Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский о параде
Новости Цензор.НЕТ Общество
Мероприятия, проведенные в дни 30-летия восстановления независимости, были направлены на то, чтобы показать миру Украину и ее возможности.
Как передает Цензор.НЕТ, б этом рассказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 +1".
"Все, что мы делали в эти дни, в дни восстановления независимости прекрасной, я считаю, лучшей страны, мы хотели показать, что у нас есть. Если мы ставим вопрос по Крыму, то мы сделаем это так, что 46 стран приедут и будут нас поддерживать Если мы показываем, что у нас парад, у нас мощная армия, то посмотрите: новая техника, которая едет Майданом, посмотрите, какие у нас самолеты. посмотрите все лидеры всех государств: вот такая она Украина", - подчеркнул глава государства .
Зеленский сказал, что давно мечтает, чтобы мы показывали нашу страну миру, и отметил, что "показывать надо результат".
Пожалуйста, подождите...
Поліція розслідує справу про ***********.
У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".
Ми це розуміємо.
Для мене парад був пізніше. Коли йшли патріоти.
А оті виставкові сценки таке собі..
будемо їх "касіть"
так як в його голові війна вже скінчилася !
Держспецтрансслужба Міноборони придбала китайські самоскиди
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/sitrak.html
Нацгвардія придбала китайські пікапи Great Wall Wingle 7
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/great-wall-wingle-7.html
И это прямо сейчас, а не в 90-е...
КрАЗ
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Николаевский судостроительный завод ЧСЗ
при Порохе это - три кг сахара...
при Зеле - один,
... ваша сладкая жизнь потихоньку кончается, зебилы,
мои поздравления !
Лисий: Ну Вова, уже которий год тєбя прошу, покажи, чєм ти іграл на піаніно.
Вова: Ну я понімаю, про шо ти просіш. Я би показал - так нєчєго
Ай, маладєц! (с) реклама
"Смєтуни", ви вже наїлися? Чи ще смакує? Кляті порохоботи чекають виконання обіцянок! Або вашої, що "ми єго мєтьом", або ЗЕ, що "якщо порушу закон, то піду сам"...
От цікаво: а що ж станеться першим???
Саме хренове: олігархічні анали інтер уркаїна пінкача самодрочі Г+Г цю брехню залюбки розносять
А на параде показали остатки роскоши от времен Порошенко.