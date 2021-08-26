Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян
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Міністерство фінансів хоче, щоб податкова отримала право відстежувати приріст добробуту українців.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Багато хто не підтримує непрямі методи визначення доходів, бояться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія - коли податкова може оцінити після декларування приросту стану будь-кого", - сказав він.
Марченко додав, що введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з впровадженням системи добровільного декларування доходів. "Основна умова МВФ - застосування непрямих методів контролю", - уточнив він.
При цьому глава Мінфіну засумнівався у фіскальному ефекті від декларування доходів усіма українцями, оскільки міністерство зацікавлене в мільярдах, а не мільйонах.
Будь ласка, зачекайте...
Краще подумайте, як податковій будете хатинки і автівки пояснювати.
Головне, що вони не самі це роблять. У них у наймі ціли штаби, які займаються оптимізацією.
Скільки існують ці технології - я у шоці. Наші номери карт осідають де завгодно. Як взнати їхні системи дійсно конфіденційні, чи записують усі паролі ???
Если ты живёшь в обычной панельке или непрезентабельном частном доме и у тебя скажем есть задекларированный полтинник баксов то тебя 100% придут грабить.
Є ще НАБУ, антикор-прокуратура і т.д і т.п.
МВФ ніколи нічого не вимагає. Окрім збалансованості планів.
Воно лише погоджує ті пропозиції, що їх подають уряди.
Ця ідея (про мониторинг і непрямі методи) базується ще на ідеях азірова - суспільство має платити. Скільки скажуть. Хоча вона не була його власною. А походила з московщини. Де багато людей платять так званий "призначений" податок.
Сейчас Dubinsky.ua провел тот же эксперимент - поднял личные электронные декларации министра финансов Сергея Марченко из реестра Нацагентства по предупреждению коррупции за последние 5 лет. В итоге выявил несостыковки в его личных финансах после покупки элитной иномарки Audi А6 от 2017 года выпуска, в 2018-ом году. Официальных доходов министра не должно было хватить на столь дорогую покупку, которую он изначально брал в лизинг, а уже через год указывал как свою собственность - значит рассчитался по покупке в долг.
Чтобы не возникало вопросов о происхождении средств у министра финансов Сергея Марченко 40-ка лет от роду, который подавал отчеты в НАПК с 2016 года, Dubinsky.ua поднял все его годовые декларации за последние 5 лет.
У НАПК достаточно полномочий для открытия дела и для изысканий.
Якесь доїлово країни двома жидами, Бєня і Зе вкрадуть останні труси у українців.
Или начнем пользоваться ООНовской: 5$ на человека в сутки без расходов на жильё и коммуналку.
особенно с пенсов ))))...ибо на 2-3 тыс действительно нельзя прожить...а они живут... и внукам помогают... еще и на выборы ходят-бегают )))) - может хоть это научит их не любить ушами-глазами-телевизором-СМИ а думать о внуках - как им жить в отэтом, что они наголосовали)))
а для внука - мороженко купить - это святое )))
Кімнати здають, або квартири. Паї.
Меньше транзакций для отслеживания - меньше вопросов.
І ... подавати дані у податкову. А Ви і не знали ??
Усе пучком ...