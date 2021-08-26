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Зеленський (17406) парад (353)

Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад

Заходи, проведені в дні 30-річчя відновлення незалежності, були спрямовані на те, щоб показати світові Україну та її можливості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Все, що ми робили в ці дні, в дні відновлення незалежності прекрасної, я вважаю, найкращої країни, ми хотіли показати, що у нас є. Якщо ми ставимо питання щодо Криму, то ми зробимо це так, що 46 країн приїдуть і будуть нас підтримувати. Якщо ми показуємо, що у нас парад, у нас потужна армія, то подивіться: нова техніка, яка їде Майданом, подивіться, які у нас літаки. Подивіться всі лідери всіх держав: ось така вона Україна", - підкреслив глава держави.

Зеленський сказав, що давно мріє, щоб ми показували нашу країну світу, і зазначив, що "показувати треба результат".

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Топ коментарі
+26
А ЕСЛИ ТАК?
Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 7351 Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 722
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26.08.2021 21:46
+22
Зельцман решил пропиариться на здобутках Пороха!
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26.08.2021 21:51
+16
Зеля себе піарив і все.
Ми це розуміємо.
Для мене парад був пізніше. Коли йшли патріоти.
А оті виставкові сценки таке собі..
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26.08.2021 21:46
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Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 1480
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26.08.2021 21:46 Відповісти
Лизок засчитан. Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 5469
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26.08.2021 21:50 Відповісти
Особенно классно были показаны достижения именно двух последних лет -- новое автозаки. Это символ какой Украины и возможностей чего?
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26.08.2021 21:56 Відповісти
А ЕСЛИ ТАК?
Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 7351 Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 722
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26.08.2021 21:46 Відповісти
Так так, сказав кулемет.
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26.08.2021 21:47 Відповісти
Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування. ФОТО
Поліція розслідує справу про ***********.

У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".
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27.08.2021 01:54 Відповісти
Зеля себе піарив і все.
Ми це розуміємо.
Для мене парад був пізніше. Коли йшли патріоти.
А оті виставкові сценки таке собі..
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26.08.2021 21:46 Відповісти
Внимательно смотрел парад. Там шла коробка 204 БрТА, из которой я уволился 2 года назад. Я ее коробку увидел только с верхней панорамной камеры на секунд 7-10. А все остальное время в большинстве трансляции я наблюдал рожу криворожского клоуна. Вывод: то был парад оловянных солдатиков перед величайшим лидером современности.
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26.08.2021 22:39 Відповісти
Таки да , показал что в Украине есть возможности своровать на праздновании 5 млрд. гривен .
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26.08.2021 21:47 Відповісти
Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 895
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26.08.2021 22:04 Відповісти
А посадимо 1 мільярд зедерев,
будемо їх "касіть" Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5913
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26.08.2021 22:13 Відповісти
А потом курить Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 1933
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26.08.2021 22:39 Відповісти
а че ты не показал свои возможности ? сбацал бы Мурку на рояле . как ты умеешь . иностранные гости офигели бы от твоих возможностей Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 331
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26.08.2021 21:47 Відповісти
Мендель говорит, что и в этом его возможности очень не велики. Прямо таки малюсенькие возможности. Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 5439
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26.08.2021 21:49 Відповісти
а для этого случая китайцы маленький рояль придумали Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 2878

Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 3843
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26.08.2021 21:57 Відповісти
Зеля показал зебилам, что своровал Порошенко
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26.08.2021 21:48 Відповісти
Так , це правда , так як Зе і його команда за два роки нічогісіньки не зробила для нашоі арміі , а навпаки - тільки шкодять ,
так як в його голові війна вже скінчилася !
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26.08.2021 21:54 Відповісти
Вот же галоша зелёная…. Возможности и так известны. А ты показал свои невозможности. И тупость.
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26.08.2021 21:50 Відповісти
Зельцман решил пропиариться на здобутках Пороха!
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26.08.2021 21:51 Відповісти
Какой из показанных на параде видов вооружения был разработан и произведен за 2.5 года при Зеле?
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26.08.2021 21:59 Відповісти
Решил похвастаться, мол это всё его заслуги, ничего не попишешь, клоун он и в Африке клоун.
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26.08.2021 21:53 Відповісти
И поэтому ты два года жрал и отдыхал,а потом спёр чужие достижения и попытался выдать их за свои
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26.08.2021 21:53 Відповісти
Какого хера машины связи на МАЗ, а не на КрАЗ?
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26.08.2021 21:54 Відповісти
КрАЗ то уже совсем тю-тю, банкрот.
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26.08.2021 22:00 Відповісти
Те же возможности что и у МАЗ детки-братики Ярославля...угандонили умышленно...кто и почему?
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26.08.2021 22:05 Відповісти
Как и обанкротили в прошлом году Богдан-Моторс. Зато сейчас и свежее

