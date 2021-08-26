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Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян

Міністерство фінансів хоче, щоб податкова отримала право відстежувати приріст добробуту українців.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Багато хто не підтримує непрямі методи визначення доходів, бояться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія - коли податкова може оцінити після декларування приросту стану будь-кого", - сказав він.

Марченко додав, що введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з впровадженням системи добровільного декларування доходів. "Основна умова МВФ - застосування непрямих методів контролю", - уточнив він.

Також читайте: Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

При цьому глава Мінфіну засумнівався у фіскальному ефекті від декларування доходів усіма українцями, оскільки міністерство зацікавлене в мільярдах, а не мільйонах.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
_Страну душит коррупция - это по определению преступность чиновников и политиков. И вот теперь эти коррупционеры и бандиты твёрдо настроились ограбить нанявший их на работу народ - под соусом борьбы с коррупцией! По просьбам, ткскзть, трудящихся и защитника трудящихся МВФ. Ну не будут же они, в самом деле, бороться против самих себя? Если народ терпит грабёж - зачем бандитам останавливаться?
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26.08.2021 01:54
+33
задрали зелёные гниды начни с себя чмо
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26.08.2021 02:15
+32
что приготовились жиреть, бобики, вместо полвареника целый кушать, и бляху приганять. зе залезет вам в карман, и субсидии лишит
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26.08.2021 01:37
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что приготовились жиреть, бобики, вместо полвареника целый кушать, и бляху приганять. зе залезет вам в карман, и субсидии лишит
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26.08.2021 01:37 Відповісти
_Страну душит коррупция - это по определению преступность чиновников и политиков. И вот теперь эти коррупционеры и бандиты твёрдо настроились ограбить нанявший их на работу народ - под соусом борьбы с коррупцией! По просьбам, ткскзть, трудящихся и защитника трудящихся МВФ. Ну не будут же они, в самом деле, бороться против самих себя? Если народ терпит грабёж - зачем бандитам останавливаться?
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26.08.2021 01:54 Відповісти
Да да да ... А ці чиновники, політики-корупціонери, вони чиї діти і онуки ?? Ась ?? Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 3306
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26.08.2021 13:37 Відповісти
А кто не будет брать - отключим газ! Или какой там закон нам Вова по коммуналке подписал..?
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26.08.2021 01:56 Відповісти
задрали зелёные гниды начни с себя чмо
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26.08.2021 02:15 Відповісти
"министерство заинтересовано в миллиардах, а не миллионах" - да, но налоговый инспектор в райцентре очень заинтересован в получении $100 с каждого, кто кришу новим шифером перекроет.
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26.08.2021 02:26 Відповісти
Щемить будут тех, кто пол-лист шифера поменял взамен треснувшего. на всей крыше шифер поменять - это уже олигарх.
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26.08.2021 09:09 Відповісти
Вот вот, а если оллигарх, то и в выборах нельзя участвовать!
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26.08.2021 10:51 Відповісти
Можете обоє покривлятися, звичайно, але до такого ще далеко.
Краще подумайте, як податковій будете хатинки і автівки пояснювати. Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 6313
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26.08.2021 13:39 Відповісти
"отслеживать прирост благосостояния украинцев"-- а что, эпоха бедности для нарида уже закончилась, зубожиння вже нема, полвареника не в тренде?
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26.08.2021 02:34 Відповісти
отрицательный прирост, замедление падения уровня, эффект низкого старта - да любое гуано можно в фольгу с надписью "сникерс" завернуть, нарид схавает и добавки попросит.
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26.08.2021 10:02 Відповісти
Угу ... Завернуті у фольгу автівки не менше 500 тис. грн ... Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 7015
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26.08.2021 13:41 Відповісти
Барашки должны быть пострижены, посчитаны и должно быть подсчитано, сколько каждый барашек может дать шерсти.Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан - Цензор.НЕТ 8790
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26.08.2021 04:48 Відповісти
Клок шерсти. Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 4835
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26.08.2021 13:07 Відповісти
"Нас посчитали ..."
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26.08.2021 13:41 Відповісти
..зачем так усложнять жизнь: берите негласно анализ кала и оценювайте уровень благосостояния
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26.08.2021 05:10 Відповісти
Хто про що, а ... Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 8274
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26.08.2021 13:42 Відповісти
Это будет относиться только к украинцам - гражданам Украины. К транснационалам, имеющим по нескольку гражданств, типа Коломойского, никакого контроля не будет.
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26.08.2021 05:51 Відповісти
ахметов, фирташ, пинчук и тд не платят никаких налогов и не собираются
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26.08.2021 10:08 Відповісти
Насправді - навпаки. Але всерівно частину ховають.
Головне, що вони не самі це роблять. У них у наймі ціли штаби, які займаються оптимізацією.
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26.08.2021 13:44 Відповісти
И главным инструментом станет "Дія". Очень удобно следить за всеми банковскими приложениями на смартфоне, прослушивать разговоры и присматривать за клиентами. Все в одном!
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26.08.2021 06:38 Відповісти
Именно потому, что Дія запросила номер моей банковской карты, я ее благополучно удалила и больше устанавливать не планирую Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан - Цензор.НЕТ 6111.
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26.08.2021 08:27 Відповісти
Все ваши банковские счета известны фискальным органам без всяких приложений.
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26.08.2021 11:03 Відповісти
Вопрос не в том, извесны или нет. Вопрос, что вся инфо об человеке, счета, активы, убеждения, телефоны любовниц будет собрана в одном месте и доступна в любой момент. Причем Большой Брат ни каких затрат по формированию и поддержании актуальной базы нести не будет. Бараны сами все за себя сформируют.
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26.08.2021 11:23 Відповісти
Збирати інфо* централізовано, держреєстри, Федоров хотів з самого початку. Але йому не дали.
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26.08.2021 13:51 Відповісти
Ясмина 08:27 Якщо здійснювати платежі через інтернет, всерівно вказуємо номер карти, строк дії і ще один маленький код. Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 4387

