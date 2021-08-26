Прокуратура расследует нарушение экологической безопасности Николаевским глиноземным заводом

Прокуратура Николаевской области проводит расследование производства о возможном нарушении правил экологической безопасности, в рамках которого проводит экспертизу.



Об этом заявил на пресс-конференции глава Николаевской областной прокуратуры Владимир Говоруха.

По его словам, продолжается досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил экологической безопасности").

"Вопрос возникает относительно экологической безопасности на самом предприятии, а также вокруг него. Сейчас идет проведение экспертиз, мы отобрали там определенные образцы. Больше информации я сказать не могу, поскольку расследование еще продолжается", — сказал Говоруха.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода (НГЗ , которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бора, кальция, хрома, феррума, мангана, магния, серы, стибиума, станума, ванадия, стронция и силиция, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.

Отметим, что в начале этого месяца НГЗ было отказано в попытке построить 3-е шламохранилище Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года был удовлетворён иск о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн. в пользу пострадавших от деятельности предприятия. В суде первой инстанции было доказано, что складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.