Держспецтрансслужба Міноборони придбала китайські самоскиди
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/sitrak.html
Нацгвардія придбала китайські пікапи Great Wall Wingle 7
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/great-wall-wingle-7.html
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26.08.2021 22:18 Відповісти
Это полный мрак...
И это прямо сейчас, а не в 90-е...
КрАЗ

Богдан-Моторс

Николаевский судостроительный завод ЧСЗ
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26.08.2021 22:26 Відповісти
Взялись и за Кузню. Гробят все, к чему прикасаются.
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26.08.2021 22:32 Відповісти
Прошла дорожка,коксо-опохмело...ждемс утренней ....и,ну типа речи...
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26.08.2021 21:55 Відповісти
Только пво, остальное все новое практически
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26.08.2021 22:06 Відповісти
БТР-4, БТР-3Е, Булат, Сапсан, Нептун, Bayraktar TB2, Лелека, Фурия, Ольха, Минерал ....

Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 7547
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26.08.2021 22:30 Відповісти
и всё это Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5861 заслуга пятого а не полшестого Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5861
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26.08.2021 22:42 Відповісти
Таки да. Есть такое
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26.08.2021 22:49 Відповісти
а я могу показать - доллар,
при Порохе это - три кг сахара...
при Зеле - один,
... ваша сладкая жизнь потихоньку кончается, зебилы,
мои поздравления !
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26.08.2021 23:26 Відповісти
18c49ed2 ! Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 1799
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27.08.2021 09:25 Відповісти
зеля-хуйло!
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26.08.2021 22:01 Відповісти
Коротше, Нарада у гідранта.
Лисий: Ну Вова, уже которий год тєбя прошу, покажи, чєм ти іграл на піаніно.
Вова: Ну я понімаю, про шо ти просіш. Я би показал - так нєчєго
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26.08.2021 22:02 Відповісти
Це теж Україна
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26.08.2021 22:05 Відповісти
БТР-4, БТР-3Е, Булат, Сапсан, Нептун, Bayraktar TB2, Лелека, Фурия, Ольха, Минерал ....
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26.08.2021 22:12 Відповісти
Ми пахалі.
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26.08.2021 22:04 Відповісти
Зеля, возможности Украины тебе показали ветераны и киевляне, которые вышли на улицы Киева и на Майдан. Ничего это тебе не напоминает, Зеля??? Майдан блиЗЕнько... Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5733
Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 6288
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26.08.2021 22:04 Відповісти
Да.... походные бани и прачки это было шедеврально...
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26.08.2021 22:04 Відповісти
Показав всі досягнення "свинарчуків", "бариги"... Славу та овації з похвалою присвоїв собі...
Ай, маладєц! (с) реклама
"Смєтуни", ви вже наїлися? Чи ще смакує? Кляті порохоботи чекають виконання обіцянок! Або вашої, що "ми єго мєтьом", або ЗЕ, що "якщо порушу закон, то піду сам"...
От цікаво: а що ж станеться першим???
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26.08.2021 22:06 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування клована, цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів

Саме хренове: олігархічні анали інтер уркаїна пінкача самодрочі Г+Г цю брехню залюбки розносять
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26.08.2021 22:16 Відповісти
что из того, что было показано, твоя заслуга?
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26.08.2021 22:16 Відповісти
рамки на проход !!!!!!
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26.08.2021 23:24 Відповісти
Вже сказано було до мене, але ж я повторю: Покажи, зе-вилупок, що ти (під твоїм керівництвом) зроблено для армії в Україні???
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26.08.2021 22:17 Відповісти
Дивлячись на тебе, наші можливості зникають...
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26.08.2021 22:29 Відповісти
С 2019 возможности Украины только уменьшились.

А на параде показали остатки роскоши от времен Порошенко.
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26.08.2021 22:32 Відповісти
а как же "аттракцион для киевлян"
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26.08.2021 22:53 Відповісти
є шовіністи, а зелена шмаркля шоуніст-уклоніст.
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26.08.2021 22:55 Відповісти
Ни слова не сказал о войне. О чём угодно, только не о войне и не о потерях, и не о захвате Крыма, ни слова о наших героях в путинских тюрьмах....В стране царит мир, веселье, и бурные планы на будущее....
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26.08.2021 23:29 Відповісти
Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 6875 Насправді була показана "армія як реквізит сцени" 95Кварталу.
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26.08.2021 23:41 Відповісти
Еще бы зарплату врачам выплатил..
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26.08.2021 23:43 Відповісти
Який стосунок до України має це зальотне чмо?
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27.08.2021 00:02 Відповісти
Ты уже всё показал,мелочный сцыкун.
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27.08.2021 07:39 Відповісти
ага показали, концерт Бочелли за бабло народа, для избранных и в окружении автозаков, сцена на могиле, шмон марширующих солдат и петух у офиса, пздц.
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27.08.2021 14:32 Відповісти
 
 