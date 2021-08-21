РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13034 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 425 47
сайт (318) Гужва (66) блокирование (355)

Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сайт издания

Сайт издания "Страна.ua" перестал открываться после вчерашних санкций СНБО против его главного редактора Игоря Гужвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Гужва. 

Он отметил: "Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу – еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в Офисе президента это было личное распоряжение Зеленского – максимально быстро закрыть доступ к "Стране"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

По его словам 20 августа был заблокирован домен в зоне ua, но сайт был перенесен на другой домен.

"Долго ли он будет открыт еще в Украине – трудно сказать. В любой момент его могут заблокировать через провайдеров также по беспределу. Но даже тогда на него можно будут заходить через ВПН или из-за границы", - отметил Гужва.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 августа, СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.

В санкционный список также попала Галина Солнцева - жена Гужвы, на которую зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
их аудитория не знает ,что это такое.
а кто знает, не читает такие помойки
показать весь комментарий
21.08.2021 12:06
+7
таке гівно, як "страна. уа" заблокувати вже давно потрібно... різних кацапських мавп, по типу гужви, обложити жорстокими санкціями.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:22
+6
не блокировать нужно это дерьмо, а закрывать. ВПН позволяет обходить все блокировки.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У вас теж не завантажується? Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 1859
показать весь комментарий
21.08.2021 12:02 Ответить
Сервер не знайдено
показать весь комментарий
21.08.2021 12:08 Ответить
Сподіваюся назавжди

Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви - Цензор.НЕТ 3361
показать весь комментарий
21.08.2021 13:47 Ответить
Как всегда такие серьезные санкции от зебила что теперь же стране.юа придется делать зеркала сайтаСайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 907
показать весь комментарий
21.08.2021 12:02 Ответить
зеркало недели.. Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 3514
показать весь комментарий
21.08.2021 12:06 Ответить
не блокировать нужно это дерьмо, а закрывать. ВПН позволяет обходить все блокировки.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:02 Ответить
Зеля как всегда, ввел санкции против Медведчука - до сих пор все его фирмы работают, захотел посадить - тот сидит, только не в тюрьме, а своем огромном особняке, Зеля не будет никогда делать настоящие санкции, а то на кацапии могут разозлится и его сериалы перестать покуптаь
показать весь комментарий
21.08.2021 12:04 Ответить
впн не каждый будет стваить.. Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 1627
показать весь комментарий
21.08.2021 12:05 Ответить
*ставить
показать весь комментарий
21.08.2021 12:05 Ответить
в "оперу", например, уже встроен, ничего ставить не надо. нажал мышкой кнопочку VPN в адресной строке и "срана.ua" доступен. это все полумеры.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:07 Ответить
лиха беда начало
показать весь комментарий
21.08.2021 12:10 Ответить
их аудитория не знает ,что это такое.
а кто знает, не читает такие помойки
показать весь комментарий
21.08.2021 12:06 Ответить
Дебилам это тяжело, как и поставить оперу, ты прав.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:07 Ответить
Зачем аж целую Оперу устанавливать.. Есть бесплатное приложение для Хрома Touch VPN
показать весь комментарий
21.08.2021 13:58 Ответить
Попробовал из-за любопытства зайти Тор-ом, но всё равно не открывается, а вот их страница в Ютубе пашет как ни в чем не бывало. Закрыли, но недозакрыли.
показать весь комментарий
21.08.2021 18:33 Ответить
Сайт СТРАНА. від сьогодні заблоковано, не відкривається. Перевірено ) РНБО на часі і канал "Наш ( Їх)
показать весь комментарий
21.08.2021 12:11 Ответить
ну що ж.... "аби не Порох"- маєте
показать весь комментарий
21.08.2021 12:15 Ответить
КАКИЕ САНКЦЫИ ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.
Да по нем ужэ давно ТЮРЬМА ПЛАЧЕТ !,
,
ЧТО за ЦЫРК !!!!
показать весь комментарий
21.08.2021 12:15 Ответить
Любительница Гужвы Лукаш отмазала его от тюрьмы еще в 2014! Оно не успокоилось и продолжало гадить еще 6 лет
всем понятно что из себя представляет любительница "русских березок" якобы министр юстиции Лукаш? она и шария обожала и цитировала на ТВ.
показать весь комментарий
21.08.2021 17:25 Ответить
Так ведь Лукаш в 2014 сбежала на россию ,