Скільки існують ці технології - я у шоці. Наші номери карт осідають де завгодно. Як взнати їхні системи дійсно конфіденційні, чи записують усі паролі ???
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26.08.2021 13:49 Відповісти
Я картки міняю, швидше ніж рукавички Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 6960
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26.08.2021 14:10 Відповісти
Аа ..! Треба перейняти досвід. В усякому випадку паролі можна міняти.
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26.08.2021 16:17 Відповісти
Давно пора. С зебобикаии, допустим, надо бороться все уйдет в нал, но и там не сильно спрячешься. Хотели на палю посадить коломойских, а сели сами. Бо надо ДУМАТЬ.
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26.08.2021 06:50 Відповісти
Если за "прирост благосостояния" украинцы должны налоговой, то за её падение за последние 2 года зебилы столько же должны украинцам. Так будет справедливо и логично. Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан - Цензор.НЕТ 5024
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26.08.2021 06:55 Відповісти
Государство переродилось в ОПГ.
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26.08.2021 06:58 Відповісти
Будь-яка держава по своїй суті є ОПГ, там немає чому перетворюватися. Що таке держава? Це, група осіб, які зібралися за попередньою домовленностю з метою експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни. Така організація позбавляє людей більшої чи меншої частини матеріальних цінностей та свобод взамін гарантуючи "кришу" і умовне упорядкування відносин.
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26.08.2021 12:27 Відповісти
Не " ... умовне упорядкування відносин". А саме упорядкування. Інша справа, що ідеально не виходить ніде.
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26.08.2021 13:53 Відповісти
Мода душити людей податками,прикриваючись вимогами МВФ.Це,здається,з пізньокучмівських часів ?
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26.08.2021 07:21 Відповісти
А, прирост обнищания отслеживать будут?
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26.08.2021 07:21 Відповісти
Нет покоя дебилам в рамках нынешней Конституции и Декларации прав человека и иных актов это все ФАШИСТКО ЕВРЕЙСКИЕ МАСТУРБАЦИИ закончатся для власти расстрелами и массовыми казнями именно чинуш...Вова тикай пока есть возможность тикай ублюдок...тикай...
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26.08.2021 07:34 Відповісти
За нього проголосували 73% виборців. Це нам тікати треба.
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26.08.2021 13:54 Відповісти
Самое интересное в этом ,что даже если у тебя есть деньги и они легальные заявлять об этом стрёмно. Бо эту информацию тут же узнает криминал ( через наши " самые честные" госслужбы) и твоя жизнь превратится в кошмар.
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26.08.2021 07:38 Відповісти
Та не выдумывайте. В квартале95 нет денег? И как криминал его напрягает?
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26.08.2021 08:00 Відповісти
Имеются в виду обычные люди, которые не живут в элитном жилье, не имеют связей и т п.
Если ты живёшь в обычной панельке или непрезентабельном частном доме и у тебя скажем есть задекларированный полтинник баксов то тебя 100% придут грабить.
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26.08.2021 08:28 Відповісти
никак, это шуты криминала
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26.08.2021 08:50 Відповісти
МВФ вимагає? То почніть з себе, з чиновництва вищого рівня, що жирує з 1991 року, будує маєтки по кончам-заспам. Покажіть приклад, публічно, а вже потім задрочуйте людей.
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26.08.2021 07:42 Відповісти
Так уже было. РНБО выселило всех с дач и передало детям. Дело сделано. Запишем в актив Осла.
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26.08.2021 07:58 Відповісти
то була показуха для лохторату. на справжню ревізію доходів чиновництва ніхто не наважиться, а от помордувати пересічного - завжди готові. тому пішли вони під три чорти.
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26.08.2021 08:06 Відповісти
Ха ! Для цього створили НАЗК. Багато чули про посадки ??
Є ще НАБУ, антикор-прокуратура і т.д і т.п.
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26.08.2021 13:57 Відповісти
нікчемних контор безліч, але ехвект нульовий.
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26.08.2021 14:01 Відповісти
Не геть нульовий, але близько. Кажуть треба років 5 на становлення цих органів.
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26.08.2021 16:19 Відповісти
Типова брехня зелених.
МВФ ніколи нічого не вимагає. Окрім збалансованості планів.
Воно лише погоджує ті пропозиції, що їх подають уряди.
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26.08.2021 14:20 Відповісти
ця мулька про вимоги вже не перший рік використовується.
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26.08.2021 14:23 Відповісти
Це зручно, аби заховати власні наміри. Але зараз вже остання бабця про це знає. Тож я не про саме явище.
Ця ідея (про мониторинг і непрямі методи) базується ще на ідеях азірова - суспільство має платити. Скільки скажуть. Хоча вона не була його власною. А походила з московщини. Де багато людей платять так званий "призначений" податок.
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26.08.2021 16:52 Відповісти
И правильно. Сразу накормить квартал95, купить им недвижимость на озерах Комо а опосля уже и о своем варенике думать. А как вы хотели, зебилы?
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26.08.2021 07:56 Відповісти
Dubinsky.ua всегда выступал за ключевой принцип для любого ужесточения налоговых требований - чтобы чиновники проверяли их на себе лично. И только после успешного внедрения среди госслужащих, внедряли их в широких народных массах.

