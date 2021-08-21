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Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви

Сайт видання "Страна.ua" припинив відкриватися після вчорашніх санкцій РНБО проти його головного редактора Ігоря Гужви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав сам Гужва.

Він зазначив: "Сайт заблокували вчора ввечері по "бєспрєдєлу" - ще не було указу президента, а провайдерам уже надійшла команда на блокування. За даними наших джерел в Офісі Президента, це було особисте розпорядження Зеленського - максимально швидко закрити доступ до "Страни"".

Також читайте: РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов

За його словами, 20 серпня було заблоковано домен у зоні ua, але сайт був перенесений на інший домен.

"Чи довго він буде відкритий ще в Україні - важко сказати. У будь-який момент його можуть заблокувати через провайдерів також по "бєспредєлу". Але навіть тоді на нього можна буде заходити через ВПН або з-за кордону", - зазначив Гужва.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 20 серпня, РНБО запровадила санкції проти Ігоря Гужви та афілійованих з ним юридичних осіб.

До санкційного списку також потрапила Галина Солнцева - дружина Гужви, на яку зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua".

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Топ коментарі
+8
их аудитория не знает ,что это такое.
а кто знает, не читает такие помойки
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21.08.2021 12:06
+7
таке гівно, як "страна. уа" заблокувати вже давно потрібно... різних кацапських мавп, по типу гужви, обложити жорстокими санкціями.
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21.08.2021 12:22
+6
не блокировать нужно это дерьмо, а закрывать. ВПН позволяет обходить все блокировки.
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21.08.2021 12:02
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У вас теж не завантажується? Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 1859
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21.08.2021 12:02 Відповісти
Сервер не знайдено
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21.08.2021 12:08 Відповісти
Сподіваюся назавжди

Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви - Цензор.НЕТ 3361
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21.08.2021 13:47 Відповісти
Как всегда такие серьезные санкции от зебила что теперь же стране.юа придется делать зеркала сайтаСайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 907
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21.08.2021 12:02 Відповісти
зеркало недели.. Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 3514
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21.08.2021 12:06 Відповісти
не блокировать нужно это дерьмо, а закрывать. ВПН позволяет обходить все блокировки.
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21.08.2021 12:02 Відповісти
Зеля как всегда, ввел санкции против Медведчука - до сих пор все его фирмы работают, захотел посадить - тот сидит, только не в тюрьме, а своем огромном особняке, Зеля не будет никогда делать настоящие санкции, а то на кацапии могут разозлится и его сериалы перестать покуптаь
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21.08.2021 12:04 Відповісти
впн не каждый будет стваить.. Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы - Цензор.НЕТ 1627
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21.08.2021 12:05 Відповісти
*ставить
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21.08.2021 12:05 Відповісти
в "оперу", например, уже встроен, ничего ставить не надо. нажал мышкой кнопочку VPN в адресной строке и "срана.ua" доступен. это все полумеры.
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21.08.2021 12:07 Відповісти
лиха беда начало
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21.08.2021 12:10 Відповісти
их аудитория не знает ,что это такое.
а кто знает, не читает такие помойки
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21.08.2021 12:06 Відповісти
Дебилам это тяжело, как и поставить оперу, ты прав.
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21.08.2021 12:07 Відповісти
Зачем аж целую Оперу устанавливать.. Есть бесплатное приложение для Хрома Touch VPN
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21.08.2021 13:58 Відповісти
Попробовал из-за любопытства зайти Тор-ом, но всё равно не открывается, а вот их страница в Ютубе пашет как ни в чем не бывало. Закрыли, но недозакрыли.
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21.08.2021 18:33 Відповісти
Сайт СТРАНА. від сьогодні заблоковано, не відкривається. Перевірено ) РНБО на часі і канал "Наш ( Їх)
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21.08.2021 12:11 Відповісти
ну що ж.... "аби не Порох"- маєте
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21.08.2021 12:15 Відповісти
КАКИЕ САНКЦЫИ ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.
Да по нем ужэ давно ТЮРЬМА ПЛАЧЕТ !,
,
ЧТО за ЦЫРК !!!!
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21.08.2021 12:15 Відповісти
Любительница Гужвы Лукаш отмазала его от тюрьмы еще в 2014! Оно не успокоилось и продолжало гадить еще 6 лет
всем понятно что из себя представляет любительница "русских березок" якобы министр юстиции Лукаш? она и шария обожала и цитировала на ТВ.
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21.08.2021 17:25 Відповісти
Так ведь Лукаш в 2014 сбежала на россию ,


