Примерно 1,5 тыс. американцев остаются в Афганистане. Устанавливаем связь, - Блинкен
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В настоящее время в Афганистане остаются не более 1,5 тыс. граждан США.
Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Многие из вас спрашивают, сколько граждан США остаются в Афганистане из тех, кто хотел бы покинуть страну. В последние 24 часа мы установили контакт примерно с 500 американцами. Еще примерно с тысячей человек, которые могут иметь гражданство США, мы связываемся по различным каналам - по телефону, электронной почте, СМС - для того, чтобы узнать, хотят ли они уехать. Мы передаем им последние данные о том, как это можно сделать", - сказал он.
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