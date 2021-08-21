Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви
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Сайт видання "Страна.ua" припинив відкриватися після вчорашніх санкцій РНБО проти його головного редактора Ігоря Гужви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав сам Гужва.
Він зазначив: "Сайт заблокували вчора ввечері по "бєспрєдєлу" - ще не було указу президента, а провайдерам уже надійшла команда на блокування. За даними наших джерел в Офісі Президента, це було особисте розпорядження Зеленського - максимально швидко закрити доступ до "Страни"".
За його словами, 20 серпня було заблоковано домен у зоні ua, але сайт був перенесений на інший домен.
"Чи довго він буде відкритий ще в Україні - важко сказати. У будь-який момент його можуть заблокувати через провайдерів також по "бєспредєлу". Але навіть тоді на нього можна буде заходити через ВПН або з-за кордону", - зазначив Гужва.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 20 серпня, РНБО запровадила санкції проти Ігоря Гужви та афілійованих з ним юридичних осіб.
До санкційного списку також потрапила Галина Солнцева - дружина Гужви, на яку зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua".
Будь ласка, зачекайте...
а кто знает, не читает такие помойки
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Да по нем ужэ давно ТЮРЬМА ПЛАЧЕТ !,
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ЧТО за ЦЫРК !!!!
всем понятно что из себя представляет любительница "русских березок" якобы министр юстиции Лукаш? она и шария обожала и цитировала на ТВ.
и только с приходом 3э- возвратилась
(Про законність цього дійства промовчу).
Пока в Украине не наступит фашизм, как в России или Беларуси.
https://youtu.be/SKQODXGrM8o
ця сволота вже створила дзеркала та клони. все працює, працює твiттер срани, а через нього посилання на клон рашистського смiтника.
блокуйте клони та дзеркала, домовляйтесь с твiттером та з FB, з гуглом...
http://strana.news/