Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви

Сайт видання "Страна.ua" припинив відкриватися після вчорашніх санкцій РНБО проти його головного редактора Ігоря Гужви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав сам Гужва.

Він зазначив: "Сайт заблокували вчора ввечері по "бєспрєдєлу" - ще не було указу президента, а провайдерам уже надійшла команда на блокування. За даними наших джерел в Офісі Президента, це було особисте розпорядження Зеленського - максимально швидко закрити доступ до "Страни"".

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За його словами, 20 серпня було заблоковано домен у зоні ua, але сайт був перенесений на інший домен.

"Чи довго він буде відкритий ще в Україні - важко сказати. У будь-який момент його можуть заблокувати через провайдерів також по "бєспредєлу". Але навіть тоді на нього можна буде заходити через ВПН або з-за кордону", - зазначив Гужва.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 20 серпня, РНБО запровадила санкції проти Ігоря Гужви та афілійованих з ним юридичних осіб.

До санкційного списку також потрапила Галина Солнцева - дружина Гужви, на яку зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua".