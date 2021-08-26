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Зеленский (16511) парад (624)

Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский о параде

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский о параде

Мероприятия, проведенные в дни 30-летия восстановления независимости, были направлены на то, чтобы показать миру Украину и ее возможности.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом рассказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 +1".

"Все, что мы делали в эти дни, в дни восстановления независимости прекрасной, я считаю, лучшей страны, мы хотели показать, что у нас есть. Если мы ставим вопрос по Крыму, то мы сделаем это так, что 46 стран приедут и будут нас поддерживать Если мы показываем, что у нас парад, у нас мощная армия, то посмотрите: новая техника, которая едет Майданом, посмотрите, какие у нас самолеты. посмотрите все лидеры всех государств: вот такая она Украина", - подчеркнул глава государства .

Зеленский сказал, что давно мечтает, чтобы мы показывали нашу страну миру, и отметил, что "показывать надо результат".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Торжества и парад ко Дню Независимости Украины. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
А ЕСЛИ ТАК?
Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 7351 Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 722
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26.08.2021 21:46
+22
Зельцман решил пропиариться на здобутках Пороха!
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26.08.2021 21:51
+16
Зеля себе піарив і все.
Ми це розуміємо.
Для мене парад був пізніше. Коли йшли патріоти.
А оті виставкові сценки таке собі..
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26.08.2021 21:46
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Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 1480
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26.08.2021 21:46 Ответить
Лизок засчитан. Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 5469
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26.08.2021 21:50 Ответить
Особенно классно были показаны достижения именно двух последних лет -- новое автозаки. Это символ какой Украины и возможностей чего?
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26.08.2021 21:56 Ответить
А ЕСЛИ ТАК?
Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 7351 Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 722
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26.08.2021 21:46 Ответить
Так так, сказав кулемет.
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26.08.2021 21:47 Ответить
Плакати з написом "Зеля х#йло" розвісили в Одесі. Поліція почала досудове розслідування. ФОТО
Поліція розслідує справу про ***********.

У День Незалежності в Одесі з'явилися плакати з написом "Зеля х#йло".
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27.08.2021 01:54 Ответить
Зеля себе піарив і все.
Ми це розуміємо.
Для мене парад був пізніше. Коли йшли патріоти.
А оті виставкові сценки таке собі..
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26.08.2021 21:46 Ответить
Внимательно смотрел парад. Там шла коробка 204 БрТА, из которой я уволился 2 года назад. Я ее коробку увидел только с верхней панорамной камеры на секунд 7-10. А все остальное время в большинстве трансляции я наблюдал рожу криворожского клоуна. Вывод: то был парад оловянных солдатиков перед величайшим лидером современности.
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26.08.2021 22:39 Ответить
Таки да , показал что в Украине есть возможности своровать на праздновании 5 млрд. гривен .
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26.08.2021 21:47 Ответить
Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 895
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26.08.2021 22:04 Ответить
А посадимо 1 мільярд зедерев,
будемо їх "касіть" Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5913
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26.08.2021 22:13 Ответить
А потом курить Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 1933
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26.08.2021 22:39 Ответить
а че ты не показал свои возможности ? сбацал бы Мурку на рояле . как ты умеешь . иностранные гости офигели бы от твоих возможностей Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 331
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26.08.2021 21:47 Ответить
Мендель говорит, что и в этом его возможности очень не велики. Прямо таки малюсенькие возможности. Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 5439
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26.08.2021 21:49 Ответить
а для этого случая китайцы маленький рояль придумали Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 2878

Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад - Цензор.НЕТ 3843
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26.08.2021 21:57 Ответить
Зеля показал зебилам, что своровал Порошенко
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26.08.2021 21:48 Ответить
Так , це правда , так як Зе і його команда за два роки нічогісіньки не зробила для нашоі арміі , а навпаки - тільки шкодять ,
так як в його голові війна вже скінчилася !
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26.08.2021 21:54 Ответить
Вот же галоша зелёная…. Возможности и так известны. А ты показал свои невозможности. И тупость.
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26.08.2021 21:50 Ответить
Зельцман решил пропиариться на здобутках Пороха!
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26.08.2021 21:51 Ответить
Какой из показанных на параде видов вооружения был разработан и произведен за 2.5 года при Зеле?
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26.08.2021 21:59 Ответить
Решил похвастаться, мол это всё его заслуги, ничего не попишешь, клоун он и в Африке клоун.
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26.08.2021 21:53 Ответить
И поэтому ты два года жрал и отдыхал,а потом спёр чужие достижения и попытался выдать их за свои
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26.08.2021 21:53 Ответить
Какого хера машины связи на МАЗ, а не на КрАЗ?
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26.08.2021 21:54 Ответить
КрАЗ то уже совсем тю-тю, банкрот.
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26.08.2021 22:00 Ответить
Те же возможности что и у МАЗ детки-братики Ярославля...угандонили умышленно...кто и почему?
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26.08.2021 22:05 Ответить
Как и обанкротили в прошлом году Богдан-Моторс. Зато сейчас и свежее