и только с приходом 3э- возвратилась
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21.08.2021 19:10 Відповісти
таке гівно, як "страна. уа" заблокувати вже давно потрібно... різних кацапських мавп, по типу гужви, обложити жорстокими санкціями.
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21.08.2021 12:22 Відповісти
Обложити не лише санкціями, але й х...ями!
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21.08.2021 12:34 Відповісти
х...ями їм може сподобатись... краще б ще й конфіскаціями... в т.ч. і громадянства.
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21.08.2021 12:43 Відповісти
Зеленский жгет вату в Украине.Респект!
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21.08.2021 12:36 Відповісти
Санкции нужны на первом этапе для закрытия всех этих ватных помоек.Скоро и петушария на ютюбе заблочат.
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21.08.2021 12:39 Відповісти
у Страны.ua, как у дракона, после отсечения одной головы мгновенно отрастает новая. а то и несколько сразу. Они просто перешли на новый адрес и не скрывают это.
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21.08.2021 12:42 Відповісти
Самая действенная санкция-не лазить на эту помойку.
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21.08.2021 12:49 Відповісти
Следующим будет censor..... все кто критикует и ругает клоуна и власть будут закрыты.
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21.08.2021 12:52 Відповісти
мы не позволим закрыть
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21.08.2021 12:57 Відповісти
у вас никто не будет спрашивать...
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21.08.2021 13:06 Відповісти
это прекрасная новость
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21.08.2021 12:56 Відповісти
Вибачте,але що дає блокування цього сайту (як і закриття кількох проросійських телеканалів) ?
(Про законність цього дійства промовчу).
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21.08.2021 12:58 Відповісти
если наши спецслужбы еще не знают, помойка мокшанская сейчас прекрасно работает под названием https://strana.news, принимайте меры
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21.08.2021 13:01 Відповісти
Страна.ua
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21.08.2021 13:04 Відповісти
После Страны Зеля закроет Цензор. Свободу слова будут душить шаг за шагом.
Пока в Украине не наступит фашизм, как в России или Беларуси.
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21.08.2021 13:06 Відповісти
Санкції проти Шарія та "страни". Нацрада хоче закрити "НАШ", але слуги народу захищають пропаганду
https://youtu.be/SKQODXGrM8o
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21.08.2021 14:31 Відповісти
У страны и цензора -разные направленности.,страна -проросийская,цензор -проукраинско -пропетинский..... Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви - Цензор.НЕТ 2362
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21.08.2021 14:46 Відповісти
мля ,после ухода зеленой плесени мы на одних компенсациях по решениям европейских судов разоримся...
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21.08.2021 13:26 Відповісти
Это не сайт - это помойка помойная.
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21.08.2021 13:38 Відповісти
Закрыли - это только блеф власти.Все работает. Только новая ссылка http://strana.news
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21.08.2021 13:46 Відповісти
Власть не закрывала сайт НА РУКОВОДСТВО НАЛОЖЕННЫ САНКЦИИ С ЦЕЛЬЮ В СКОРОМ БУДУЩЕМ ЗАКРЫТЬ, ЭТУ ПОМОЙКУ.
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21.08.2021 15:02 Відповісти
Свобода слова в Украине полностью обеспечивается ЦН, все остальные СМИ можно и следует закрыть.
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21.08.2021 15:46 Відповісти
СБУ, стараннiше потрiбно! що, у Вас нема нормальних програмiстiв та спецiалiстiв?

ця сволота вже створила дзеркала та клони. все працює, працює твiттер срани, а через нього посилання на клон рашистського смiтника.
блокуйте клони та дзеркала, домовляйтесь с твiттером та з FB, з гуглом...


http://strana.news/
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21.08.2021 15:50 Відповісти
Боже , в цього виродка ще й дружина є . От шо горілка з бабою робить .
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22.08.2021 04:00 Відповісти
 
 