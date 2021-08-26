Прокуратура розслідує порушення екологічної безпеки Миколаївським глиноземним заводом

Прокуратура Миколаївської області проводить розслідування провадження про можливе порушення правил екологічної безпеки, в рамках якого проводить експертизу.

Про це заявив на пресконференції голова Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха.

За його словами, триває досудове розслідування за статтею 236 Кримінального кодексу України ("Порушення правил екологічної безпеки").

"Питання виникає щодо екологічної безпеки на самому підприємстві, а також навколо нього. Зараз йде проведення експертиз, ми відібрали там певні зразки. Більше інформації я сказати не можу, оскільки розслідування ще триває", — сказав Говоруха.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бору, кальцію, хрому, феруму, мангану, магнію, сірки, стибіуму, стануму, ванадію, стронцію і силіцію, які можуть становити найдзвичайну небезпеку для людей.

Зазначимо, що на початку цього місяця МГЗ було відмовлено в спробі побудувати 3-тє шламосховище Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів України.

В кінці 2019 року місцеві жителі ініціювали створення громадської організації "Стоп Шлам". У травні поточного року було задоволено позов про стягнення з МГЗ 9,2 млрд грн на користь постраждалих від діяльності підприємства. У суді першої інстанції було доведено, що складування понад 47 мільйонів тонн токсичного червоного шламу, завдають непоправної шкоди екології регіону.