игоря Гужвы.

Об этом сорбщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В частности, Указом №375/2021 введены санкции против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь сайт "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.

Указом №376/2021 введены санкции против главреда издания "Страна" Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любови Лукашиной, также против его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"). Компании "Маджери" и "Смарт медиа сеть" также в санкционном списке.

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Как сообщалось, 20 августа СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария.

Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

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