Сейчас Dubinsky.ua провел тот же эксперимент - поднял личные электронные декларации министра финансов Сергея Марченко из реестра Нацагентства по предупреждению коррупции за последние 5 лет. В итоге выявил несостыковки в его личных финансах после покупки элитной иномарки Audi А6 от 2017 года выпуска, в 2018-ом году. Официальных доходов министра не должно было хватить на столь дорогую покупку, которую он изначально брал в лизинг, а уже через год указывал как свою собственность - значит рассчитался по покупке в долг.

Чтобы не возникало вопросов о происхождении средств у министра финансов Сергея Марченко 40-ка лет от роду, который подавал отчеты в НАПК с 2016 года, Dubinsky.ua поднял все его годовые декларации за последние 5 лет.

У НАПК достаточно полномочий для открытия дела и для изысканий.
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26.08.2021 07:59 Відповісти
это правильный закон для более менее цивилизованных стран, но не для Украины. когда за тем, чтобы не воровали, следят исключительно воры - ничего хорошего не получится из этой затеи.
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26.08.2021 08:18 Відповісти
зе избиратели еще не сообразили , что их ждет от законов "слуг народа" ))) ТОтальный контроль за расходами маячит уже в будущем году... Например, купил телевизор для просмотра "сватов" -- будь добр обьясни в налоговой, откуда деньги...
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26.08.2021 09:11 Відповісти
или , например, что бы открыть бакнковский счет , надо будет в банке заполнить кучу анкет о своих доходах. И не дай бог на счет упадут суммы сверх установленных.... -- снова готовь обьяснения в налоговую...
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26.08.2021 09:16 Відповісти
Так это уже есть. Правда оправдательные документы будешь в банк носить.
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26.08.2021 11:27 Відповісти
Ці закони, з 100% своїми людьми, діють тільки для бідних. Жоден чиновник і ЗеДепутат не постраждає.
Якесь доїлово країни двома жидами, Бєня і Зе вкрадуть останні труси у українців.
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26.08.2021 09:31 Відповісти
Ви доходи підвисьте, а не облік того, що не належить владі
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26.08.2021 09:33 Відповісти
А когда примут законопроект об определении уровня нищеты граждан?
Или начнем пользоваться ООНовской: 5$ на человека в сутки без расходов на жильё и коммуналку.
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26.08.2021 09:35 Відповісти
Так усі щедрі за рахунок держбюджету. Ось тільки податками його наповнювати далеко не усі хочуть.
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26.08.2021 14:01 Відповісти
Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 3033
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26.08.2021 09:35 Відповісти
Воровство плавно переходит в тотальный грабеж.
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26.08.2021 09:44 Відповісти
Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 4421
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26.08.2021 09:45 Відповісти
Ну хуже уже не будет!
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26.08.2021 09:50 Відповісти
Планов громадьё, а кадры где будете брать? Ведь школота уже буквы от цифр не отличает, так что всё это влажные мечты.
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26.08.2021 10:13 Відповісти
Все буде робити "Держава в смартфоні". Наріду потрібно тільки розкривати гаманці та підставляти дупу.
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26.08.2021 10:38 Відповісти
Напишу обьективно, так хреново как при Зеленском простой народ еще не жил, просто посмотрите платежки за коммунальные услуги, они выше чем при бандите Януковиче в 6-7 раз.... Сейчас у каждого второго долг по квартплате, это просто ужас.......Фискалы душат малый бизнес, вводится "налог на расходы".......Конечно можно все списать на войну с ОРДЛО, это очень выгодно - включить патриотическую истерию тем самым отвлекая народ от нерешенных текущих социально-экономических проблем. Очень жалею, что голосовал за Зеленского, простите меня пожалуйста, лучше бы Порох у власти остался, он хоть и воевать любил, но простой народ не трогал......
