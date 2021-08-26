УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13866 відвідувачів онлайн
Новини Події Захоплення влади в Афганістані
1 074 10
Афганістан (450) США (14437) евакуація (1922) Блінкен (936)

Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Події

Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен

Нині в Афганістані залишаються не більш як 1,5 тис. громадян США.

Про це заявив на брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Багато хто з вас запитує, скільки громадян США залишаються в Афганістані з тих, хто хотів би залишити країну. В останні 24 години ми встановили контакт приблизно із 500 американцями. Ще приблизно з тисячею людей, які можуть мати громадянство США, ми зв'язуємося різними каналами - телефоном, електронною поштою, СМС - для того, щоб дізнатися, чи хочуть вони виїхати. Ми передаємо їм останні дані про те, як це можна зробити", - сказав він.

Також читайте: Генсек НАТО Столтенберг завив про загрозу теракту в аеропорту Кабула

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Даааа, обделались янки в Афгане. Да ещё так жиденько. Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6707
показати весь коментар
26.08.2021 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Американцев талибы не будут трогать. Им сейчас нужно признание.
показати весь коментар
26.08.2021 09:39 Відповісти
Глупый ты, Вася. Талибам сейчас меньше всего нужна кровавая баня на виду у всего мира.
показати весь коментар
26.08.2021 10:03 Відповісти
А, ну это да, без вариантов.
показати весь коментар
26.08.2021 10:06 Відповісти
Харрисы талибам оставили, вот и нет связи...)
показати весь коментар
26.08.2021 10:03 Відповісти
Даааа, обделались янки в Афгане. Да ещё так жиденько. Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6707
показати весь коментар
26.08.2021 10:08 Відповісти
Тупой Бидон. Сначала вывел из Афганистана войска, а затем в панике выводит своих граждан.
показати весь коментар
26.08.2021 13:56 Відповісти
 
 