Держспецтрансслужба Міноборони придбала китайські самоскиди
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/sitrak.html
Нацгвардія придбала китайські пікапи Great Wall Wingle 7
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/great-wall-wingle-7.html
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26.08.2021 22:18 Ответить
Это полный мрак...
И это прямо сейчас, а не в 90-е...
КрАЗ

Богдан-Моторс

Николаевский судостроительный завод ЧСЗ
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26.08.2021 22:26 Ответить
Взялись и за Кузню. Гробят все, к чему прикасаются.
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26.08.2021 22:32 Ответить
Прошла дорожка,коксо-опохмело...ждемс утренней ....и,ну типа речи...
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26.08.2021 21:55 Ответить
Только пво, остальное все новое практически
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26.08.2021 22:06 Ответить
БТР-4, БТР-3Е, Булат, Сапсан, Нептун, Bayraktar TB2, Лелека, Фурия, Ольха, Минерал ....

Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 7547
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26.08.2021 22:30 Ответить
и всё это Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5861 заслуга пятого а не полшестого Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5861
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26.08.2021 22:42 Ответить
Таки да. Есть такое
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26.08.2021 22:49 Ответить
а я могу показать - доллар,
при Порохе это - три кг сахара...
при Зеле - один,
... ваша сладкая жизнь потихоньку кончается, зебилы,
мои поздравления !
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26.08.2021 23:26 Ответить
18c49ed2 ! Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 1799
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27.08.2021 09:25 Ответить
зеля-хуйло!
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26.08.2021 22:01 Ответить
Коротше, Нарада у гідранта.
Лисий: Ну Вова, уже которий год тєбя прошу, покажи, чєм ти іграл на піаніно.
Вова: Ну я понімаю, про шо ти просіш. Я би показал - так нєчєго
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26.08.2021 22:02 Ответить
Це теж Україна
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26.08.2021 22:05 Ответить
БТР-4, БТР-3Е, Булат, Сапсан, Нептун, Bayraktar TB2, Лелека, Фурия, Ольха, Минерал ....
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26.08.2021 22:12 Ответить
Ми пахалі.
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26.08.2021 22:04 Ответить
Зеля, возможности Украины тебе показали ветераны и киевляне, которые вышли на улицы Киева и на Майдан. Ничего это тебе не напоминает, Зеля??? Майдан блиЗЕнько... Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 5733
Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 6288
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26.08.2021 22:04 Ответить
Да.... походные бани и прачки это было шедеврально...
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26.08.2021 22:04 Ответить
Показав всі досягнення "свинарчуків", "бариги"... Славу та овації з похвалою присвоїв собі...
Ай, маладєц! (с) реклама
"Смєтуни", ви вже наїлися? Чи ще смакує? Кляті порохоботи чекають виконання обіцянок! Або вашої, що "ми єго мєтьом", або ЗЕ, що "якщо порушу закон, то піду сам"...
От цікаво: а що ж станеться першим???
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26.08.2021 22:06 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування клована, цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів

Саме хренове: олігархічні анали інтер уркаїна пінкача самодрочі Г+Г цю брехню залюбки розносять
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26.08.2021 22:16 Ответить
что из того, что было показано, твоя заслуга?
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26.08.2021 22:16 Ответить
рамки на проход !!!!!!
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26.08.2021 23:24 Ответить
Вже сказано було до мене, але ж я повторю: Покажи, зе-вилупок, що ти (під твоїм керівництвом) зроблено для армії в Україні???
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26.08.2021 22:17 Ответить
Дивлячись на тебе, наші можливості зникають...
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26.08.2021 22:29 Ответить
С 2019 возможности Украины только уменьшились.

А на параде показали остатки роскоши от времен Порошенко.
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26.08.2021 22:32 Ответить
а как же "аттракцион для киевлян"
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26.08.2021 22:53 Ответить
є шовіністи, а зелена шмаркля шоуніст-уклоніст.
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26.08.2021 22:55 Ответить
Ни слова не сказал о войне. О чём угодно, только не о войне и не о потерях, и не о захвате Крыма, ни слова о наших героях в путинских тюрьмах....В стране царит мир, веселье, и бурные планы на будущее....
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26.08.2021 23:29 Ответить
Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад - Цензор.НЕТ 6875 Насправді була показана "армія як реквізит сцени" 95Кварталу.
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26.08.2021 23:41 Ответить
Еще бы зарплату врачам выплатил..
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26.08.2021 23:43 Ответить
Який стосунок до України має це зальотне чмо?
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27.08.2021 00:02 Ответить
Ты уже всё показал,мелочный сцыкун.
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27.08.2021 07:39 Ответить
ага показали, концерт Бочелли за бабло народа, для избранных и в окружении автозаков, сцена на могиле, шмон марширующих солдат и петух у офиса, пздц.
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27.08.2021 14:32 Ответить
 
 