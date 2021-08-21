Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы

Сайт издания "Страна.ua" перестал открываться после вчерашних санкций СНБО против его главного редактора Игоря Гужвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Гужва.

Он отметил: "Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу – еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в Офисе президента это было личное распоряжение Зеленского – максимально быстро закрыть доступ к "Стране"".

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По его словам 20 августа был заблокирован домен в зоне ua, но сайт был перенесен на другой домен.

"Долго ли он будет открыт еще в Украине – трудно сказать. В любой момент его могут заблокировать через провайдеров также по беспределу. Но даже тогда на него можно будут заходить через ВПН или из-за границы", - отметил Гужва.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 августа, СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.

В санкционный список также попала Галина Солнцева - жена Гужвы, на которую зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua".