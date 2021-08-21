Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сайт издания "Страна.ua" перестал открываться после вчерашних санкций СНБО против его главного редактора Игоря Гужвы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Гужва.
Он отметил: "Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу – еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в Офисе президента это было личное распоряжение Зеленского – максимально быстро закрыть доступ к "Стране"".
По его словам 20 августа был заблокирован домен в зоне ua, но сайт был перенесен на другой домен.
"Долго ли он будет открыт еще в Украине – трудно сказать. В любой момент его могут заблокировать через провайдеров также по беспределу. Но даже тогда на него можно будут заходить через ВПН или из-за границы", - отметил Гужва.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 августа, СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.
В санкционный список также попала Галина Солнцева - жена Гужвы, на которую зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua".
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а кто знает, не читает такие помойки
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Да по нем ужэ давно ТЮРЬМА ПЛАЧЕТ !,
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ЧТО за ЦЫРК !!!!
всем понятно что из себя представляет любительница "русских березок" якобы министр юстиции Лукаш? она и шария обожала и цитировала на ТВ.
и только с приходом 3э- возвратилась
(Про законність цього дійства промовчу).
Пока в Украине не наступит фашизм, как в России или Беларуси.
https://youtu.be/SKQODXGrM8o
ця сволота вже створила дзеркала та клони. все працює, працює твiттер срани, а через нього посилання на клон рашистського смiтника.
блокуйте клони та дзеркала, домовляйтесь с твiттером та з FB, з гуглом...
http://strana.news/