и только с приходом 3э- возвратилась
показать весь комментарий
21.08.2021 19:10 Ответить
таке гівно, як "страна. уа" заблокувати вже давно потрібно... різних кацапських мавп, по типу гужви, обложити жорстокими санкціями.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:22 Ответить
Обложити не лише санкціями, але й х...ями!
показать весь комментарий
21.08.2021 12:34 Ответить
х...ями їм може сподобатись... краще б ще й конфіскаціями... в т.ч. і громадянства.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:43 Ответить
Зеленский жгет вату в Украине.Респект!
показать весь комментарий
21.08.2021 12:36 Ответить
Санкции нужны на первом этапе для закрытия всех этих ватных помоек.Скоро и петушария на ютюбе заблочат.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:39 Ответить
у Страны.ua, как у дракона, после отсечения одной головы мгновенно отрастает новая. а то и несколько сразу. Они просто перешли на новый адрес и не скрывают это.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:42 Ответить
Самая действенная санкция-не лазить на эту помойку.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:49 Ответить
Следующим будет censor..... все кто критикует и ругает клоуна и власть будут закрыты.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:52 Ответить
мы не позволим закрыть
показать весь комментарий
21.08.2021 12:57 Ответить
у вас никто не будет спрашивать...
показать весь комментарий
21.08.2021 13:06 Ответить
это прекрасная новость
показать весь комментарий
21.08.2021 12:56 Ответить
Вибачте,але що дає блокування цього сайту (як і закриття кількох проросійських телеканалів) ?
(Про законність цього дійства промовчу).
показать весь комментарий
21.08.2021 12:58 Ответить
если наши спецслужбы еще не знают, помойка мокшанская сейчас прекрасно работает под названием https://strana.news, принимайте меры
показать весь комментарий
21.08.2021 13:01 Ответить
Страна.ua
показать весь комментарий
21.08.2021 13:04 Ответить
После Страны Зеля закроет Цензор. Свободу слова будут душить шаг за шагом.
Пока в Украине не наступит фашизм, как в России или Беларуси.
показать весь комментарий
21.08.2021 13:06 Ответить
Санкції проти Шарія та "страни". Нацрада хоче закрити "НАШ", але слуги народу захищають пропаганду
https://youtu.be/SKQODXGrM8o
показать весь комментарий
21.08.2021 14:31 Ответить
У страны и цензора -разные направленности.,страна -проросийская,цензор -проукраинско -пропетинский..... Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви - Цензор.НЕТ 2362
показать весь комментарий
21.08.2021 14:46 Ответить
мля ,после ухода зеленой плесени мы на одних компенсациях по решениям европейских судов разоримся...
показать весь комментарий
21.08.2021 13:26 Ответить
Это не сайт - это помойка помойная.
показать весь комментарий
21.08.2021 13:38 Ответить
Закрыли - это только блеф власти.Все работает. Только новая ссылка http://strana.news
показать весь комментарий
21.08.2021 13:46 Ответить
Власть не закрывала сайт НА РУКОВОДСТВО НАЛОЖЕННЫ САНКЦИИ С ЦЕЛЬЮ В СКОРОМ БУДУЩЕМ ЗАКРЫТЬ, ЭТУ ПОМОЙКУ.
показать весь комментарий
21.08.2021 15:02 Ответить
Свобода слова в Украине полностью обеспечивается ЦН, все остальные СМИ можно и следует закрыть.
показать весь комментарий
21.08.2021 15:46 Ответить
СБУ, стараннiше потрiбно! що, у Вас нема нормальних програмiстiв та спецiалiстiв?

ця сволота вже створила дзеркала та клони. все працює, працює твiттер срани, а через нього посилання на клон рашистського смiтника.
блокуйте клони та дзеркала, домовляйтесь с твiттером та з FB, з гуглом...


http://strana.news/
показать весь комментарий
21.08.2021 15:50 Ответить
Боже , в цього виродка ще й дружина є . От шо горілка з бабою робить .
показать весь комментарий
22.08.2021 04:00 Ответить
 
 