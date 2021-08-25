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Зеленський призначив Ченцова представником України при ЄС, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Ченцова представником України при ЄС, - указ

Зеленський призначив нового представника України при ЄС, ним став Всеволод Ченцов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №445/2021.

"Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", - сказано в повідомленні.

Ченцов працював у МЗС України з 1996 року. Також він працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при Європейському Союзі.

Крім того, Ченцов очолював департамент ЄС в МЗС України, а також був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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25.08.2021 20:05 Відповісти
 
 