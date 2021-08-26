УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13868 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 706 11
карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, спричинені саме "дельта"-штамом, - анестезіолог Дубров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, спричинені саме

Головну загрозу нині становить "дельта"-штамм коронавірусу. Він потрапив в Україну щонайменше два місяці тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

За його словами, зараз у країні далеко не всі випадки зараження проходять секвенування на різновид штаму.

"Але ті дослідження, які проводяться, показують доволі велику кількість варіанта "Дельта". З огляду на це, більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, викликані саме "дельта"-штамом. Секвенування, які проводилися, виявляють цей варіант у кожній області", - сказав лікар-анестезіолог.

Читайте: На Буковині у померлого пацієнта, який не був щеплений, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу

Раніше повідомлялося, що восени ситуація з COVID в Україні може повторити торішній сценарій.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
А куда пропал старый добрый ковид-19? токо не говорите шо мутировал, потому что не может он одновременно мутировать у миллионов человек..)
показати весь коментар
26.08.2021 08:28
+2
Практически Ванга!)
показати весь коментар
26.08.2021 08:30
+2
Мы не знаем но наверна
показати весь коментар
26.08.2021 08:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А куда пропал старый добрый ковид-19? токо не говорите шо мутировал, потому что не может он одновременно мутировать у миллионов человек..)
показати весь коментар
26.08.2021 08:28 Відповісти
Так мутація ..в організмі кожного захворівшого .
ПС )))) Здається ода лабораторія (Київ ) на всю країну !?
показати весь коментар
26.08.2021 08:31 Відповісти
Тогда было бы и миллионы новых штампов, а не с десяток как сейчас, а если так, то и предыдущая форма старины ковида девятнадцатого, самого первого, не могла бы полностью выродиться, логично? Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 8854
показати весь коментар
26.08.2021 08:34 Відповісти
Логічно ..
Так у кожного організму свій імунітет з яким і бодаєця ця *зараза .*
показати весь коментар
26.08.2021 08:37 Відповісти
Практически Ванга!)
показати весь коментар
26.08.2021 08:30 Відповісти
Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 5415 Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 1292
показати весь коментар
26.08.2021 08:33 Відповісти
Привезли зубожілі туристи.
показати весь коментар
26.08.2021 08:34 Відповісти
Нет шоб собирать деньги на оплату комуналки уже сейчас - они поперлись на курорты, втомились наверно Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 3271
показати весь коментар
26.08.2021 08:43 Відповісти
Мы не знаем но наверна
показати весь коментар
26.08.2021 08:59 Відповісти
В сенсі "скорєє всєго"? Ви що не можете виявити що це за штам? Ви ж бабками направо й наліво кидаєтесь.
показати весь коментар
26.08.2021 09:22 Відповісти
это анестезиолог. надо послушать, шо скажет уборщица Ассоциации уборщиц. то будет информация стопроцентная.
показати весь коментар
26.08.2021 09:47 Відповісти
 
 