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26.08.2021 11:12 Відповісти
Порох любил воевать? Это он отобрал у Украины Крым и захватил Донбасс? Ни черта Вы не поняли. И Ваши извинения до одного места. Лучше бы немного подумали о происходящем, чем несли галиматью про извинения. Толку для всех, и для Вас в том числе было бы больше.
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26.08.2021 11:41 Відповісти
ну вот...надо обязательно начать не с олигархов и олигофренах при власти, а с граждан!!! ))))
особенно с пенсов ))))...ибо на 2-3 тыс действительно нельзя прожить...а они живут... и внукам помогают... еще и на выборы ходят-бегают )))) - может хоть это научит их не любить ушами-глазами-телевизором-СМИ а думать о внуках - как им жить в отэтом, что они наголосовали)))
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26.08.2021 11:59 Відповісти
Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 1147 Ну Ви і гуморист ... Допомагати онукам з пенсії 2-3 тис. Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 874
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26.08.2021 14:04 Відповісти
я ж говорю ))) не по средствам живут )))
а для внука - мороженко купить - это святое )))
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26.08.2021 14:17 Відповісти
+5
Кімнати здають, або квартири. Паї.
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26.08.2021 16:15 Відповісти
Пришло время снимать зарплату с карты ,чтоб не отслеживали. ))
Меньше транзакций для отслеживания - меньше вопросов.
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26.08.2021 12:23 Відповісти
Ха ! Магазин повинен вимагати наш ПІН за покупки вище 50 тис. грн.
І ... подавати дані у податкову. А Ви і не знали ?? Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 6140
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26.08.2021 14:05 Відповісти
Держава має тільки два шляхи підвищення надходжень у бюджет. Перший, складний та довгий через зростання виробництва та торгівлі, зменшення державного апарату. Другий, більш простий та швидкий, через збільшення стягнень та розширення поля стягнення. ЖОДНА українська влада не вибирала перший шлях. І причина не в тому що, влада не знає, як це робити. Просто, злиднями легше керувати. Тому, за словами класика ми маємо те що, маємо.
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26.08.2021 12:41 Відповісти
Якби так, але насправді ні. Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 945 Там ще ціла купа джерел надходжень.
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26.08.2021 14:10 Відповісти
Коли ці "туполіциє" зрозуміють, що доки вони будуть красти, податки ніхто сплачувати не буде. Нехай їдуть в цивілізовані країни і подивляться, як працюють, живуть і скільки заробляють президенти, міністри, депутати, чиновники, судді, прокурор, менти. Потім подивляться на свої машини, будинки, яхти, гвинтокрили, літаки, погріби з мільйонами доларів. Може до цих убогих таки дійде, чого від них хочуть МВФ, Європа, Штати.
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26.08.2021 12:45 Відповісти
что-то мне подсказывает, что под "тотальной борьбой с коррупцией" МВФ имел ввиду немного другое...
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26.08.2021 12:49 Відповісти
добре, але починати потрібно з депутатів, прокурорів, суддів та різних можновладців.
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26.08.2021 13:34 Відповісти
А що не так ? Вже є НАЗК, НАБУ, анткор-прокуратура, антикор-суди.
Усе пучком ... Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян - Цензор.НЕТ 983
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26.08.2021 14:12 Відповісти
А начнут с тебя.
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26.08.2021 14:25 Відповісти
 
 