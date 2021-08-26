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Новости Происшествия Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) США (23157) эвакуация (1750) Блинкен (745)

Примерно 1,5 тыс. американцев остаются в Афганистане. Устанавливаем связь, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Примерно 1,5 тыс. американцев остаются в Афганистане. Устанавливаем связь, - Блинкен

В настоящее время в Афганистане остаются не более 1,5 тыс. граждан США.

Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Многие из вас спрашивают, сколько граждан США остаются в Афганистане из тех, кто хотел бы покинуть страну. В последние 24 часа мы установили контакт примерно с 500 американцами. Еще примерно с тысячей человек, которые могут иметь гражданство США, мы связываемся по различным каналам - по телефону, электронной почте, СМС - для того, чтобы узнать, хотят ли они уехать. Мы передаем им последние данные о том, как это можно сделать", - сказал он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Даааа, обделались янки в Афгане. Да ещё так жиденько. Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6707
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26.08.2021 10:08
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Американцев талибы не будут трогать. Им сейчас нужно признание.
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26.08.2021 09:39 Ответить
Глупый ты, Вася. Талибам сейчас меньше всего нужна кровавая баня на виду у всего мира.
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26.08.2021 10:03 Ответить
А, ну это да, без вариантов.
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26.08.2021 10:06 Ответить
Харрисы талибам оставили, вот и нет связи...)
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26.08.2021 10:03 Ответить
Даааа, обделались янки в Афгане. Да ещё так жиденько. Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6707
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26.08.2021 10:08 Ответить
Тупой Бидон. Сначала вывел из Афганистана войска, а затем в панике выводит своих граждан.
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26.08.2021 13:56 Ответить
 
 