Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Заходи, проведені в дні 30-річчя відновлення незалежності, були спрямовані на те, щоб показати світові Україну та її можливості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Все, що ми робили в ці дні, в дні відновлення незалежності прекрасної, я вважаю, найкращої країни, ми хотіли показати, що у нас є. Якщо ми ставимо питання щодо Криму, то ми зробимо це так, що 46 країн приїдуть і будуть нас підтримувати. Якщо ми показуємо, що у нас парад, у нас потужна армія, то подивіться: нова техніка, яка їде Майданом, подивіться, які у нас літаки. Подивіться всі лідери всіх держав: ось така вона Україна", - підкреслив глава держави.
Зеленський сказав, що давно мріє, щоб ми показували нашу країну світу, і зазначив, що "показувати треба результат".
Будь ласка, зачекайте...
Поліція розслідує справу про ***********.
У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".
Ми це розуміємо.
Для мене парад був пізніше. Коли йшли патріоти.
А оті виставкові сценки таке собі..
будемо їх "касіть"
так як в його голові війна вже скінчилася !
Держспецтрансслужба Міноборони придбала китайські самоскиди
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/sitrak.html
Нацгвардія придбала китайські пікапи Great Wall Wingle 7
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/great-wall-wingle-7.html
И это прямо сейчас, а не в 90-е...
КрАЗ
Богдан-Моторс
Николаевский судостроительный завод ЧСЗ
при Порохе это - три кг сахара...
при Зеле - один,
... ваша сладкая жизнь потихоньку кончается, зебилы,
мои поздравления !
Лисий: Ну Вова, уже которий год тєбя прошу, покажи, чєм ти іграл на піаніно.
Вова: Ну я понімаю, про шо ти просіш. Я би показал - так нєчєго
Ай, маладєц! (с) реклама
"Смєтуни", ви вже наїлися? Чи ще смакує? Кляті порохоботи чекають виконання обіцянок! Або вашої, що "ми єго мєтьом", або ЗЕ, що "якщо порушу закон, то піду сам"...
От цікаво: а що ж станеться першим???
Саме хренове: олігархічні анали інтер уркаїна пінкача самодрочі Г+Г цю брехню залюбки розносять
А на параде показали остатки роскоши от времен Порошенко.